68 éves lett Hollywood csodabogara: Ezeket a Tim Burton-filmeket biztosan nem ismered

Ő hozta el nekünk az első élőszereplős Batman-filmeket, ő adott Johnny Depp kezébe vágóeszközt az Ollókezű Edwardban, ő idézte meg először Beetlejuice-t és ő nyitotta ki újra Willy Wonka csokigyárának kapuit is. Azonban Tim Burton filmográfiájának legismertebb darabjain túl is van élet! Hollywood legkülöncebb különcének 68. születésnapja alkalmából ezért összegyűjtöttük azokat a mozikat, melyeket méltatlanul keveset emleget a publikum.
Ezek a legalulértékeltebb Tim Burton-filmek:
Ed Wood
Ugyan kinek jutna eszébe Hollywood történetének legpocsékabb rendezőjének életéről filmet készíteni, ha nem Tim Burtonnek? Az Ed Wood egy minden hájjal megkent, a lehetetlent nem ismerő, túlbuzgó, ámbár hihetetlenül tehetségtelen direktorról szól, aki rajong a női ruhákért, a tragikus sorsú Lugosi Béláért, no meg a filmművészetért. Legnagyobb kárára utóbbihoz nem ért, Burtonnek viszont ez pont kapóra jött, és 1994-ben bemutatta a sokak által legjobbnak vélt filmjét, méghozzá Johnny Depp, Bill Murray, Martin Landau és Sarah Jessica Parker főszereplésével.
Nagy Hal
A születésnapos rendező alkotásainak hangulatára és képi világára majdhogynem egyaránt jellemző a sötétebb tónus, mely a Tim Burton-filmeknek egyfajta kvintesszenciája. Azonban nem szabad a szokások rabjává válni, és ezt Johnny Depp jó barátja is jól tudja. A 2003-as Nagy Hal például egyike azoknak a ritkaságoknak, ahol Burton kiszabadította börtönükből a legkülönfélébb színeket, és a fanok szinte rá sem ismertek kedvenc rendezőjük munkájára. Ez a színpompás műremek egy egymástól teljesen elhidegülő apa és fia párosának egymásra találásáról szól, így nem is véletlen, hogy Tim Burton pont ebben a filmjében jelentek meg először úgy igazán a színek, ezzel is szimbolizálva az egymással rideg főhősök újbóli összemelegedését.
Frankenweenie – Ebcsont beforr
Tim Burton karrierje során már több ízben is bebizonyította, nem csak az élőszereplős filmekben érzi magát otthon, mi több, az animációs mozik számítanak neki igazán hazai pályának. A rajongók imádják a Burton rajzai alapján készült, viszont nem általa rendezett Karácsonyi lidércnyomást, valamint részben általa dirigált A halott menyasszonyt is, azonban a nagyérdemű hajlamos megfeledkezni a harmadik animált projektről. A Frankenweenie – Ebcsont beforr a klasszikus Frankenstein-történetet gondolja újra, melyben a fiatal tudós elpusztult kutyáját támasztja fel, amivel az ifjú zsenipalánta alapos kalamajkát szabadít a nyakába.
Az Álmosvölgy legendája
Ezekben a forró, nyár végi napokban jól jöhet egy film, ami már most becsempészi a hűvös, őszi hangulatot a nappalinkba. Az 1999-ben bemutatott Az Álmosvölgy legendája pont ilyen, mely egy nyomozóról szól, akit „meglepő” módon Johnny Depp alakít, és akit azért küldenek egy különös kisvárosba, hogy a fej nélküli lovas nyomába eredjen. Azonban nemcsak Depp bukkan fel ebben a hihetetlenül dermesztő atmoszférával és csodálatos látványvilággal bíró moziban, hiszen még olyan híres színészek is fejvesztve menekülnek a Christopher Walken által alakított rettegett lovas elől, mint a Harry Potter-filmek Dumbledore-ja, azaz Michael Gambon, vagy a Star Wars fő gonosztevője, Ian McDiarmid.
Nagy szemek
Tim Burton 2014-es műve ugyancsak rendhagyó a rendező karrierjében. A fantáziavilágot hátrahagyva ugyanis egy valós történetet feldolgozó életrajzi filmet készített. A Nagy szemek az ’50-es évek Amerikájának egy népszerű festőművészéről, Margaret Keane-ről szól, akinek jellegzetes, nagy szemű alakjait ábrázoló alkotásaival szélhámos férje házalt országszerte. A szereposztás is zseniális, hiszen a női főhőst a kétszeres Golden Globe-díjas Amy Adams alakítja, míg a férfi főszerepet a szintúgy kétszeres, ámde Oscar-győztes Christoph Waltzra osztották.