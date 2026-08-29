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kritika

Torrente visszatért, és büdösebb, tahóbb és kellemetlenebb, mint valaha: ilyen lett a Torrente 6

42 perce
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A prosztó humor még mindig trendi? Meddig lehet elnyújtani az undorító testnedv poénokkal töltött rétestésztát? José Luis Torrente nyomozó több mint tíz év után ismét munkába áll, hogy kiderítse erre a választ, no meg nem mellékesen elindul a miniszterelnöki posztért is, ha már itt jár.
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kritikaTorrenteSantiago Segura

Mi történik, ha szabadjára engednénk elménk legsötétebb, legundorítóbb, legvisszataszítóbb, legszókimondóbb és legkellemetlenebb oldalát? A helyzet az, hogy amit kapnánk, még csak meg se közelítené azt, amit Santiago Segura figurája képvisel. Torrente már közel harminc éve mutatkozott be a nagyvilágnak, és olyan bűzös foltot hagyott maga után, mit azóta sem felejtettünk el. És nem csak azért, mert Torrente mindig kimondta azt, valamint azzal viccelt, amivel korábban és senki sem mert, hanem azért is, mivel 1998 óta még ötször ellátogatott a mozikba, hogy biztosan emlékezzünk rá. Legutóbb több mint tíz éve, 2014-ben volt erre precedens, azonban az idei nyáron is úgy határozott señor Segura, hogy ideje újra kellemetlenkedni egy kicsit: itt a Torrente 6, ami vajon vissza tudott térni a franchise gyökerének színvonalához vagy nem áramlik belőle más, csak a tömény izzadságszag? 

Torrente 6
Torrente, a törvény két balkeze ismét lecsap (Fotó: ROCABRUNO / Entertainment Pictures)

Szavazz Torrentére!

Talán az utolsó hely, ahol kinyomtatva bármit is látni szeretne az ember azok közül a szavak közül, amiket bűzös főhősünk valaha is kiejt a száján, az egy kampányplakát. Márpedig a Torrente 6. cselekményében mégis erről van szó: José Luis épp ott van, ahol szinte mindig, a csehóban iszik a barátaival és löki legkevésbé polkorrekt dumáit, amikor is megkeresi őt egy politikai párt két képviselője, hogy Torrente tartson egy beszédet egy eseményükön, ez pedig kész lavinát indít útjára.

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Hirtelen pedig azon kapjuk magunkat, hogy abból az emberből lesz Spanyolország első számú miniszterelnök-jelöltje, aki egy normális világban a fasorban sem lenne. A Torrente 6 viszont épp ezzel reflektál mégis hihetetlenül jól arra a szomorú tényre, hogy a világ valóban kifordult mára már magából. 

Torrente továbbra sem kertel

De mit kezd a mai hiperszenzitív világ egy olyan hiperkellemetlen alakkal, mint Torrente? Nos, akik attól féltek, hogy a franchise alapjául szolgáló szókimondó stílus mára úgy kifakult, mint egy rosszul kimosott póló, azok megnyugodhatnak. 

Főhősünk ugyanis nem lejjebb, sokkal inkább maxra tekerte a hangerőt saját magán. A poénok java részének a Torrente kontra 2026 ellenállás ágyaz meg, így a közönség erre a humorra fogékony része jól fog szórakozni. Mindemellett pedig a Torrente 6 – Az elnöki ügy még a mindenkori politikai elit összes résztvevőjének is görbe tükröt állít, tehát a film senkinek sem kegyelmez.

 

Torrente 6
A Torrente 6. Spanyolországban már óriási sikereket ért el (Fotó: IMDb)

Azonban sajnos azt érezzük, mintha a társadalomkritikus poénok, valamint a Bosszúállók-filmeket megszégyenítő cameomennyiség kivitelezése után elfogyott volna a filmet egyben író és rendező Santiago Segura kreativitása, és a cselekmény a felénél hihetetlenül gagyi, keszekusza kémmoziba csap át, amiben Torrente csak lazán átkötve menekül át egyik jelenetből a másikba. A poénok nem fáradtak el, a sztori viszont nagyon. A több mint 100 perces játékidőből simán le lehetett volna csípni egy laza 15-20 percet, nem ártott volna a végeredménynek.

Hollywood fekete bárányai a Torrente 6-ban

Ha viszont nincs ez az extra bő negyedóra, lehet nem fért volna bele két olyan cameo is, amelyeket látva egy emberként szisszenhet fel a közönség. Előbb azt az Alec Baldwint láthatjuk, aki halált okozó forgatási balesete után is bőszen kaparássza Hollywood ajtaját, majd jön az atombomba: a film végén ugyanis az a Kevin Spacey is felbukkan, aki szintén évek óta szeretné nevét lesatírozni a fekete listáról, de addig is minden aprópénzért lehajol, amint azt látjuk. 

March 16, 2026, Madrid, Madrid, Spain: Santiago Segura during the premiere of the film 'Torrente Presidente' at the Cines Callao, on 16 March 2026, in Madrid (Spain). The filmmaker Santiago Segura returns this Friday, 13 March, to Spanish cinemas with 'Torrente Presidente', the sixth installment of his successful saga that began in 1998 with 'Torrente, el brazo tonto de la ley'.[**********][**********]..CINEMA;PREMIERE;PEOPLE..José Ruiz / Europa Press..03/16/2026 (Credit Image: © José Ruiz/Contacto via ZUMA Press)
Santiago Segura Torrentéje, és annak magyar hangja, Csuja Imre is készülhet újabb bevetésre (Fotó: José Ruiz / Contacto via ZUMA Press)

Végszó

A mai világban nemcsak Torrente beszél, hanem a pénz is, márpedig Az elnöki ügy alcímre keresztelt hatodik epizód már közel 30 millió eurót hozott a házhoz, amiből arra lehet következtetni, hogy a közönségnek továbbra is tetszik Torrente csípős nyelve. Mi több, ennél jobban csak a negyedik fejezet muzsikált jobban a kasszáknál, így nem kizárt, hogy a hatodik X-et taposó Santiago Segura még legalább egyszer felhagy a fürdéssel.

A Torrente 6. – Az elnöki ügy 2026. szeptember 3-án landol a magyar mozik kínálatában, a film előzetesét ide kattintva tudod megtekinteni:

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