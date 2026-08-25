68 éves lett Hollywood csodabogara: Ezeket a Tim Burton-filmeket biztosan nem ismered

Ed Wood

Ugyan kinek jutna eszébe Hollywood történetének legpocsékabb rendezőjének életéről filmet készíteni, ha nem Tim Burtonnek? Az Ed Wood egy minden hájjal megkent, a lehetetlent nem ismerő, túlbuzgó, ámbár hihetetlenül tehetségtelen direktorról szól, aki rajong a női ruhákért, a tragikus sorsú Lugosi Béláért, no meg a filmművészetért. Legnagyobb kárára utóbbihoz nem ért, Burtonnek viszont ez pont kapóra jött, és 1994-ben bemutatta a sokak által legjobbnak vélt filmjét, méghozzá Johnny Depp, Bill Murray, Martin Landau és Sarah Jessica Parker főszereplésével.

Nagy Hal

A születésnapos rendező alkotásainak hangulatára és képi világára majdhogynem egyaránt jellemző a sötétebb tónus, mely a Tim Burton-filmeknek egyfajta kvintesszenciája. Azonban nem szabad a szokások rabjává válni, és ezt Johnny Depp jó barátja is jól tudja. A 2003-as Nagy Hal például egyike azoknak a ritkaságoknak, ahol Burton kiszabadította börtönükből a legkülönfélébb színeket, és a fanok szinte rá sem ismertek kedvenc rendezőjük munkájára. Ez a színpompás műremek egy egymástól teljesen elhidegülő apa és fia párosának egymásra találásáról szól, így nem is véletlen, hogy Tim Burton pont ebben a filmjében jelentek meg először úgy igazán a színek, ezzel is szimbolizálva az egymással rideg főhősök újbóli összemelegedését.

Noha már Tim Burton Batmanjében is voltak színek Joker által, az igazi színparédé a Nagy Hallal érkezett meg (Fotó: 90061/KPA)

Frankenweenie – Ebcsont beforr

Tim Burton karrierje során már több ízben is bebizonyította, nem csak az élőszereplős filmekben érzi magát otthon, mi több, az animációs mozik számítanak neki igazán hazai pályának. A rajongók imádják a Burton rajzai alapján készült, viszont nem általa rendezett Karácsonyi lidércnyomást, valamint részben általa dirigált A halott menyasszonyt is, azonban a nagyérdemű hajlamos megfeledkezni a harmadik animált projektről. A Frankenweenie – Ebcsont beforr a klasszikus Frankenstein-történetet gondolja újra, melyben a fiatal tudós elpusztult kutyáját támasztja fel, amivel az ifjú zsenipalánta alapos kalamajkát szabadít a nyakába.