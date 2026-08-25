Épp csak elkezdődött a Reacher 4. évada, máris eldőlt Alan Ritchson sorozatának jövője

Idén már negyedik alkalommal tért vissza a képernyőkre Lee Child regényeinek közkedvelt igazságosztója. A Reacher 4. évada javában dübörög az Amazon Prime Videón, amelyben főhősünk egy öngyilkos merénylő háttérsztorija után nyomoz. Ám, amíg Alan Ritchson ismét próbálja felvenni a fonalat és elvarrni a szálakat, a közönségnek egy dolog miatt már nem kell izgulnia: ez pedig a sorozat jövője!
Még csak féltávnál tart a Reacher 4. évada, máris jön a folytatás
Az Amazon háza táján nem sokat teketóriáztak, ennek pedig a Reacher szerelmesei örülhetnek a leginkább. A széria következő szezonjának sorsa ugyanis mint kiderült, már jóval az aktuális évad augusztusi premierjét megelőzően eldőlt.
A stúdió hetekkel ezelőtt hivatalosan berendelte a Reacher 5. évadát, melynek munkálatai így már javában zajlanak!
A sorozat 5. felvonása egyébként szintúgy Lee Child egyik Jack Reacher-regénye, szám szerint a 20. alapján fog elkészülni. A Néma város címre keresztelt könyv sztorijában Reacher egyedül járja az országot vonattal, amikor is az egyik megállóban felfigyel a város különös nevére, ezért úgy dönt, alaposabban szemügyre veszi Mother’s Rest települését. Itt pedig Reachert csakhamar megtalálja a baj, vagy éppen fordítva, ahogy az már megszokott a szériában, és hősünk itt egy eltűnt nyomozó ügyét próbálja felgöngyölíteni.
A Reacher 5. évadára már nem is kell olyan sokat várnia a rajongóknak, hiszen ahogy azt már megszokhatták, 2022 óta nincs olyan év, hogy ne jelentkezne egy újabb szezon. Így 2027-re várható a premier, de nem kizárt, hogy a 2. évadhoz hasonlóan az új fejezet is két felvonásban lesz bemutatva, két külön évben, így akár 2028-ig is várhatnak majd a fanok a végkifejletre. A sorozat jövőjét viszont csupa kérdőjel veszi körül, köszönhetően Alan Ritchson hollywoodi kelendőségének.
Bajban a Reacher folytatása? A főhősből lehet inkább Batman lesz
Hiába lett már tehát jó ideje berendelve a pofonosztó szőke herceg újabb kalandja, a DC-moziverzum feje még belerondíthat a Reacher alkotóinak tervébe. A tavaly megjelent Supermant és sok más jövendőbeli szuperhősprojektet jegyző James Gunn kívánságlistájának élén ugyanis állítólag már évek óta a széria főhőse, a balhéktól nem mentes Alan Ritchson szerepel, mint az új Batman.
A streamingképernyő mellett a nagy vásznon is gyakran feltűnő Ritchson egyébként nem zárkózik el a lehetőségtől, hogy belőle legyen a következő gothami álarcos jótevő, bár korábban már kijelentette, még nincs kőbe vésve semmi.
Valóban beszéltünk Batmanről James Gunn-nal, de nem gondolnám, hogy ez a szerep csakis az enyém lenne. Azt viszont hiszem, hogy valami igenis vár rám a DC-nél
– nyilatkozta néhány hónappal ezelőtt Ritchson.
A Reacher 4. évadának első három fejezete 2026. augusztus 12-én debütált az Amazon Prime Video kínálatában. A széria hétről hétre, minden szerdán jelentkezik újabb epizódokkal, a következő rész augusztus 26-án landol a platformon. A sorozat előzetesét ide kattintva lehet megtekinteni: