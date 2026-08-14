Máris kiderült, mi lesz a vége Nicole Kidman sorozatának? Lelőtték a Lioness fináléját

Ugyan Taylor Sheridan neve az elmúlt szűk egy évtizedben a Yellowstone világával forrt egybe, ám a streamingcsászár egészen más zsánerbe is belekóstolt már, mi több, ott is jött, látott és győzött. A Lioness tudniillik már nem a végtelen sztyeppék és a cowboyok univerzuma, a Zoe Saldana, Nicole Kidman és Morgan Freeman nevével fémjelezett széria cselekményét ennél jóval puskaporosabb hangulat lengi be, immáron harmadik esztendeje. A 2023-ban induló, adrenalinban, kémjátszmákban, no meg persze női energiákban tomboló akciósorozat idén már a harmadik évadával jelentkezett. Bár még csak épp elstartolt SkyShowtime-on az aktuális szezon, lehet, mégsem akkora baj, ha a publikum be sem fejezi, mert már most úgyis tudni lehet, mi lesz a vége...
Nem ilyen promócióról álmodott a SkyShowtime
Tudniillik a napokban készült egy interjú a sorozat Bobbyját alakító Jill Wagnerrel, akit a széria jövőjével, egy esetleges negyedik évad elkészültével kapcsolatban faggattak. A 47 éves színésznő azonban talán kicsit többet árult el a kelleténél, és kikotyogta, mire lehet számítani a Lioness 3. fejezetének fináléjában.
Szerintem az embereket érdekli [a sorozat], a kérdés csak az, hogy fenn tudjuk-e tartani az érdeklődést. Ez itt a lényeg. De szerintem miután az emberek meglátják ennek az évadnak a fináléját, biztosan lesz negyedik évadunk. Én ezt itt és most kijelentem!
– mondta a MovieWebnek a képernyőn igazi vezéregyéniséget alakító Wagner kisasszony.
Jill Wagner a szavaiból egyértelműen kiderül, hogy a Lioness 3. évada nem egy végleges lezárás, hanem egy klasszikus cliffhanger lesz, ami ugyebár jellemző a Taylor Sheridan által írt műsorokra. Elég csak a Dutton birtok fináléjára gondolnunk. Más kérdés, hogy ennek ismerete nem vesz-e el a széria megtekintésének élvezeti értékéből. Pláne, hogy az aktuális fejezetből mindössze kettő epizód jelent meg, és még nagyon messze a szeptemberi befejezés.
Ha folytatás nem is, mozifilm biztos lesz
A Lioness 4. évada tehát már most itt kopog az ajtónkon, bár a stúdió hivatalosan még nem rendelte be, és cliffhanger ide vagy oda, ez sem garancia, hogy az új felvonás elkészítése biztosan megtörténik.
Ha viszont mégsem érkezne a folytatás a SkyShowtime-sorozatok közé, Taylor Sheridannek aligha lesz ideje búslakodni, hiszen a Yellowstone és a Lioness atyja a streaming mellett már a nagy vászon felé is kacsintgat. Ő a felelőse ugyanis a készülő Call of Duty-adaptáció forgatókönyvének is, így akik szeretik Zoe Saldana és az újabban már ismeretlen sármőrökkel randizgató Nicole Kidman féktelen akciózását, azok hamarosan a legközelebbi filmszínház felé vehetik az irányt.
A Lioness 3. évada augusztus 2-án debütált a SkyShowtime kínálatában.