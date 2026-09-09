Adam Sandler 60 éves lett: ki nem találod, milyen álomautóval lepte meg minden barátját a születésnapos – Galéria

1966. szeptember 9-én a New York Brooklyn nevű városrészében még senki sem sejtette, hogy egy olyan ember született, akitől később évtizedeken keresztül a fél világ fogja majd fogni a hasát a nevetéstől. Ő nem más, mint Adam Sandler, aki az elmúlt, most már kereken hatvan évében olyan vígjáték-klasszikusokkal ajándékozta meg rajongóit, mint a Happy, a flúgos golfos, az Apafej, a Nagyfiúk, a Távkapcs, a Kótyagos szerelem vagy Az 50 első randi. Születésnapja alkalmából cikkünkben viszont mi szeretnénk megajándékozni az Adam Sandler-filmek szerelmeseit néhány olyan ténnyel, melyet talán még a legnagyobb fanatikusok sem tudhattak kedvencükről.

Adam Sandler 60 év alatt rengeteg ember arcára csalt már mosolyt, rajongók milliói kívánnak neki boldog születésnapot szerte a világon (Fotó: KGC-324-RC/196490-5)

Öt titok, amit nem tudtál a születésnapos Adam Sandlerről:

Különös sportért rajong

Az köztudott, hogy Adam Sandler kedvenc szabadidős elfoglaltsága a kosárlabda. Sőt, külön szempont a forgatási helyszín kiválasztása során, hogy legyen a közelben egy kosárpálya. Azonban van egy másik sportág is, amiért él-hal gyerekkora óta, ez pedig a pankráció. Annyira megszállottja az előre megírt bunyónak, hogy igyekszik minél több profi pankrátort filmjeibe szuszakolni, így láthattuk The Big Show-t A vizesnyolcasban vagy Stone Cold Steve Austint, Bill Goldberget és Kevin Nasht a Csontdarálóban.