Nézhetetlenül borzalmas lett az új Rettegés foka: az egyik szereplő nem győz elnézést kérni

John D. MacDonald The Executioners című regénye ismét megihlette Hollywoodot. A pszichothriller először 1962-ben csókolta szájon múzsaként J. Lee Thompson rendezőt, majd ezt közel harminc évvel később a rettegésnek egy fokkal ismertebb foka követte. Az 1991-ben megjelent, Martin Scorsese által dirigált, Robert De Niro főszereplésével bemutatott verzió több képkockája is beleégett a közönség emlékezetébe, ezért magasan volt a léc az Apple TV alkotóbrigádja számára, akik sorozatként támasztották fel a Rettegés foka sztoriját és Javier Bardemre bízták a bosszúszomjas Max Cady szerepét. Bárcsak ne tették volna!
A rajongók állítják: az új Rettegés foka arcon köpte Robert De Nirót
Június 5-én nagy reményekkel indult el streamingen az új Rettegés foka, annak ellenére, hogy a fanatikusok már az ízelítőket látva kifejezték aggályaikat. A tízrészes miniszéria múlt héten már a végéhez ért, a közönség pedig azóta harsogja a neten:
Nekik volt igazuk, a Rettegés foka-sorozat a nézhetetlenség határát súrolja!
Az Apple TV-sorozatok jelenlegi legutáltabb darabja több sebből vérzik. A szkript szégyentelenül laposra lett írva, a karakterek gyengék, mint a harmat, a párbeszédek kriminálisan nevetségesek, de még a színészeken, köztük Javier Bardemen, Amy Adamsen és Patrick Wilsonon is látszik, hogy nagyon szenvednek a szerepükben, a befejezéstől pedig konkrétan felforrt a nézők ereiben a vér. A rajongókban természetesen jogosan merül fel a kérdés, ki a felelős ezért a szeméthalomért, de meg is adták maguknak a választ: az idén új filmmel jelentkező Steven Spielberg és Martin Scorsese kerültek célkeresztbe.
Most fejeztem be a Rettegés fokát az Apple TV-n, mert nagyon elhivatott voltam, és azt kell mondjam, az egyik legrosszabb sorozat, amit életemben láttam. Steven Spielberg és Martin Scorsese, akik executive producerek voltak, remélem, mélyen magukba néznek és elszégyellik magukat. Esküszöm, teljesen lesokkolt, mennyire szörnyen rossz volt. Konkrétan nevetséges…
– írta egy X-felhasználó, míg egy Reddit-kommentelő azt írta, ugyan kedveli Javier Bardemet, de ezzel ő is hozzájárult Robert Mitchum és Robert De Niro örökségének meggyalázásához.
A két hollywoodi öreg motoros vezető producerei voltak a projektnek, de ettől még talán túlzás lenne kizárólag az ő nyakukba varrni az új Rettegés foka elhasalását.
Pedig még Juliette Lewis is visszatért
Az új Rettegés foka szerette volna kiszolgálni az 1991-es feldolgozás rajongóit is, ezért egy kisebb szerepben felbukkant az a Juliette Lewis is, aki a De Niro-féle filmben Max Cady által terrorizált család tinédzserkorú lánytagját, Danielle-t alakította.
Az 53 éves színésznő ugyan örömmel tett eleget a felkérésnek, egy dolog nagyon bántja már három és fél évtizede a Rettegés foka kapcsán: a mozi túlzottan felkavaró hangulata, amiért nem rest minden egyes alkalommal sűrű bocsánatkérésekbe kezdeni, amikor közönséggel nézi meg a végeredményt. Noha Lewis kisasszony külön nem emelte ki, de a rajongók körében máig a mozihistória egyik legkellemetlenebb jeleneteként van számon tartva az a képsor, amikor ő és Robert De Niro csókolóznak.
A sorozatban Juliette Lewis értelemszerűen már nem tinilányt alakít, de így is a cselekmény főgonoszához van köze, hiszen Max Cady szintén nem százas féltestvérét, Crystalt alakítja. Azonban hiába ez a nagy meglepetés, a Rettegés fokát senki és semmi sem tudta megmenteni, és a közönség szeretné minél hamarabb elfelejteni.