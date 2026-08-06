Russell Crowe 62 évesen ismét bombaformában: elképesztően nagy bicepszet villantott a Gladiátor sztárja – Fotó!

Akkor a plusz kilók, a borotvált arc és a hátra fésült, rövid frizura miatt nem ismertek rá még a legnagyobb rajongói sem. Most viszont fordult a kocka.

Russell Crowe Gladiátorként vált igazán ismertté, ezért is volt különösen sokkoló a Nürnbergben látott külleme (Fotó: Sony Pictures Classics / Entertainment Pictures)

Crowe ugyanis a tegnapi nap folyamán osztott meg egy képet az Instagram oldalán, amelyen a színész-pankrátorral, Drew McIntyre-rel feszítenek közösen. Ezen a képen jól látható, hogy Russell Crowe visszanövesztette ikonikus fürtjeit és a szakállát is, ám ami sokkal szembetűnőbb, az az irgalmatlan nagy bicepsze, mely talán még a „gladiátoros” időket is felülmúlja:

Edzőteremben Drew McIntyre-rel. Remek srác. Igazi földhözragadt, becsületes ember. Épp most fejezzük be Az utolsó druida forgatását. Május óta forgatunk Spanyolországban. Már két év telt el azóta, hogy Hermann Göringet alakítottam a Nürnberg című filmben. A hosszú, izzasztó napok a gyönyörű spanyol napsütésben hatalmas motivációt adtak

– fűzte hozzá a poszthoz Crowe, míg egy kommentelő röviden, de mégis sokatmondóan megjegyezte: „Maximus visszatért!”

Miben láthatjuk legközelebb Russell Crowe-t?

Az utolsó druida egy vén keltáról szól, aki Kaledónia hegyei között tengeti békésen mindennapjait. Ám egy nap váratlanul betörnek a római seregek a vidékre, és a címszereplőnek muszáj lesz ismét kardot ragadnia, hogy megvédje a vidéket.