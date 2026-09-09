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születésnap

Adam Sandler 60 éves lett: ki nem találod, milyen álomautóval lepte meg minden barátját a születésnapos – Galéria

19 perce
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Hová repül így az idő? Sokak kedvenc nevettetője, Adam Sandler ma reggel ugyanis arra ébredt, hogy már hatossal kezdődik az életkora. A színész-komikus tortáján lehet, hogy eggyel több gyertya, homlokán pedig eggyel több ránc lett, de még mindig csúcsformában van.
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születésnapAdam SandlerNagyfiúk (film)Netflix

1966. szeptember 9-én a New York Brooklyn nevű városrészében még senki sem sejtette, hogy egy olyan ember született, akitől később évtizedeken keresztül a fél világ fogja majd fogni a hasát a nevetéstől. Ő nem más, mint Adam Sandler, aki az elmúlt, most már kereken hatvan évében olyan vígjáték-klasszikusokkal ajándékozta meg rajongóit, mint a Happy, a flúgos golfos, az Apafej, a Nagyfiúk, a Távkapcs, a Kótyagos szerelem vagy Az 50 első randi. Születésnapja alkalmából cikkünkben viszont mi szeretnénk megajándékozni az Adam Sandler-filmek szerelmeseit néhány olyan ténnyel, melyet talán még a legnagyobb fanatikusok sem tudhattak kedvencükről.

Adam Sandler 60 éves lett, de jó pár évet letagadhatna a korából.
Adam Sandler 60 év alatt rengeteg ember arcára csalt már mosolyt, rajongók milliói kívánnak neki boldog születésnapot szerte a világon (Fotó: KGC-324-RC/196490-5)

Öt titok, amit nem tudtál a születésnapos Adam Sandlerről:

Különös sportért rajong

Az köztudott, hogy Adam Sandler kedvenc szabadidős elfoglaltsága a kosárlabda. Sőt, külön szempont a forgatási helyszín kiválasztása során, hogy legyen a közelben egy kosárpálya. Azonban van egy másik sportág is, amiért él-hal gyerekkora óta, ez pedig a pankráció. Annyira megszállottja az előre megírt bunyónak, hogy igyekszik minél több profi pankrátort filmjeibe szuszakolni, így láthattuk The Big Show-t A vizesnyolcasban vagy Stone Cold Steve Austint, Bill Goldberget és Kevin Nasht a Csontdarálóban.

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Egy kutya volt a tanúja

Bár nagyon sok jó barátja van Adam Sandlernek, 2003-ban – amikor összeházasodott feleségével, Jackie Sandlerrel – mégsem közülük választott magának tanút. Az esküvőn ugyanis Sandler jobbkeze Meatball, azaz Húsgolyó nevű angol bulldogja volt.

Adam Sandler él-hal a kosárlabdáért.
Adam Sandler 2026-ban 60 évesen is csúcsformában van, amit többek között sport iránti szenvedélyének is köszönhet (Fotó: TheImageDirect.com)

Majdnem ő lett a Medve Zsidó és Willy Wonka is

Bár ikonikus szerepeivel Dunát lehetne rekeszteni, még így is bőven akadnak olyan emlékezetes mozikarakterek, akiket egy hajszál híján akár Adam Sandler is eljátszhatott volna. Például a Tim Burton-féle Charlie és a csokigyár Willy Wonkájáért is versenyben volt Jim Carreyvel, valamint Johnny Deppel, végül utóbbi bújhatott az édességmágnás bőrébe, de majdnem ő játszhatta Quentin Tarantino Becstelen brigantyk című háborús drámájában a veszedelmes Medve Zsidó karaktert, ám végül Eli Roth kapta a szerepet.

Izomautót vásárolt színésztársainak

Ahogy a mondás tartja: Jobb adni, mint kapni. Ezt az elvet követi Adam Sandler is, aki híres komédiája, a Nagyfiúk komplett szereplőbrigádja közül mindenkit egy igazi álomautóval, egy Maseratival lepett meg, miután a film 2010 egyik legnagyobb kasszasikere lett. Hamarosan érkezik a harmadik rész, és ki tudja, ha az is kasszát fog robbantani, akkor újabb csúcsverda parkolhat be Kevin James, Chris Rock és Rob Schneider garázsába.

Jön a Nagyfiúk 3!
A Nagyfiúk-filmek sokak kedvencévé váltak, hamarosan pedig jön a harmadik felvonás (Fotó: Columbia Pictures/NORTHFOTO)

Netflix-rekorder

Bár gyakran éri szó a ház elejét a kritikusok részéről, hogy az Adam Sandler-filmek többsége nem képvisel kimondottan magas színvonalat. Azonban az tagadhatatlan és számokban mérhető, hogy a közönség ennek ellenére mégis imádja. 2015-ben például a legrosszabbra értékelt moziját, a Nevetséges hatost ízekre szedték az ítészek, 0%-ot kapott a 100-ból Rotten Tomatoeson, a Netflixen viszont minden rekordot megdöntött, és a platform történetének legnézettebb mozija volt akkoriban.

Miután a legrosszabb Adam Sandler-mozin túl vagyunk, most a legjobban sikerült alkotásoké a terep. Galériánkban Sandler emlékezetesebb komédiáiból gyűjtöttünk össze néhányat:

Happy, a flúgos golfos (Happy Gilmore, 1996): Egy dühkezelési problémás jégkorongozó hatalmas ütőtávjának köszönhetően beszáll a golfbajnokságba, hogy megmentse nagymamája házát.
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Ki nevel a végén? (Anger Management, 2003): Egy félreértés miatt egy jámbor férfit dühkezelési terápiára ítélnek, ahol az excentrikus terapeuta teljesen felforgatja az életét.
Csontdaráló (The Longest Yard, 2005): Egy börtönbe kerülő, kegyvesztett ex-NFL hátvédnek fegyencekből kell csapatot kovácsolnia a kegyetlen börtönőrök elleni amerikaifoci-meccsre.
Távkapcs (Click, 2006): Egy munkamániás építész kap egy mágikus távirányítót egy különc feltalálótól, amellyel képes előretekerni, megállítani vagy némítani az élete unalmas és kellemetlen részeit. A kezdeti családi és munkahelyi sikerek után azonban a gép önálló életre kel, és automatikusan átpörgeti a férfi életének legfontosabb éveit, aki így későn döbben rá, hogy a karrierje miatt elhanyagolta a szeretteit.
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Reign Over Me
Ne szórakozz a Zohannal! (You Don't Mess with the Zohan, 2008): Egy izraeli terrorelhárító kommandós megrendezi a saját halálát, hogy New Yorkba költözhessen és megvalósíthassa álmát: fodrász lehessen.
Nagyfiúk (Grown Ups, 2010): Öt gyerekkori jó barát harminc év után újra találkozik az egykori kosárlabda-edzőjük temetésén. Családtagjaikkal együtt eltöltenek egy közös hétvégét egy tóparti házban, ahol kiderül, hogy igazából sosem nőttek fel.
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Legutóbbi igazán nagy dobása a 2019-es Csiszolatlan gyémánt volt, melyben Sandler egy új, elvetemült oldalát ismerhette meg a nagyérdemű
Galéria: Adam Sandler 60 éves – Mutatjuk a legjobb filmjeit
Fotó: Northfoto
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Happyt, a flúgos golfost, a dühkezelési problémákkal küzdő egykori hokispílert 1996-ban formálta meg

 

 

 

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