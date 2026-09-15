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Alan Ritchson

Nem Alan Ritchson válása volt a legdurvább: ezek voltak a legmegdöbbentőbb hollywoodi szakítások

31 perce
Olvasási idő: 7 perc
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A Reacher sztárja ezúttal nem egy újabb pofonosztó akciómozival, hanem egy lelki mélyütésként ható hírrel lepte meg rajongóit. Alan Ritchson és felesége ugyanis váratlan fejleménnyel álltak elő: 20 év házasság után külön utakon folytatják.
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Alan Ritchsonjack reacherválásszakítás

Egy emberként sokkolta az Alan Ritchson-filmek és sorozatok szerelmeseit a hír, hogy kedvenc akcióhősük, aki a képernyőn ugyan minden problémát megold, a magánéletében közel sem olyan sérthetetlen, mint hitték. A Reacher sztárja és felesége, Catherine Ritchson tudniillik húsz év együttlét után végül egy válóperes ügyvéd irodájában kötöttek ki, véget ért a házasságuk. Noha kereken két évtizedről beszélünk, ami nem kevés idő, mégsem ezek a legmegdöbbentőbb szakítások Hollywood történetéből!

Alan Ritchson és felesége elváltak 20 év után.
Alan Ritchson felesége vagy épp az exférj nem találta a másik mellett a boldogságot? Ez még egyelőre nem derült ki (Fotó: RW/RW/MediaPunch)

Alan Ritchson és felesége válása ezekhez a szakításokhoz képest smafu volt:

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Ha Reacher elnémul, ott tudod, hogy nagy a baj: Ilyen lett a Motor City című akciómozi – Kritika!

Hugh Jackman és Deborra-Lee Furness

A tavalyi év egyik legsokkolóbb szakítása egyértelműen Hugh Jackman és exfelesége, a nála 13 évvel idősebb, 70 esztendős Deborra-Lee Furne különválása volt. A legnagyobb showman sztárja és volt kedvese békében váltak el, Jackman pedig nem sokáig búslakodott, és pár héttel később már kollégájával, Sutton Fosterrel karöltve kapták lencsevégre Los Angelesben.

Hugh Jackman és Deborra-Lee Furne is elvált.
Hugh Jackman Deborra-Lee Furne-től való válását követően szakmán belül választott új párt magának (Fotó: Steven Bergman/AFF-USA.COM/MEGA/NORTHFOTO)

Arnold Schwarzenegger és Maria Shriver

Az Osztrák Tölgy válása bármelyik hétköznap délutánonként sugárzott dél-amerikai szappanopera cselekményébe belepasszolna. A Terminátor nemrégiben még Budapesten forgató izomkolosszusa 1996-ban folytatott titkos viszonyt a család bejárónőjével, Milded Baenával, a tiltott légyottból pedig egy gyermek is született, akinek létezését Schwarzenegger egészen 2011-ig tudta titkolni családja elől. Viszont, mikor volt felesége, Maria Shriver megtudta az igazságot, véget vetett 35 éves együttlétüknek, melyből 25 esztendőt töltöttek a házasság szent kötelékében.

Arnold Schwarzeneggertől 2011-ben vált el felesége.
Arnold Schwarzenegger és volt felesége, Maria Shriver közel négy évtizeden át alkottak egy párt (Fotó: ALAIN ROLLAND/MAXIMA PROD/BESTIMAGE)

Susan Sarandon és Tim Robbins

A Rocky Horror Picture Show Tim Curryt gyászoló szépsége, Susan Sarandon, valamint a sokak által minden idők legjobb filmjének tartott A remény rabjai főhőse, Tim Robbins több mint két évtizeden át, egészen pontosan 22 éven keresztül ragyogtak egymás mellett Hollywood égboltján. Szerelmükből, melyet egyébként bármiféle hivatalos pecsét nélkül láttak volna el egy közös gyermek is született. Ám 2009-ben mégis úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják, és Jackmanék szakításához hasonlóan, itt sem lehetett példát látni arra, hogy a felek egymás felé köpködtek volna a médiában.

Susan Sarandon és Tim Robbins.
Susan Sarandon és Tim Robbins Hollywood csendes sztárpárosa voltak több mint két évtizeden át (Fotó: Nancy Kaszerman/Zuma)

Rhea Perlman és Danny DeVito

Nemcsak Arnold Schwarzenegger, hanem annak „ikertestvére”, Danny DeVito is „dicsekedhet” egy eget rengető hollywoodi szakítós sztorival. Ráadásul a Batman visszatér forgatásán a kolléganőjébe fülig belezúgó DeVito majdnem rá is tudott licitálni barátjára, hiszen kereken három évtized után váltak külön kedvesével 2012-ben. Rhea Perlmannel egyébként azóta is tartják a kapcsolatot és az utóbbi másfél évtizedben barátként támaszkodnak a másik félre.

Danny DeVito és Rhea Perlman.
Danny DeVito és Rhea Perlman szakításuk ellenére is jó viszonyt ápolnak már másfél évtizede (Fotó: Kay Blake)

Alan Ritchson nem csak ezzel a hírrel szolgálhat rajongóinak, hiszen Reacher című sorozatának 4. évada is ezen héten ér véget. A szezonfinálé szeptember 16-ától lesz elérhető az Amazon Prime Video-sorozatok kínálatában.

 

 

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