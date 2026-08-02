„Dögvész vagy, és én a gyógyszer…” – 40 év után mozikba kerül Sylvester Stallone meg nem értett akciófilmje

Mindenkinek jár egy második esély, még a balul elsült akciófilmeknek is. Pont ilyen lehetőség hullott Sylvester Stallone Kobra című filmjének ölébe is, amit megjelenése negyvenedik évfordulója alkalmából, augusztus 13. és 19. között két budapesti filmszínházban, a Lurdy Moziban magyar szinkronnal, míg a Cinema MOM-ban eredeti nyelven, magyar felirattal lehet majd megtekinteni. Azonban mielőtt bárki is jegyet váltana, előtte itt van egy kis emlékeztető, miért is volt olyan megosztó a Kobra, és hogyan lett ez a Beverly Hills-i zsaru totális ellentéte.

Slyvester Stallone Kobra című filmjét augusztusban egy héten keresztül moziban is meg lehet tekinteni, miután a film kereken negyven éve jelent meg (Fotó: HIP / HIP)

A dögvész elleni gyógyszer nem mindenki torkán csúszott le

Talán kevesen tudják, de az 1984-es év slágerfilmje, azaz Eddie Murphy Beverly Hills-i zsaruja teljesen másképp is kinézhetett volna. Eredetileg ugyanis Slyvester Stallone lett volna a főszereplője, azonban kreativitás terén jelentkező nézeteltérések, valamint Sly sztárallűrjei miatt hamar vége szakadt a közös munkának, és ekkor jött el Murphy ideje. És hogy ezt most miért idéztük fel? Csupán azért, mert Stallone-t nem hagyta nyugodni ez a meghiúsult kopókomédia, és végül fogta Axel Foley sztoriját, kigyomlált belőle minden humort, a lyukakat teletömte erőszakkal és végül megszületett a dögvész elleni gyógyszer, azaz a Kobra.