Botrány a SkyShowtime sikerszériája körül: lopással vádolják a Yellowstone alkotóját

1883, 1923, Marshal: Egy Yellowstone történet vagy épp a Dutton birtok: csak néhány azok közül a sorozatok közül, melyek sosem jöhettek volna létre, ha 2018-ban nem indul világhódító útjára a Kevin Costner főszereplésével bemutatott Yellowstone. A SkyShowtime egyik legsikeresebb szériáját megálmodó Taylor Sheridan viszont lehet, hiába épített fel az elmúlt közel egy évtizedben egy páratlan tévés univerzumot, nem kizárt, hogy az egész egy aljas csaláson alapszik.
Lopták a SkyShowtime népszerű sorozatának sztoriját?
Hiába van tervben még nagyon sok Yellowstone-höz köthető SkyShowtime-széria, és bár a Lioness-t is jegyző Taylor Sheridan már időközben a nagy vászon felé is kacsintgat, a streamingcsászárt a közeljövőben valószínűleg nem valamelyik stúdióban, hanem egy bírósági tárgyalóteremben lehet majd megtalálni.
Egy forgatókönyvíró, nevezett Lauren J. Salkin ugyanis most azzal vádolja Sheridant, hogy 2016-ban felkereste a sorozatmogul cégét, az Elevate Entertainment, hogy egy, a Yellowstone-ra kísértetiesen hasonlító szkriptet kínáljon eladásra. Azonban Salkin kisasszony akkor azt a választ kapta, hogy Taylor Sheridan jelenleg nem nyitott tévés projektekre, ám két évvel később Duttonék mégis befutottak streamingre.
Lauren J. Salkin és ügyvédbrigádja ezért most, kereken tíz évvel az eset után bíróságra viszik az ügyet, Sheridant plagizálással megvádolva. A szkriptíró egy évtizeddel ezelőtt a Sovereign Nation címre keresztelt forgatókönyvvel kereste fel a stúdiót, a sztoriban pedig fellelhető egy politikai hatalom központjaként is funkcionáló törzsi kaszinó vagy például egy emlékezetes összecsapás a kaszinó területén belül a törzsi területek miatt. Ismerős valahonnan?
Túl sok a véletlen egybeesés a Yellowstone-univerzumban
Salkinnak nagyon is ismerős, aki azért sem tartja véletlen egybeesésnek a Sovereign Nation, valamint a Yellowstone cselekménye közötti hasonlóságokat, mert miután Sheridan stúdiója kikosarazta, két színésznek is felvázolta ötletét. Ez a két színész pedig nem más volt, mint Danny Huston és Gil Birmingham, akik történetesen később fontos szerepeket töltöttek be a Yellowstone-sorozatok univerzumában.
A Duttonékért felelős Paramount stúdió egyelőre nem válaszolt a Taylor Sheridant ért vádakra, de aligha hagyják ezt szó nélkül, hiszen az utóbbi évek legnagyobb streamingbotránya bontakozhat ki az ügyből.