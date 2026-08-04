Valaki olyan büdöset szellentett a Pókember vetítésén, hogy ki kellett menekíteni a nézőket

Nem túlzás azt mondani, hogy Pókember-lázban ég az egész világ. Az MCU-féle Peter Parker negyedik kalandja napok óta hálózza be a nézőket szerte a glóbuszon, a Vadonatúj nap pedig sorra dönti meg a rekordokat. A Marvel legújabb nagy dobása hazájában minden idők legerősebb első hétvégéjét produkálta a maga 360 millió dolláros bevételével, amivel az eddigi csúcstartót, a Bosszúállók: Végjátékot is lekörözte. Azonban nemcsak az Egyesült Államokban hálóhintáztatja meg a publikumot Tom Holland és Zendaya szerelmes hálószövése, a film mindössze négy nap után már közel egymilliárd dollárnál járt, ha a világ összes moziját nézzük. Viszont nem mindenhol távoztak elégedett mosollyal az arcukon a teremből a nézők, sőt, az egyik vetítésről például úgy kellett kimenekíteni az embereket, mert egy egészen gázos szituáció alakult ki.
Pókember: Bűzös egy nap
Úgy tűnik, ideje átfogalmaznunk William Shakespeare Hamletjének szállóigéjét, mert Dánia helyett most Kolumbiában bűzlik valami. Az a valami pedig nem más, mint a Cartagena városában található filmszínház egyik vetítőterme, ahol augusztus 2-án, mint szinte mindenhol máshol a világon, a Pókember: Vadonatúj napot adták.
Nagyjából a felénél tarthatott a film, amikor is a közönség soraiban ülők közül valaki nagyon is otthon érezhette magát, és a mozietikettre fittyet hányva, sunyi módon eleresztett egy igen bűzös „galambot”. Az illető, bár valószínűleg ebben bízott, nem úszta meg néhány szúrós tekintettel az ügyet, miután a tette olyan brutálisra sikeredett, hogy azt még Pókember legádázabb ellensége, a gyilkos gázokkal kooperáló Zöld Manó is megirigyelte volna.
Az orrfacsaró bélgáz ügye végül addig fajult, hogy a közönséget azon nyomban evakuálni kellett a teremből, ám a filmet végül érthetetlen módon a gépész nem állította le. Az esetről videó is készült, bár ezen már csak annyi látszik, hogy a közönséget a plázamozi parkolójába terelték, ahol egy Pókember-kosztümös ember is feltűnik, aki épp bőszen telefonál. Egy kommentelő viccesen meg is jegyezte:
Annyira gáz volt a helyzet, hogy Pókembernek hívnia kellett a Bosszúállókat…
Nem ez az első mozibaleset
Az utóbbi években már nem először fordul elő, hogy a nézőknek különös és nem mindennapi eseményeket kellett átélniük egy filmszínházban.
A tavaly megjelent Amerika Kapitány: Szép új világ egyik amerikai vetítése során például konkrétan leszakadt a mennyezet, viszont miután a film annyira botrányosan gyengére sikeredett, hogy szinte senki sem váltott rá jegyet, így nem történt komolyabb sérülés sem. Szintén 2025-ben történt kísértetiesen hasonló eset Argentínában, ám ott a rémület még inkább a tetőfokára hágott, hiszen pont a Végső állomás-filmek legújabb részének vetítésén omlott rá a nézőkre a plafon, de szerencsére ezt is mindenki ép bőrrel megúszta.