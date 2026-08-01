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Sorozatként tér vissza a ’90-es évek legnépszerűbb tinikomédiája: folytatást kap a Spinédzserek!

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Már csak idő kérdése, és a ’90-es évek tinédzserei ismét 16-nak érezhetik magukat. Tudniillik, hamarosan visszatér a Spinédzserek, ráadásul eredeti szereplőbrigáddal. Azonban ez még nem minden, hiszen az egészben van egy nagy csavar!
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Alicia SilverstonePaul RuddfolytatásSpinédzserek

Mintha csak egymásra szeretnének rálicitálni a ’90-es évek népszerű arcai. Napokkal azután, hogy felröppent egy új Reszkessetek, betörők!-film ötlete, méghozzá Macaulay Culkinnal a főszerepben, az évtized egy másik meghatározó figurája is több mint 30 év elteltével térhet vissza szeretett szerepébe. Az 1995-ben megjelent, plázacicákról szóló tinivígjáték, a Spinédzserek ugyanis hamarosan folytatást kap, ám nem úgy, ahogy a Babeszek és a Bareszek elsőre gondolnák!

Spinédzserek, 1995
A Spinédzserek 1995-ben jelent meg, most pedig több mint 30 év után folytatást kap (Fotó: g90 / g90)

A filmet ejtették, sorozatban térhetnek vissza Alicia Silverstone és társai

A nosztalgiázni vágyó mozinézőket alaposan hazavágta pár hónapja az a hír, mikor kiderült, hogy a Peacock kukába vágta a Spinédzserek folytatását. Azonban az élet hozott egy újabb példát arra, hogy néha még a szemetesből is kincsek kerülnek elő. A Paramount ugyanis úgy döntött, hogy a Peacockkal ellentétben ők köszönik szépen, megcsinálják a Spinédzserek folytatását, viszont nem ragaszkodnak az eredeti tervekhez.

Kevinnel a főszerepben, több mint 30 év után visszatér a Reszkessetek, betörők!
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No, nem kell aggódni, Alicia Silverstone így is biztosan visszatér, aki már egy sikeres üzletasszonyt fog alakítani. Az időközben szülővé váló Cher azonban csak a bizniszt érti, a tinikorú lányát viszont már annál kevésbé. Ez fogja adni az új Spinédzserek cselekményének alapkonfliktusát, amit nem a moziban, hanem majd az otthon kényelméből követhetünk, miután a ’90-es évek tinivígjátéka sorozatként tér vissza, méghozzá már jövőre!

Ha pedig már a visszatérést emlegettük, Silverstone kisasszonyon kívül vajon lesz még bárki, aki újra Beverly Hills-be kötözik? Egyelőre sajnos semmi biztosat nem tudni, de a rajongók remélik, hogy az örökfiatal Paul Rudd, Stacey Dash vagy Breckin Meyer is ismét láthatók lesznek, akár csak egy-egy cameo erejéig.

Alicia Silverstone, a Spinédzserek főhősnője
Az Alicia Silverstone-filmek és sorozatok mostanság nem igazán gyarapodtak, így valószínűleg a szőke színésznő ilyen boldogan vette fel a telefont, mikor a Spinédzserek folytatása miatt hívták 
(Fotó: g90 / g90)

Egyszer már visszatértek a Spinédzserek

Egyébként egy Spinédzserek-sorozat ötlete nem is olyan új keletű, mint azt gondolnánk. Talán már többen megfeledkeztek róla, de akik gyakorta kapcsolgatták a televíziót a 2000-es évek elején, azok még emlékezhetnek rá, hogy Cher és barátnőinek sztoriját egyszer már megénekelte a kis képernyő is.

A mozifilmhez hasonlóan, szintén Spinédzserek címre keresztelt széria nem kevesebb, mint három évadot élt meg. Ez pedig annak fényében kisebb bravúr, hogy nem tartalmazott komolyabb drámát az amerikai ifjúság átlagos mindennapjainak bonyodalmainál, illetve Alicia Silverstone, Paul Rudd és még sokan mások mellett szinte senki sem tért vissza a filmből.

 

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