Nézhetetlenül borzalmas lett az új Rettegés foka: az egyik szereplő nem győz elnézést kérni

A két hollywoodi öreg motoros vezető producerei voltak a projektnek, de ettől még talán túlzás lenne kizárólag az ő nyakukba varrni az új Rettegés foka elhasalását.

Javier Bardem Rettegés fokában nyújtott alakítását nem fogja vastag betűkkel szedni majd a rezüméjében (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00749634)

Pedig még Juliette Lewis is visszatért

Az új Rettegés foka szerette volna kiszolgálni az 1991-es feldolgozás rajongóit is, ezért egy kisebb szerepben felbukkant az a Juliette Lewis is, aki a De Niro-féle filmben Max Cady által terrorizált család tinédzserkorú lánytagját, Danielle-t alakította.

Az 53 éves színésznő ugyan örömmel tett eleget a felkérésnek, egy dolog nagyon bántja már három és fél évtizede a Rettegés foka kapcsán: a mozi túlzottan felkavaró hangulata, amiért nem rest minden egyes alkalommal sűrű bocsánatkérésekbe kezdeni, amikor közönséggel nézi meg a végeredményt. Noha Lewis kisasszony külön nem emelte ki, de a rajongók körében máig a mozihistória egyik legkellemetlenebb jeleneteként van számon tartva az a képsor, amikor ő és Robert De Niro csókolóznak.

A sorozatban Juliette Lewis értelemszerűen már nem tinilányt alakít, de így is a cselekmény főgonoszához van köze, hiszen Max Cady szintén nem százas féltestvérét, Crystalt alakítja. Azonban hiába ez a nagy meglepetés, a Rettegés fokát senki és semmi sem tudta megmenteni, és a közönség szeretné minél hamarabb elfelejteni.