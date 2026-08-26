Folytatást kap a 2000-es évek egyik legnagyobb romantikus vígjátéka

Több mint húsz év után folytatást kaphat a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt című romantikus vígjáték. A projekt egyelőre a fejlesztés nagyon korai szakaszában jár, de az eredeti film főszereplője, Kate Hudson producerként már biztosan részt vesz az új rész elkészítésében. A Variety értesülései szerint arra is van esély, hogy Kate Hudson és Matthew McConaughey ismét Andie Anderson és Benjamin Barry szerepébe bújjon, bár a két színész visszatérését egyelőre nem erősítették meg hivatalosan - írja a BBC.

Visszatér a romantikus film, Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt - Fotó: Archives du 7eme Art

A 2003-ban bemutatott első részben Hudson egy magazin újságíróját alakította, aki azt vállalta, hogy tíz nap alatt eléri: egy férfi szakítson vele. A kiszemelt Benjamin azonban eközben éppen arra fogadott a munkahelyén, hogy bármelyik nőt képes belé bolondítani.

A két egymásnak feszülő tervből végül a korszak egyik legismertebb romantikus vígjátéka született.

A film világszerte közel 180 millió dolláros bevételt ért el, és több jelenete is emlékezetessé vált. Kate Hudson sárga Carolina Herrera ruhája például azóta is a 2000-es évek filmes divatjának egyik ikonikus darabja.

Ki térhet vissza a romantikus filmbe?

Hudson a folytatás producere lesz Stacey Sher oldalán, akinek nevéhez többek között a Ponyvaregény és a Matilda is kötődik. Arról azonban egyelőre nem közöltek részleteket, hogy miről szól majd a második rész, illetve mikor kezdődhetnek el a forgatási munkálatok.

A két főszereplő az első film után is sikeres karriert futott be. Kate Hudson a 2025-ös Song Sung Blue című filmben nyújtott alakításáért második Oscar-jelölését kapta, míg Matthew McConaughey 2014-ben Oscar-díjat nyert a Mielőtt meghaltam főszerepéért. Hudson és McConaughey ráadásul nemcsak a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt című filmben dolgozott együtt: 2008-ban a Bolondok aranya című produkcióban is közösen szerepeltek.

McConaughey korábban arról beszélt, hogy már az első találkozásukkor azonnal megtalálták a közös hangot Hudsonnal, sokat viccelődtek és nevettek együtt.

Szerinte ez a természetes összhang is hozzájárult ahhoz, hogy párosuk ennyire jól működött a vásznon.

A készülő folytatás egy újabb darabja lehet a hollywoodi nosztalgiahullámnak, amelyben évtizedekkel korábbi sikerfilmek történeteit veszik elő újra. Hasonló módon kapott folytatást húsz év után Az ördög Pradát visel is.