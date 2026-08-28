Sydney Sweeney szexi tehenészlányként hódítja el a western szerelmeseinek szívét a SkyShowtime-on

Amíg az Eufória Cassie-je az HBO Maxon továbbra is A kukkolókban látható meztelen jeleneteivel forralja fel a nézők vérét, addig a SkyShowtime-on egy kíméletlen műkincskrimivel hűti le a kedélyeket. Az Americana sztorija ugyanis egy rendkívül értékes őslakos emléktárgy, az úgynevezett szelleming köré fonódik, amit olyan ismerős arcok igyekeznek megkaparintani Sydney Sweeney-n kívül, mint az énekesnőből lett színésznő Halsey vagy az élete egyik utolsó szerepében látható Eric Dane.

Sweeney kisasszonytól azonban most ne várjunk fülledt hangulatú pőre parádét, Hollywood ügyeletes botrányhősnője ezúttal a legszürkébb, szeplős, dadogós kisegér, akit valaha láttunk, ám valahogy ez is jól áll neki, még ha nem is a leghitelesebb pont tőle tapasztalni ezt a karaktert.

Sydney Sweeney 2026-ban streamingen sem tétlenkedik, az Eufória után most a SkyShowtime-on egy westernnel hódít (Fotó: IMDb)

Főhajtás a nagyok előtt vagy csak olcsó másolat az Americana?

Ha valaki valaha is azon tanakodott volna, milyen lenne, ha Quentin Tarantino, a Coen testvérek és Guy Ritchie együtt rendeznének filmet, a választól most csupán egy kattintás választja el őket. A SkyShowtime-filmek közé frissen felkerülő Americana című krimi-western ugyanis mintha csak az imént említett direktorok „szerelemgyermeke” lenne. A képi világ, a dialógusok, a karakterábrázolások és a több szálon futó, nem lineáris cselekmény összefonódása a fináléban mind-mind egy-egy rendezőzseni sajátjai.