40 éve már, hogy véletlen bedrogoztatták a Stephen King-film gyerekszínészét: így néznek ki ma az Állj mellém! sztárjai

A filmtörténelem során számtalan alkotás szólt már a gyerekkori barátságról, azonban egyikük sem tudta úgy elmesélni, miben is rejlik e kötelék ereje és egyben törékenysége, mint Rob Reiner 1986-os műve, az Állj mellém!. A film Stephen King közel azonos, Állj ki mellettem! című kisregényén alapszik, és négy kisfiú történetét meséli el, akik azzal akarnak a tévébe, valamint az újságok hírmondóiba bekerülni, hogy ők találják meg halott kortársuk holttestét. A gyerekszínészek közül hárman, Wil Wheaton, Corey Feldman és Jerry O’Connell mára már az ötvenes éveiket taposó, érett, felnőtt emberek, míg a negyedik „bandatagot” alakító River Phoenixet tragikusan fiatalon ragadta el a sors. Az Állj mellém! épp ezen a napon 40 éve, hogy először a mozik műsorlistájára került. A kerek évforduló apropóján pedig összegyűjtöttünk pár kulisszatitkot a valaha készült talán legszebb ifjúsági moziról, illetve a cikkünk alján egy galériát is található!
Még maga Stephen King is megkönnyezte
A tavaly év végén brutálisan meggyilkolt direktor, Rob Reiner 1986-ban egy magánvetítést tartott az alapmű szerzőjének, Stephen Kingnek. Miután vége lett a filmnek, King láthatóan remegni kezdett, nem szólt semmit, majd pár könnycsepp is lecsorgott az arcán. A direktor ekkor kicsit magára hagyta az írót, majd miután Reiner visszatért a szobába Stephen King azt mondta neki, ez a valaha készült legjobb feldolgozása bármelyik művének.
A „vicces süti” nem volt olyan vicces
Egy interjúban az év elején balhézó Kiefer Sutherland mesélte, hogy az egyik forgatási helyszínen épp egy reneszánsz vásárt rendeztek, amikor ott tartózkodtak. A stáb el is látogatott a csinnadrattára, ahol vettek pár szelet süteményt, ám azt nem tudták, hogy az ínyencségekben marihuána is volt. Ez akkor derült ki, mikor az egyik gyerekszínészt, Jerry O’Connellt sírva találták meg egy fa tövében.
A pióca nem játék
Az a bizonyos piócás jelenet biztosan többek emlékezetébe beleégett, és mindenki azt kívánta, hogy ez vele sose történjen meg. Nos, Stephen King ezt már hiába kívánná, hiszen a jelenetet sajnos saját tapasztalat alapján írta, mivel ez konkrétan vele történt meg, mikor még gyerek volt.
Rob Reiner félelmetesebb, mint a száguldó vonat
Abban a jelenetben, mikor Gordie és Vern menekülnek a vonat elől, a rendező, Rob Reiner nem volt megelégedve a reakciójukkal, mert nem érezte, hogy eléggé félnének. Ezért Reiner elkezdett torkaszakadtából üvölteni rájuk, hátha ezzel kicsal belőlük valami érzelmet, ami végül be is vált, és a gyerekszínészek el is kezdtek sírni.
River Phoenix a tábortűznél
Amikor Chris és társai a tűz körül ülnek, és River Phoenix karaktere előadta emlékezetes monológját, mindenki meg volt vele elégedve, kivéve a direktort. Rob Reiner hitt abban, hogy menne ez jobban is, és megkérte Phoenixet, hogy idézzen fel magában egy olyan emléket, mikor egy felnőtt cserben hagyta, és merítkezzen ebből a jelenet során. Végül így is történt, az akkor mindössze 15 éves River Phoenix elsírta magát, és így elérték a katartikus végeredményt. Majd a végszó után Reiner ment oda elsőként, hogy megölelgesse a fiút.
Az Állj mellém! 1986. augusztus 8-án debütált a mozikban. Szereplői azóta rengeteget változtak, galériánkban megmutatjuk, hogy festenek az egykori gyereksztárok napjainkban: