Salma Hayek 59 évesen nagymama lett: őrületesen édes videón a büszke nagyi és unokája!

Salma Hayeket közönsége idáig számtalan szerepkörben csodálhatta már meg. Volt ő Antonio Banderas ördögien szexi bajtársa a Desperadóban, Quentin Tarantino az ő lábáról szopogatott tequilát az Alkonyattól pirkadatig című vámpírhorrorban. De az ő festményein ámulhattunk a Fridában és ő volt Adam Sandler szebbik fele is a hamarosan már a harmadik felvonással jelentkező Nagyfiúk-filmekben. Azonban most egy szokatlanul új feladat vár Hollywood legelbűvölőbb latinájára, akit 59 esztendős korában jutalmazott meg a sors élete talán legnagyobb ajándékával.
Nagymamaként pózol Salma Hayek
Akik követik Salma Hayek Instagram-oldalát, azok hozzászokhattak, hogy a mexikói-amerikai színésznő ugyancsak aktív online, és gyakran posztol. Noha a bejegyzései többségének középpontjában a még mindig tökéletes alakja áll, a legutóbbi poszt egészen másról szólt.
Hayek ugyanis egy aranyos babával közös videót tett közzé, akiről a leírásból kiderült, hogy a művésznő unokája:
A kis „trónörökös” egyébként Salma Hayek férje, azaz Francois-Henri Pinault előző kapcsolatából született fiának, Francois Pinaultnak a gyermeke. Így tehát a család által csak Panchitónak nevezett kisfiú ugyan nem vér szerinti unokája Hayeknek, ám a színésznő láthatóan sajátjaként szeretgeti őt ölében tartva. A kis Panchito egyébként már több mint egy hónapja, hogy világra jött, azonban a família nem akarta egyből kiposztolni a hírt a netre, előtte vártak pár hetet. Most viszont már nincs több titok, főleg, hogy a hírt a közel 30 millió követővel rendelkező nagymama is megosztotta már.
Salma Hayek lánya is nagykorú már
Az első unoka tehát már megérkezett Salma Hayekék famíliájába, kérdés, hogy mikor jön a következő. Hayeknek ugyanis van egy vér szerinti gyermeke is. Az édesanyjára megszólalásig hasonlító Valentina Paloma Pinault még 2007-ben született, és jövő hónapban ünnepli a 19. születésnapját, ám arról nem szól a fáma, hogy jelenleg van-e kapcsolata, arról pedig pláne nem, hogy ilyen fiatalon tervezi-e meglepni édesanyját egy második kis unokával. Így egyelőre Panchitón a család és a világ árgus szeme…