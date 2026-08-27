Tudtad? Diana hercegné is rajongott Tim Curryért: ezt a filmjét csak teljes titokban merte megnézni

A világnak még felocsúdni sem volt ideje Dolly Parton halálhíréből, máris itt a következő gyomros a lelkünknek. 80 esztendős korában meghalt Tim Curry. Az arc, amit generációk egész sora képtelen elfelejteni. Akit minden gyerek gyűlölt, mikor álnok, minden lében kanál recepcióst alakított a Reszkessetek, betörők! második részében, és akitől nem csak az ifjabbak színezték össze az alsóneműjüket, mikor bohócjelmezben terrorizálta Derry lakosságát. A Tim Curry-filmek és színházi szerepeknek viszont volt egy abszolút ékköve, amivel rajongók millióit szerezte magának több mint ötven éven keresztül, és ezek között a fanatikusok között még a brit királyi családból is akadtak képviselők.
Tim Curry egyik legnagyobb rajongója volt Diana hercegné
1975-ben egy nagyon furcsa, horror-musical-vígjáték egyvelegre kapta fel a fejét a világ, miután vászonra varázsolták Jim Sharman és Richard O’Brien színdarabját. Ez volt a Rocky Horror Picture Show, melynek főszereplőjét, Frank-N-Furtert mind a darabban, mind a moziban Tim Curry alakította.
A mű már fél évszázada elképesztő hatással bír a popkultúrára, slágerei pedig még a Buckingham-palota falai közé is beszivárogtak. Mi több, a film egyik legnagyobb rajongója nem más volt mint Diana hercegné, aki egyszer személyesen is találkozott Curryvel. Erről maga a színész mesélt egy tavalyi interjú alkalmával, mikor a Rocky Horror Picture Show az 50. évfordulóját ünnepelte.
Tim Curry elmondása szerint Diana hercegnével és férjével, az akkoriban még hercegi tisztséget viselő Károly királlyal akkor találkozott, mikor a londoni Nemzeti Színházban játszott. Egy előadást követően volt lehetősége bemutatkozni a hercegi párnak, és ekkor Diana váratlanul így szólt hozzá:
»Maga volt a Rocky Horror Picture Showban, nemde?« Mire azt feleltem: igen, de nem gondoltam volna, hogy Önnek ezt szabadott volt megnézni. Erre ő csak annyit mondott: »Még szép, hogy láttam! E nélkül nem lett volna teljes az életem«
– mesélte egy 2025-ös interjúban.
Curry felvetése egyébként nem volt alaptalan, hiszen a királyi família mindig is híres volt rendkívül szigorú etikettjéről. A másik dimenzióból érkező transzvesztitákról szóló Rocky Horror Picture Show pedig aligha szerepelt az ajánlott filmek listáján.
Persze Diana hercegné gyakorta hányt fittyet ezekre az előírásokra, ezért is kedvelte őt ennyire mindenki, és nem kizárt, hogy ezt a Tim Curry-klasszikust is egyedül, teljes titokban kellett megnéznie.