Adam Sandler 60 éves lett: ki nem találod, milyen álomautóval lepte meg minden barátját a születésnapos – Galéria

1966. szeptember 9-én a New York Brooklyn nevű városrészében még senki sem sejtette, hogy egy olyan ember született, akitől később évtizedeken keresztül a fél világ fogja majd fogni a hasát a nevetéstől. Ő nem más, mint Adam Sandler, aki az elmúlt, most már kereken hatvan évében olyan vígjáték-klasszikusokkal ajándékozta meg rajongóit, mint a Happy, a flúgos golfos, az Apafej, a Nagyfiúk, a Távkapcs, a Kótyagos szerelem vagy Az 50 első randi. Születésnapja alkalmából cikkünkben viszont mi szeretnénk megajándékozni az Adam Sandler-filmek szerelmeseit néhány olyan ténnyel, melyet talán még a legnagyobb fanatikusok sem tudhattak kedvencükről.
Öt titok, amit nem tudtál a születésnapos Adam Sandlerről:
Különös sportért rajong
Az köztudott, hogy Adam Sandler kedvenc szabadidős elfoglaltsága a kosárlabda. Sőt, külön szempont a forgatási helyszín kiválasztása során, hogy legyen a közelben egy kosárpálya. Azonban van egy másik sportág is, amiért él-hal gyerekkora óta, ez pedig a pankráció. Annyira megszállottja az előre megírt bunyónak, hogy igyekszik minél több profi pankrátort filmjeibe szuszakolni, így láthattuk The Big Show-t A vizesnyolcasban vagy Stone Cold Steve Austint, Bill Goldberget és Kevin Nasht a Csontdarálóban.
Egy kutya volt a tanúja
Bár nagyon sok jó barátja van Adam Sandlernek, 2003-ban – amikor összeházasodott feleségével, Jackie Sandlerrel – mégsem közülük választott magának tanút. Az esküvőn ugyanis Sandler jobbkeze Meatball, azaz Húsgolyó nevű angol bulldogja volt.
Majdnem ő lett a Medve Zsidó és Willy Wonka is
Bár ikonikus szerepeivel Dunát lehetne rekeszteni, még így is bőven akadnak olyan emlékezetes mozikarakterek, akiket egy hajszál híján akár Adam Sandler is eljátszhatott volna. Például a Tim Burton-féle Charlie és a csokigyár Willy Wonkájáért is versenyben volt Jim Carreyvel, valamint Johnny Deppel, végül utóbbi bújhatott az édességmágnás bőrébe, de majdnem ő játszhatta Quentin Tarantino Becstelen brigantyk című háborús drámájában a veszedelmes Medve Zsidó karaktert, ám végül Eli Roth kapta a szerepet.
Izomautót vásárolt színésztársainak
Ahogy a mondás tartja: Jobb adni, mint kapni. Ezt az elvet követi Adam Sandler is, aki híres komédiája, a Nagyfiúk komplett szereplőbrigádja közül mindenkit egy igazi álomautóval, egy Maseratival lepett meg, miután a film 2010 egyik legnagyobb kasszasikere lett. Hamarosan érkezik a harmadik rész, és ki tudja, ha az is kasszát fog robbantani, akkor újabb csúcsverda parkolhat be Kevin James, Chris Rock és Rob Schneider garázsába.
Netflix-rekorder
Bár gyakran éri szó a ház elejét a kritikusok részéről, hogy az Adam Sandler-filmek többsége nem képvisel kimondottan magas színvonalat. Azonban az tagadhatatlan és számokban mérhető, hogy a közönség ennek ellenére mégis imádja. 2015-ben például a legrosszabbra értékelt moziját, a Nevetséges hatost ízekre szedték az ítészek, 0%-ot kapott a 100-ból Rotten Tomatoeson, a Netflixen viszont minden rekordot megdöntött, és a platform történetének legnézettebb mozija volt akkoriban.
Miután a legrosszabb Adam Sandler-mozin túl vagyunk, most a legjobban sikerült alkotásoké a terep. Galériánkban Sandler emlékezetesebb komédiáiból gyűjtöttünk össze néhányat: