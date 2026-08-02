„Dögvész vagy, és én a gyógyszer…” – 40 év után mozikba kerül Sylvester Stallone meg nem értett akciófilmje

Mindenkinek jár egy második esély, még a balul elsült akciófilmeknek is. Pont ilyen lehetőség hullott Sylvester Stallone Kobra című filmjének ölébe is, amit megjelenése negyvenedik évfordulója alkalmából, augusztus 13. és 19. között két budapesti filmszínházban, a Lurdy Moziban magyar szinkronnal, míg a Cinema MOM-ban eredeti nyelven, magyar felirattal lehet majd megtekinteni. Azonban mielőtt bárki is jegyet váltana, előtte itt van egy kis emlékeztető, miért is volt olyan megosztó a Kobra, és hogyan lett ez a Beverly Hills-i zsaru totális ellentéte.
A dögvész elleni gyógyszer nem mindenki torkán csúszott le
Talán kevesen tudják, de az 1984-es év slágerfilmje, azaz Eddie Murphy Beverly Hills-i zsaruja teljesen másképp is kinézhetett volna. Eredetileg ugyanis Slyvester Stallone lett volna a főszereplője, azonban kreativitás terén jelentkező nézeteltérések, valamint Sly sztárallűrjei miatt hamar vége szakadt a közös munkának, és ekkor jött el Murphy ideje. És hogy ezt most miért idéztük fel? Csupán azért, mert Stallone-t nem hagyta nyugodni ez a meghiúsult kopókomédia, és végül fogta Axel Foley sztoriját, kigyomlált belőle minden humort, a lyukakat teletömte erőszakkal és végül megszületett a dögvész elleni gyógyszer, azaz a Kobra.
Noha a Kobra jegypénztáraknál elért bravúrja, azaz, hogy 25 milliós büdzséjéből 160 milliót csinált, nem erről árulkodik, de Sylvester Stallone 1986-os hullagyártása nem lett a rajongók kedvence. A humor hiányát, a túlzásba vitt erőszakot ugyanis nem mindenkinél tudták ellensúlyozni az ikonikus egysorosok, illetve a szőke ciklon, Brigitte Nielsen bájai. Sőt, a Kobra nyers mivolta miatt többen fölöslegesen szadista erőszak-propagandaként tekintenek a végeredményre, míg mások a B-filmek meg nem értett kiválóságát látják benne. Nos, augusztus közepétől mindenkinek lehetősége lesz ítéletet hozni a Sylvester Stallone-filmek talán legellentmondásosabb darabja felett.
Sylvester Stallone 2026-ban reneszánszát éli
Nemcsak a Kobra miatt lesz érdemes idén a mozik felé venni az irányt a Sylvester Stallone-fanatikusoknak. A tékaklasszikusok ugyanis hamarosan új köntösbe bújtatva vagy más perspektívából elmesélve elevenednek meg. Tudniillik például novemberben érkezik az Anthony Ippolito főszereplésével készülő I Play Rocky, mely az 1976-os sikerfilm, a Rocky kalandos létrejöttének történetét lesz hivatott elmesélni. De addig a hőkupola alatt is lesz majd, ami megfagyasztja ereinkben a vért, hiszen augusztusban jön a Cliffhanger remake-je Lily Jamesszel, valamint Pierce Brosnannel.
Viszont 2027 is Sly esztendő lesz, hiszen jövő év június 4-én egy másik Stallone-sztori, a Rambo kap némi ráncfelvarrást. Azonban ez nem egy remake vagy egy film a filmben lesz, hanem egy előzménymozi, méghozzá a Netflix szépfiújával a címszerepben.