Emlékszel a Reszkessetek, betörők! recepciósára? Tim Curry szívszorító állapotban volt már élete végén – Fotó

Tim Curry ugyan ezt túlélte, és kezdetben még csak fel sem fogta, hogy milyen nagy a baj. Míg nem egyszer csak a masszőrje fel nem hívta a figyelmét furcsa tüneteire. Ezt követően pedig Curry rövidesen a járóképességét is elvesztette, minek következtében élete hátralévő részében tolószékbe kényszerült, de még a bal keze is teljesen lebénult. Hiába esett át agyműtéten, állapota nem javult, sőt, egy idő után már memóriazavarokkal is küzdött, így színészi pályájának sorsa végleg megpecsételődött.

Tim Curry utolsó éveit kerekesszékben töltötte (Fotó: FUFU / NORTHFOTO)

Persze ettől még Tim Curry nagyon ritkán igent mondott egy-egy felkérésre, de ezek kivétel nélkül kisebb szinkronmunkák voltak csak. Nyilvános helyeken is csak alkalomadtán jelent meg, interjút sem sűrűn adott, viszont akkor mindig nagyon sok érdekességet mesélt. Például, hogy Diana hercegné is hatalmas rajongója volt. A 80 évesen elhunyt színészlegendának karrierje végére azonban már a maradék motivációja is odaveszett...

Tim Curry halála előtt már csak ritkán jelent meg nyilvános eseményeken (Fotó: mpi991/MediaPunch)

Tim Curry már másfél évtizede megváltásként várta a halált

Barátai elmondása szerint a 2012 óta folyamatosan csak gyengélkedő, már-már felismerhetetlen Tim Curry egyáltalán nem félt a haláltól. Sőt, egyenesen megváltásként várta azt, mivel betegsége földi pokollá tette élete utolsó éveit.

14 évig volt abban a testben és nem tudta csinálni azokat a dolgokat, amiket szeretett, futkosni és ugrálni a színpadon. De tudod mit? Az öröksége mindig is ott lesz

- mondta a színész egy közeli barátja, Scott Stander.