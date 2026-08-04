Valaki olyan büdöset szellentett a Pókember vetítésén, hogy ki kellett menekíteni a nézőket

Nem túlzás azt mondani, hogy Pókember-lázban ég az egész világ. Az MCU-féle Peter Parker negyedik kalandja napok óta hálózza be a nézőket szerte a glóbuszon, a Vadonatúj nap pedig sorra dönti meg a rekordokat. A Marvel legújabb nagy dobása hazájában minden idők legerősebb első hétvégéjét produkálta a maga 360 millió dolláros bevételével, amivel az eddigi csúcstartót, a Bosszúállók: Végjátékot is lekörözte. Azonban nemcsak az Egyesült Államokban hálóhintáztatja meg a publikumot Tom Holland és Zendaya szerelmes hálószövése, a film mindössze négy nap után már közel egymilliárd dollárnál járt, ha a világ összes moziját nézzük. Viszont nem mindenhol távoztak elégedett mosollyal az arcukon a teremből a nézők, sőt, az egyik vetítésről például úgy kellett kimenekíteni az embereket, mert egy egészen gázos szituáció alakult ki.

A Pókember: Vadonatúj nap vetítések szerte a világon nagy sikert aratnak, azonban az egyik kolumbiai előadásban semmi köszönet nem volt (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00760462)

Pókember: Bűzös egy nap

Úgy tűnik, ideje átfogalmaznunk William Shakespeare Hamletjének szállóigéjét, mert Dánia helyett most Kolumbiában bűzlik valami. Az a valami pedig nem más, mint a Cartagena városában található filmszínház egyik vetítőterme, ahol augusztus 2-án, mint szinte mindenhol máshol a világon, a Pókember: Vadonatúj napot adták.