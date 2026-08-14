Máris kiderült, mi lesz a vége Nicole Kidman sorozatának? Lelőtték a Lioness fináléját

Ugyan Taylor Sheridan neve az elmúlt szűk egy évtizedben a Yellowstone világával forrt egybe, ám a streamingcsászár egészen más zsánerbe is belekóstolt már, mi több, ott is jött, látott és győzött. A Lioness tudniillik már nem a végtelen sztyeppék és a cowboyok univerzuma, a Zoe Saldana, Nicole Kidman és Morgan Freeman nevével fémjelezett széria cselekményét ennél jóval puskaporosabb hangulat lengi be, immáron harmadik esztendeje. A 2023-ban induló, adrenalinban, kémjátszmákban, no meg persze női energiákban tomboló akciósorozat idén már a harmadik évadával jelentkezett. Bár még csak épp elstartolt SkyShowtime-on az aktuális szezon, lehet, mégsem akkora baj, ha a publikum be sem fejezi, mert már most úgyis tudni lehet, mi lesz a vége...

A Nicole Kidman-filmek és sorozatok között igen népszerűnek számító Lioness már a 3. évaddal jelentkezett a SkyShowtime-on (Fotó: IMDb)

Nem ilyen promócióról álmodott a SkyShowtime

Tudniillik a napokban készült egy interjú a sorozat Bobbyját alakító Jill Wagnerrel, akit a széria jövőjével, egy esetleges negyedik évad elkészültével kapcsolatban faggattak. A 47 éves színésznő azonban talán kicsit többet árult el a kelleténél, és kikotyogta, mire lehet számítani a Lioness 3. fejezetének fináléjában.