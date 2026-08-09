Holnap jön a Sárkányok háza évadfináléja: vajon végleg lehúzza a rolót az HBO Max sikerszériája?

Június 22-e egészen biztosan sok embernek piros betűkkel volt kiemelve a naptárában. Ekkor szárnyalt be ugyanis két év várakozás után a Sárkányok háza 3. évada, Emma D’Arcy-val és Matt Smith-szel a főszerepben. A Trónok harca-franchise spinoffja hétről hétre kísérte végig a nézőket ebben a rekkenő nyári hőségben, ám a harmadik fejezet cselekménye többször is garantáltan lehűtötte a kedélyeket. Ám egyszer minden jónak vége szakad, így a Sárkányok háza aktuális szezonjának is. Lássuk, a holnapi záróepizód előtt mire lesz érdemes odafigyelni!
Ezekre a kérdésekre várjuk a választ a Sárkányok háza fináléjában
A Sárkányok háza 3. évad 8. részét a népes rajongótábor több okból is izgatottan várja. A talányok ott sorakoznak a fejekben. Mindenki arra kíváncsi, hogy vajon Rhaenyra Targaryennek sikerül-e megtartania a Vastrónt vagy visszatér-e Aegon, és képes lesz-e megfordítani a háború menetét.
Ha pedig már harcokat emlegettünk, az is érdeke és izgalmas kérdés a finálé előtt, hogy sor kerül-e Daemon és Aemond régóta várt összecsapására, illetve mennyire lesznek hűségesek Rhaenyra sárkánylovasai.
A két legfontosabb kérdést pedig a végére hagytuk. Az első, ami egy Trónok harca-széria esetében igen indokolt felvetés: Melyik karaktertől kell majd végső búcsút vennie a rajongóknak? A fanok többsége Ormund Hightowerre és Helaena Targaryenre tette előzetesen a voksát. A második fontos kérdés: A harmadik évaddal vajon véget ér a Sárkányok háza? Erre viszont már most tudjuk a választ!
Targaryenék maradnak az HBO Maxon?
Ugyan a szezon kezdete előtt az alkotókon kívül senki sem tudta, pontosan hány évaddal és mikor ér véget a nem kevés pénzbe kerülő Tűz és vér sztorija, választ időközben a széria feje adta meg. Ryan Cond, a sorozat alkotója egy podcastben árulta el, miután nekiszegeztek egy, a műsor jövőjét firtató kérdést, hogy négy évaddal fog véget érni a történet, és nem próbálják továbbnyújtani az alapmű cselekményét.
Nem tudok a sorozatban résztvevők és az HBO nevében nyilatkozni, de igen, ez valóban a tervem
– árulta el a Sárkányok háza showrunnere.
Sőt, a Sárkányok háza 4. évadát az HBO már be is rendelte, és ahogyan eddig, úgy most is két esztendő kihagyásra lehet számítani, így 2028-ban érkezik majd a többek között Fabien Frankel nevével fémjelzett fantasy fináléja.