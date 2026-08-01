Sorozatként tér vissza a ’90-es évek legnépszerűbb tinikomédiája: folytatást kap a Spinédzserek!

Mintha csak egymásra szeretnének rálicitálni a ’90-es évek népszerű arcai. Napokkal azután, hogy felröppent egy új Reszkessetek, betörők!-film ötlete, méghozzá Macaulay Culkinnal a főszerepben, az évtized egy másik meghatározó figurája is több mint 30 év elteltével térhet vissza szeretett szerepébe. Az 1995-ben megjelent, plázacicákról szóló tinivígjáték, a Spinédzserek ugyanis hamarosan folytatást kap, ám nem úgy, ahogy a Babeszek és a Bareszek elsőre gondolnák!

A Spinédzserek 1995-ben jelent meg, most pedig több mint 30 év után folytatást kap (Fotó: g90 / g90)

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A nosztalgiázni vágyó mozinézőket alaposan hazavágta pár hónapja az a hír, mikor kiderült, hogy a Peacock kukába vágta a Spinédzserek folytatását. Azonban az élet hozott egy újabb példát arra, hogy néha még a szemetesből is kincsek kerülnek elő. A Paramount ugyanis úgy döntött, hogy a Peacockkal ellentétben ők köszönik szépen, megcsinálják a Spinédzserek folytatását, viszont nem ragaszkodnak az eredeti tervekhez.