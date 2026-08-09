Holnap jön a Sárkányok háza évadfináléja: vajon végleg lehúzza a rolót az HBO Max sikerszériája?

Ha pedig már harcokat emlegettünk, az is érdeke és izgalmas kérdés a finálé előtt, hogy sor kerül-e Daemon és Aemond régóta várt összecsapására, illetve mennyire lesznek hűségesek Rhaenyra sárkánylovasai.

A két legfontosabb kérdést pedig a végére hagytuk. Az első, ami egy Trónok harca-széria esetében igen indokolt felvetés: Melyik karaktertől kell majd végső búcsút vennie a rajongóknak? A fanok többsége Ormund Hightowerre és Helaena Targaryenre tette előzetesen a voksát. A második fontos kérdés: A harmadik évaddal vajon véget ér a Sárkányok háza? Erre viszont már most tudjuk a választ!

Matt Smith még vajon visszatér a Sárkányok háza 4. évadában is? (Fotó: JLPPA/Bestimage/00753028)

Targaryenék maradnak az HBO Maxon?

Ugyan a szezon kezdete előtt az alkotókon kívül senki sem tudta, pontosan hány évaddal és mikor ér véget a nem kevés pénzbe kerülő Tűz és vér sztorija, választ időközben a széria feje adta meg. Ryan Cond, a sorozat alkotója egy podcastben árulta el, miután nekiszegeztek egy, a műsor jövőjét firtató kérdést, hogy négy évaddal fog véget érni a történet, és nem próbálják továbbnyújtani az alapmű cselekményét.

Nem tudok a sorozatban résztvevők és az HBO nevében nyilatkozni, de igen, ez valóban a tervem

– árulta el a Sárkányok háza showrunnere.