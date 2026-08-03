Vincent Pastore sincs már köztünk: Átok ül az HBO gengsztersorozatán?

Ismét gyászfelhők gyűltek össze Hollywood, valamint a televíziózás világának égboltján. 80 éves korában elhunyt Vincent Pastore, a Maffiózók Pussyját álmában érte a halál. A kidobóból a 40-es éveiben színésszé avanzsáló Pastore halála egyébként sajnos már a sokadik az HBO sikersorozatának történetében. Egyesek szerint már annyi csillag hullott le a Maffiózók egéről, hogy nem túlzás azt állítani: a szérián átok ül! De kiktől is kellett már eddig könnyes búcsút vennie az HBO-sorozatok szerelmeseinek?
John Heard
Noha a közönség többségének John Heard Kevin édesapjaként van meg a hamarosan visszatérő Reszkessetek, betörők!-ből, azonban a tévénézők emlékezetébe is biztosan beégett, mint Makazian felügyelő. A korrupt nyomozónak, aki Tonyék ügyeit segített mindig eltussolni, volt köszönhető egyébként az is, hogy a banda megtudta, áruló van köztük, méghozzá épp a napokban elhunyt Vincent Pastore által alakított Pussy. Heard már sajnos 9 éve nincs köztünk, 71 éves korában hunyt el szívroham következtében, James Gandolfinihez hasonlóan őt is egy szállodai szobában találták meg.
Tony Sirico
Paulie Gualtieri joggal szállhat versenybe a sorozat legkedveltebb karakterének címéért, ez pedig nagyban volt köszönhető Tony Sirico fenomenális alakításának. A jellegzetes kézmozdulatok és az ikonikus nevetés miatt Paulie máig az egyik legemlékezetesebb tévéműsor-figurának számít, így az egész világot egy emberként rázta meg a hír, hogy Sirico 79 éves korában örökre lehunyta a szemét. Utolsó éveiben a színész demenciával küzdött és egy idősek otthonában lakott, ahol 2022-ben lelte őt a halál.
Nancy Marchand
Ha Paulie az egyik legimádottabb, akkor Livia Soprano az egyik, vagy talán egyenesen a leggyűlöltebb szereplő a sorozatban. Ez pedig határozottan Nancy Marchand érdeme, aki valóban úgy formálta meg Tony Soprano édesanyját, hogy attól máig mindenkinek ökölbe szorul a keze az idegtől. Marchand sajnos már 26 éve nincs köztünk, a Maffiózók 2. és 3. évada közötti időszakban hunyt el, miután már évek óta küzdött tüdőrákkal. Halálát a sorozat atyjának, David Chase-nek a sztoriba is bele kellett írnia, Livia Soprano hátralévő maréknyi jeleneteit pedig dublőrökkel, archív felvételekkel és korai számítógépes technikával oldották meg. Utóbbi mai napig megosztja a rajongótábort.
James Gandolfini
A rajongók számára talán a legnagyobb érvágás a sorozat főszereplőjét, Tony Sopranót alakító James Gandolfini halála volt. A New Jersey-i alvilág fejét nyolc esztendőn át megformáló színészt 2013-ban vesztette el népes fanbázisa, mikor is római nyaralása során egyik este rosszul lett, és fia, az azóta édesapja nyomdokaiba lépő Michael Gandolfini talált rá a szálloda fürdőszobájában. Hiába értesítették azonnal a mentőket, Gandolfini életét már nem tudták megmenteni, szívinfarktus ragadta el a színészt.
Frank Vincent
A Maffiózók Leotardóját nézve mindenki azt kérdezte magától: hogy lehet valaki ennyire tenyérbemászó és szórakoztató is egyben? Frank Vincent keze van a dologban, akinek gúnyos mosolya mögül mindig valami szállóigévé szilárduló szösszenet préselődött ki. A sorozat „sejkjét” szintén a szíve vitte el, miután 2017-ben műtétet hajtották végre a ketyegőjén, azonban később komplikációk léptek fel, és a fanbázisnak örökre el kellett búcsúznia tőle.
Már Vincent Pastore incs már köztünk: Valóban átok ül a Maffiózókon?
Az imént felsorolt sztárok viszont sajnos csak a jéghegy csúcsának számítanak. Az 1999-ben elstartolt gengszterextravaganza szereplőbrigádjából mára már olyan színészek hiányoznak még mint Tony Lip, Peter Bogdanovich, Joseph Siravo, John Costelloe, Robert LuPone, Tom Aldredge, David Margulie és még hosszan lehetne sorolni, a listán pedig sajnos már Vincent Pastore neve is szerepel.
A rengeteg elhunyt sorozatcsillag egyébként nemcsak a rajongóknak tűnt fel, akik gyakorta csak átkozott sorozatként hivatkoznak a Maffiózókra, hanem már maguknak a szereplőknek is. A széria női főszereplőjét, Carmella Sopranót alakító Eddie Falco is ezt tette szóvá egy pár hónappal ezelőtt tartott eseményen:
Szinte el sem tudom mondani, hogy azok közül az emberek közül milyen sokan nincsenek már köztünk. Még mindig rosszul leszek ettől a gondolattól
– mondta a sorozat Carmellája, aki azt is hozzátette, sorozatbéli férje, James Gandolfini halálát még mindig nem sikerült feldolgoznia.