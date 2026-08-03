Vincent Pastore sincs már köztünk: Átok ül az HBO gengsztersorozatán?

Ismét gyászfelhők gyűltek össze Hollywood, valamint a televíziózás világának égboltján. 80 éves korában elhunyt Vincent Pastore, a Maffiózók Pussyját álmában érte a halál. A kidobóból a 40-es éveiben színésszé avanzsáló Pastore halála egyébként sajnos már a sokadik az HBO sikersorozatának történetében. Egyesek szerint már annyi csillag hullott le a Maffiózók egéről, hogy nem túlzás azt állítani: a szérián átok ül! De kiktől is kellett már eddig könnyes búcsút vennie az HBO-sorozatok szerelmeseinek?

Vincent Pastore halálával kettőre csökkent az életben maradt Maffiózók-szereplők száma: Steven Van Zandt és Michael Imperioli együtt gyászolhatják elhunyt bajtársaikat (Fotó: IMDb)

John Heard

Noha a közönség többségének John Heard Kevin édesapjaként van meg a hamarosan visszatérő Reszkessetek, betörők!-ből, azonban a tévénézők emlékezetébe is biztosan beégett, mint Makazian felügyelő. A korrupt nyomozónak, aki Tonyék ügyeit segített mindig eltussolni, volt köszönhető egyébként az is, hogy a banda megtudta, áruló van köztük, méghozzá épp a napokban elhunyt Vincent Pastore által alakított Pussy. Heard már sajnos 9 éve nincs köztünk, 71 éves korában hunyt el szívroham következtében, James Gandolfinihez hasonlóan őt is egy szállodai szobában találták meg.

Tony Sirico

Paulie Gualtieri joggal szállhat versenybe a sorozat legkedveltebb karakterének címéért, ez pedig nagyban volt köszönhető Tony Sirico fenomenális alakításának. A jellegzetes kézmozdulatok és az ikonikus nevetés miatt Paulie máig az egyik legemlékezetesebb tévéműsor-figurának számít, így az egész világot egy emberként rázta meg a hír, hogy Sirico 79 éves korában örökre lehunyta a szemét. Utolsó éveiben a színész demenciával küzdött és egy idősek otthonában lakott, ahol 2022-ben lelte őt a halál.

Paulie "Walnuts", azaz Tony Sirico halála 2022-ben rázta meg a világot (Fotó: Henry Lamb/Photowire/BEImages / BEIMAGES)

Nancy Marchand

Ha Paulie az egyik legimádottabb, akkor Livia Soprano az egyik, vagy talán egyenesen a leggyűlöltebb szereplő a sorozatban. Ez pedig határozottan Nancy Marchand érdeme, aki valóban úgy formálta meg Tony Soprano édesanyját, hogy attól máig mindenkinek ökölbe szorul a keze az idegtől. Marchand sajnos már 26 éve nincs köztünk, a Maffiózók 2. és 3. évada közötti időszakban hunyt el, miután már évek óta küzdött tüdőrákkal. Halálát a sorozat atyjának, David Chase-nek a sztoriba is bele kellett írnia, Livia Soprano hátralévő maréknyi jeleneteit pedig dublőrökkel, archív felvételekkel és korai számítógépes technikával oldották meg. Utóbbi mai napig megosztja a rajongótábort.