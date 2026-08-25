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Tim Burton

68 éves lett Hollywood csodabogara: Ezeket a Tim Burton-filmeket biztosan nem ismered

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Johnny Depp országos cimborája vészesen közelít a hetedik X-hez. 68 éves lett Tim Burton, akinek népszerű alkotásait már minden fanatikus kívülről fújja, de vajon ezeket a Hollywood legfurcsább direktorához köthető mozikat is ismeri a közönség?
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Tim BurtonJohnny Deppszületésnap

Ő hozta el nekünk az első élőszereplős Batman-filmeket, ő adott Johnny Depp kezébe vágóeszközt az Ollókezű Edwardban, ő idézte meg először Beetlejuice-t és ő nyitotta ki újra Willy Wonka csokigyárának kapuit is. Azonban Tim Burton filmográfiájának legismertebb darabjain túl is van élet! Hollywood legkülöncebb különcének 68. születésnapja alkalmából ezért összegyűjtöttük azokat a mozikat, melyeket méltatlanul keveset emleget a publikum.

Johnny Depp és Tim Burton ma már barátok is.
A születésnapos Tim Burton és Johnny Depp munkakapcsolata az évek alatt szoros barátsággá fonódott (Fotó: UPI Photo/eyevine)

Ezek a legalulértékeltebb Tim Burton-filmek:

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Ed Wood

Ugyan kinek jutna eszébe Hollywood történetének legpocsékabb rendezőjének életéről filmet készíteni, ha nem Tim Burtonnek? Az Ed Wood egy minden hájjal megkent, a lehetetlent nem ismerő, túlbuzgó, ámbár hihetetlenül tehetségtelen direktorról szól, aki rajong a női ruhákért, a tragikus sorsú Lugosi Béláért, no meg a filmművészetért. Legnagyobb kárára utóbbihoz nem ért, Burtonnek viszont ez pont kapóra jött, és 1994-ben bemutatta a sokak által legjobbnak vélt filmjét, méghozzá Johnny Depp, Bill Murray, Martin Landau és Sarah Jessica Parker főszereplésével.

Nagy Hal

A születésnapos rendező alkotásainak hangulatára és képi világára majdhogynem egyaránt jellemző a sötétebb tónus, mely a Tim Burton-filmeknek egyfajta kvintesszenciája. Azonban nem szabad a szokások rabjává válni, és ezt Johnny Depp jó barátja is jól tudja. A 2003-as Nagy Hal például egyike azoknak a ritkaságoknak, ahol Burton kiszabadította börtönükből a legkülönfélébb színeket, és a fanok szinte rá sem ismertek kedvenc rendezőjük munkájára. Ez a színpompás műremek egy egymástól teljesen elhidegülő apa és fia párosának egymásra találásáról szól, így nem is véletlen, hogy Tim Burton pont ebben a filmjében jelentek meg először úgy igazán a színek, ezzel is szimbolizálva az egymással rideg főhősök újbóli összemelegedését.

Nagy Hal, a Tim Burton rendezője.
Noha már Tim Burton Batmanjében is voltak színek Joker által, az igazi színparédé a Nagy Hallal érkezett meg (Fotó: 90061/KPA)

Frankenweenie – Ebcsont beforr

Tim Burton karrierje során már több ízben is bebizonyította, nem csak az élőszereplős filmekben érzi magát otthon, mi több, az animációs mozik számítanak neki igazán hazai pályának. A rajongók imádják a Burton rajzai alapján készült, viszont nem általa rendezett Karácsonyi lidércnyomást, valamint részben általa dirigált A halott menyasszonyt is, azonban a nagyérdemű hajlamos megfeledkezni a harmadik animált projektről. A Frankenweenie – Ebcsont beforr a klasszikus Frankenstein-történetet gondolja újra, melyben a fiatal tudós elpusztult kutyáját támasztja fel, amivel az ifjú zsenipalánta alapos kalamajkát szabadít a nyakába.

Az Álmosvölgy legendája

Ezekben a forró, nyár végi napokban jól jöhet egy film, ami már most becsempészi a hűvös, őszi hangulatot a nappalinkba. Az 1999-ben bemutatott Az Álmosvölgy legendája pont ilyen, mely egy nyomozóról szól, akit „meglepő” módon Johnny Depp alakít, és akit azért küldenek egy különös kisvárosba, hogy a fej nélküli lovas nyomába eredjen. Azonban nemcsak Depp bukkan fel ebben a hihetetlenül dermesztő atmoszférával és csodálatos látványvilággal bíró moziban, hiszen még olyan híres színészek is fejvesztve menekülnek a Christopher Walken által alakított rettegett lovas elől, mint a Harry Potter-filmek Dumbledore-ja, azaz Michael Gambon, vagy a Star Wars fő gonosztevője, Ian McDiarmid.

Johnny Depp, a Tim Burton által rendezett Álmosvölgy legendája főszereplője.
A Johnny Depp-filmek közül nem kevesebb, mint nyolcat rendezett Tim Burton, köztük Az Álmosvölgy legendáját is (Fotó: MANDALAY PICTURES/Entertainment Pictures)

Nagy szemek

Tim Burton 2014-es műve ugyancsak rendhagyó a rendező karrierjében. A fantáziavilágot hátrahagyva ugyanis egy valós történetet feldolgozó életrajzi filmet készített. A Nagy szemek az ’50-es évek Amerikájának egy népszerű festőművészéről, Margaret Keane-ről szól, akinek jellegzetes, nagy szemű alakjait ábrázoló alkotásaival szélhámos férje házalt országszerte. A szereposztás is zseniális, hiszen a női főhőst a kétszeres Golden Globe-díjas Amy Adams alakítja, míg a férfi főszerepet a szintúgy kétszeres, ámde Oscar-győztes Christoph Waltzra osztották.

 

 

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