Nem Alan Ritchson válása volt a legdurvább: ezek voltak a legmegdöbbentőbb hollywoodi szakítások

Egy emberként sokkolta az Alan Ritchson-filmek és sorozatok szerelmeseit a hír, hogy kedvenc akcióhősük, aki a képernyőn ugyan minden problémát megold, a magánéletében közel sem olyan sérthetetlen, mint hitték. A Reacher sztárja és felesége, Catherine Ritchson tudniillik húsz év együttlét után végül egy válóperes ügyvéd irodájában kötöttek ki, véget ért a házasságuk. Noha kereken két évtizedről beszélünk, ami nem kevés idő, mégsem ezek a legmegdöbbentőbb szakítások Hollywood történetéből!
Alan Ritchson és felesége válása ezekhez a szakításokhoz képest smafu volt:
Hugh Jackman és Deborra-Lee Furness
A tavalyi év egyik legsokkolóbb szakítása egyértelműen Hugh Jackman és exfelesége, a nála 13 évvel idősebb, 70 esztendős Deborra-Lee Furne különválása volt. A legnagyobb showman sztárja és volt kedvese békében váltak el, Jackman pedig nem sokáig búslakodott, és pár héttel később már kollégájával, Sutton Fosterrel karöltve kapták lencsevégre Los Angelesben.
Arnold Schwarzenegger és Maria Shriver
Az Osztrák Tölgy válása bármelyik hétköznap délutánonként sugárzott dél-amerikai szappanopera cselekményébe belepasszolna. A Terminátor nemrégiben még Budapesten forgató izomkolosszusa 1996-ban folytatott titkos viszonyt a család bejárónőjével, Milded Baenával, a tiltott légyottból pedig egy gyermek is született, akinek létezését Schwarzenegger egészen 2011-ig tudta titkolni családja elől. Viszont, mikor volt felesége, Maria Shriver megtudta az igazságot, véget vetett 35 éves együttlétüknek, melyből 25 esztendőt töltöttek a házasság szent kötelékében.
Susan Sarandon és Tim Robbins
A Rocky Horror Picture Show Tim Curryt gyászoló szépsége, Susan Sarandon, valamint a sokak által minden idők legjobb filmjének tartott A remény rabjai főhőse, Tim Robbins több mint két évtizeden át, egészen pontosan 22 éven keresztül ragyogtak egymás mellett Hollywood égboltján. Szerelmükből, melyet egyébként bármiféle hivatalos pecsét nélkül láttak volna el egy közös gyermek is született. Ám 2009-ben mégis úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják, és Jackmanék szakításához hasonlóan, itt sem lehetett példát látni arra, hogy a felek egymás felé köpködtek volna a médiában.
Rhea Perlman és Danny DeVito
Nemcsak Arnold Schwarzenegger, hanem annak „ikertestvére”, Danny DeVito is „dicsekedhet” egy eget rengető hollywoodi szakítós sztorival. Ráadásul a Batman visszatér forgatásán a kolléganőjébe fülig belezúgó DeVito majdnem rá is tudott licitálni barátjára, hiszen kereken három évtized után váltak külön kedvesével 2012-ben. Rhea Perlmannel egyébként azóta is tartják a kapcsolatot és az utóbbi másfél évtizedben barátként támaszkodnak a másik félre.
Alan Ritchson nem csak ezzel a hírrel szolgálhat rajongóinak, hiszen Reacher című sorozatának 4. évada is ezen héten ér véget. A szezonfinálé szeptember 16-ától lesz elérhető az Amazon Prime Video-sorozatok kínálatában.