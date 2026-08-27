Tudtad? Diana hercegné is rajongott Tim Curryért: ezt a filmjét csak teljes titokban merte megnézni

A világnak még felocsúdni sem volt ideje Dolly Parton halálhíréből, máris itt a következő gyomros a lelkünknek. 80 esztendős korában meghalt Tim Curry. Az arc, amit generációk egész sora képtelen elfelejteni. Akit minden gyerek gyűlölt, mikor álnok, minden lében kanál recepcióst alakított a Reszkessetek, betörők! második részében, és akitől nem csak az ifjabbak színezték össze az alsóneműjüket, mikor bohócjelmezben terrorizálta Derry lakosságát. A Tim Curry-filmek és színházi szerepeknek viszont volt egy abszolút ékköve, amivel rajongók millióit szerezte magának több mint ötven éven keresztül, és ezek között a fanatikusok között még a brit királyi családból is akadtak képviselők.

Tim Curry halálával óriási veszteség érte a filmipart (Fotó: mpi991/MediaPunch)

Tim Curry egyik legnagyobb rajongója volt Diana hercegné

1975-ben egy nagyon furcsa, horror-musical-vígjáték egyvelegre kapta fel a fejét a világ, miután vászonra varázsolták Jim Sharman és Richard O’Brien színdarabját. Ez volt a Rocky Horror Picture Show, melynek főszereplőjét, Frank-N-Furtert mind a darabban, mind a moziban Tim Curry alakította.