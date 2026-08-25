Épp csak elkezdődött a Reacher 4. évada, máris eldőlt Alan Ritchson sorozatának jövője

A sorozat 5. felvonása egyébként szintúgy Lee Child egyik Jack Reacher-regénye, szám szerint a 20. alapján fog elkészülni. A Néma város címre keresztelt könyv sztorijában Reacher egyedül járja az országot vonattal, amikor is az egyik megállóban felfigyel a város különös nevére, ezért úgy dönt, alaposabban szemügyre veszi Mother’s Rest települését. Itt pedig Reachert csakhamar megtalálja a baj, vagy éppen fordítva, ahogy az már megszokott a szériában, és hősünk itt egy eltűnt nyomozó ügyét próbálja felgöngyölíteni.

A Reacher 5. évadára már nem is kell olyan sokat várnia a rajongóknak, hiszen ahogy azt már megszokhatták, 2022 óta nincs olyan év, hogy ne jelentkezne egy újabb szezon. Így 2027-re várható a premier, de nem kizárt, hogy a 2. évadhoz hasonlóan az új fejezet is két felvonásban lesz bemutatva, két külön évben, így akár 2028-ig is várhatnak majd a fanok a végkifejletre. A sorozat jövőjét viszont csupa kérdőjel veszi körül, köszönhetően Alan Ritchson hollywoodi kelendőségének.

Az Alan Ritchson-filmek és sorozatok száma hamarosan egy képregénymozival bővül? (Fotó: IMDb)

Bajban a Reacher folytatása? A főhősből lehet inkább Batman lesz

Hiába lett már tehát jó ideje berendelve a pofonosztó szőke herceg újabb kalandja, a DC-moziverzum feje még belerondíthat a Reacher alkotóinak tervébe. A tavaly megjelent Supermant és sok más jövendőbeli szuperhősprojektet jegyző James Gunn kívánságlistájának élén ugyanis állítólag már évek óta a széria főhőse, a balhéktól nem mentes Alan Ritchson szerepel, mint az új Batman.