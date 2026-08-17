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unoka

Salma Hayek 59 évesen nagymama lett: őrületesen édes videón a büszke nagyi és unokája!

34 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Néha fel sem fogjuk, milyen gyorsan telik az idő. Aztán jön egy olyan hír, hogy Salma Hayek nagymama lett. Bármilyen hihetetlen, de igaz, és ezt most maga a színésznő is megerősítette, aki ezúttal nem egy bikinis képpel, hanem annál egy sokkal szívmelengetőbb poszttal lepte meg követőit.
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unokaSalma Hayeknagymama

Salma Hayeket közönsége idáig számtalan szerepkörben csodálhatta már meg. Volt ő Antonio Banderas ördögien szexi bajtársa a Desperadóban, Quentin Tarantino az ő lábáról szopogatott tequilát az Alkonyattól pirkadatig című vámpírhorrorban. De az ő festményein ámulhattunk a Fridában és ő volt Adam Sandler szebbik fele is a hamarosan már a harmadik felvonással jelentkező Nagyfiúk-filmekben. Azonban most egy szokatlanul új feladat vár Hollywood legelbűvölőbb latinájára, akit 59 esztendős korában jutalmazott meg a sors élete talán legnagyobb ajándékával.

Salma Hayek nagymama lett.
Még a Salma Hayek-filmekben sem látott feladatkör vár a színésznőre: nagymama lett! (Fotó: Jeff Moore/PA Wire)

Nagymamaként pózol Salma Hayek

Akik követik Salma Hayek Instagram-oldalát, azok hozzászokhattak, hogy a mexikói-amerikai színésznő ugyancsak aktív online, és gyakran posztol. Noha a bejegyzései többségének középpontjában a még mindig tökéletes alakja áll, a legutóbbi poszt egészen másról szólt.

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Hayek ugyanis egy aranyos babával közös videót tett közzé, akiről a leírásból kiderült, hogy a művésznő unokája:

A kis „trónörökös” egyébként Salma Hayek férje, azaz Francois-Henri Pinault előző kapcsolatából született fiának, Francois Pinaultnak a gyermeke. Így tehát a család által csak Panchitónak nevezett kisfiú ugyan nem vér szerinti unokája Hayeknek, ám a színésznő láthatóan sajátjaként szeretgeti őt ölében tartva. A kis Panchito egyébként már több mint egy hónapja, hogy világra jött, azonban a família nem akarta egyből kiposztolni a hírt a netre, előtte vártak pár hetet. Most viszont már nincs több titok, főleg, hogy a hírt a közel 30 millió követővel rendelkező nagymama is megosztotta már.

Salma Hayek egy lányt hozott a világra.
Salma Hayek lánya is már 18 éves (Fotó: Doug Peters/PA Wire)

Salma Hayek lánya is nagykorú már

Az első unoka tehát már megérkezett Salma Hayekék famíliájába, kérdés, hogy mikor jön a következő. Hayeknek ugyanis van egy vér szerinti gyermeke is. Az édesanyjára megszólalásig hasonlító Valentina Paloma Pinault még 2007-ben született, és jövő hónapban ünnepli a 19. születésnapját, ám arról nem szól a fáma, hogy jelenleg van-e kapcsolata, arról pedig pláne nem, hogy ilyen fiatalon tervezi-e meglepni édesanyját egy második kis unokával. Így egyelőre Panchitón a család és a világ árgus szeme…

 

 

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