Botrány a SkyShowtime sikerszériája körül: lopással vádolják a Yellowstone alkotóját

1883, 1923, Marshal: Egy Yellowstone történet vagy épp a Dutton birtok: csak néhány azok közül a sorozatok közül, melyek sosem jöhettek volna létre, ha 2018-ban nem indul világhódító útjára a Kevin Costner főszereplésével bemutatott Yellowstone. A SkyShowtime egyik legsikeresebb szériáját megálmodó Taylor Sheridan viszont lehet, hiába épített fel az elmúlt közel egy évtizedben egy páratlan tévés univerzumot, nem kizárt, hogy az egész egy aljas csaláson alapszik.

A SkyShowtime-sorozatok között évek óta élen járó Yellowstone-univerzumot jegyző Taylor Sheridant komoly plágiumváddal találták telibe

(Fotó: Amanda Mccoy / TNS via ZUMA Press Wire)

Lopták a SkyShowtime népszerű sorozatának sztoriját?

Hiába van tervben még nagyon sok Yellowstone-höz köthető SkyShowtime-széria, és bár a Lioness-t is jegyző Taylor Sheridan már időközben a nagy vászon felé is kacsintgat, a streamingcsászárt a közeljövőben valószínűleg nem valamelyik stúdióban, hanem egy bírósági tárgyalóteremben lehet majd megtalálni.