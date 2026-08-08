40 éve már, hogy véletlen bedrogoztatták a Stephen King-film gyerekszínészét: így néznek ki ma az Állj mellém! sztárjai

A filmtörténelem során számtalan alkotás szólt már a gyerekkori barátságról, azonban egyikük sem tudta úgy elmesélni, miben is rejlik e kötelék ereje és egyben törékenysége, mint Rob Reiner 1986-os műve, az Állj mellém!. A film Stephen King közel azonos, Állj ki mellettem! című kisregényén alapszik, és négy kisfiú történetét meséli el, akik azzal akarnak a tévébe, valamint az újságok hírmondóiba bekerülni, hogy ők találják meg halott kortársuk holttestét. A gyerekszínészek közül hárman, Wil Wheaton, Corey Feldman és Jerry O’Connell mára már az ötvenes éveiket taposó, érett, felnőtt emberek, míg a negyedik „bandatagot” alakító River Phoenixet tragikusan fiatalon ragadta el a sors. Az Állj mellém! épp ezen a napon 40 éve, hogy először a mozik műsorlistájára került. A kerek évforduló apropóján pedig összegyűjtöttünk pár kulisszatitkot a valaha készült talán legszebb ifjúsági moziról, illetve a cikkünk alján egy galériát is található!

Az Állj mellém! máig a Stephen King-filmek közül az egyik legjobbnak számít (Fotó: IMDb)

Még maga Stephen King is megkönnyezte

A tavaly év végén brutálisan meggyilkolt direktor, Rob Reiner 1986-ban egy magánvetítést tartott az alapmű szerzőjének, Stephen Kingnek. Miután vége lett a filmnek, King láthatóan remegni kezdett, nem szólt semmit, majd pár könnycsepp is lecsorgott az arcán. A direktor ekkor kicsit magára hagyta az írót, majd miután Reiner visszatért a szobába Stephen King azt mondta neki, ez a valaha készült legjobb feldolgozása bármelyik művének.