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átalakulás

Russell Crowe 62 évesen ismét bombaformában: elképesztően nagy bicepszet villantott a Gladiátor sztárja – Fotó!

23 órája
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Szeretnénk úgy kinézni a hatodik X felett, hogy a Gladiátor csillaga. Russell Crowe félelmetes fizikumán ámul a világ, a 62 éves színész a legutóbbi Instagram-posztjában mutatta meg, Maximus még mindig benne lakozik.
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átalakulásRussell CroweGladiátor

„Maximus Decimus Meridius vagyok. Az északi seregek parancsnoka, a Felix légiók hadvezére, Marcus Aurelius hű szolgája mindhalálig. Egy meggyilkolt fiú apja, egy meggyilkolt asszony férje, és bosszút állok értük. Míg élek, vagy azután” – hangzik el a legendás monológ Ridley Scott ikonikus kardos-szandálos mozijában. Russell Crowe eggyé vált a Gladiátor címszereplőjével, és szinte alig találni olyan edzőtermet a világon, ahol ne lenne kifüggesztve legalább egy, a Maximus megannyi muszklijáról készült poszterek közül. Az Oscar-díjas színész viszont sajnos azóta nem volt olyan formában, mint ahogy a 2000-es klasszikusban láthattuk… egészen mostanáig!

Russell Crowe 2026
Russell Crowe 2026-ra ismét összekapta magát, most megmutatta, mi lapul az öltöny alatt (Fotó: Maurizio D'avanzo)

Russell Crowe bicepszétől mindenki vigyázzban áll

Nem is volt olyan régen, mikor legutóbb a Russell Crowe-filmek egy drasztikus átalakulásáról írhatott a világsajtó. A 2024-ben megjelent Nürnberg című háborús drámában Hermann Göring szerepéért vált teljesen felismerhetetlenné az új-zélandi színész.

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Akkor a plusz kilók, a borotvált arc és a hátra fésült, rövid frizura miatt nem ismertek rá még a legnagyobb rajongói sem. Most viszont fordult a kocka.

Russell Crowe, a Nürnberg és a Gladiátor sztrája
Russell Crowe Gladiátorként vált igazán ismertté, ezért is volt különösen sokkoló a Nürnbergben látott külleme (Fotó: Sony Pictures Classics / Entertainment Pictures)

Crowe ugyanis a tegnapi nap folyamán osztott meg egy képet az Instagram oldalán, amelyen a színész-pankrátorral, Drew McIntyre-rel feszítenek közösen. Ezen a képen jól látható, hogy Russell Crowe visszanövesztette ikonikus fürtjeit és a szakállát is, ám ami sokkal szembetűnőbb, az az irgalmatlan nagy bicepsze, mely talán még a „gladiátoros” időket is felülmúlja:

Edzőteremben Drew McIntyre-rel. Remek srác. Igazi földhözragadt, becsületes ember. Épp most fejezzük be Az utolsó druida forgatását. Május óta forgatunk Spanyolországban. Már két év telt el azóta, hogy Hermann Göringet alakítottam a Nürnberg című filmben. A hosszú, izzasztó napok a gyönyörű spanyol napsütésben hatalmas motivációt adtak

– fűzte hozzá a poszthoz Crowe, míg egy kommentelő röviden, de mégis sokatmondóan megjegyezte: „Maximus visszatért!”

Miben láthatjuk legközelebb Russell Crowe-t?

Az utolsó druida egy vén keltáról szól, aki Kaledónia hegyei között tengeti békésen mindennapjait. Ám egy nap váratlanul betörnek a római seregek a vidékre, és a címszereplőnek muszáj lesz ismét kardot ragadnia, hogy megvédje a vidéket.

A filmet az Árok és a Maga a pokol rendezője, William Eubank dirigálja, Russell Crowe mellett pedig a korábban említett Drew McInytre lesz a másik a főszereplő. A pankrátorból lett színésznek nagyon beindult a szekere, hiszen nemrég még Henry Cavillel forgatta az új A hegylakót is.

 

 

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