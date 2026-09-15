Nem Alan Ritchson válása volt a legdurvább: ezek voltak a legmegdöbbentőbb hollywoodi szakítások

Hugh Jackman és Deborra-Lee Furness

A tavalyi év egyik legsokkolóbb szakítása egyértelműen Hugh Jackman és exfelesége, a nála 13 évvel idősebb, 70 esztendős Deborra-Lee Furne különválása volt. A legnagyobb showman sztárja és volt kedvese békében váltak el, Jackman pedig nem sokáig búslakodott, és pár héttel később már kollégájával, Sutton Fosterrel karöltve kapták lencsevégre Los Angelesben.

Hugh Jackman Deborra-Lee Furne-től való válását követően szakmán belül választott új párt magának (Fotó: Steven Bergman/AFF-USA.COM/MEGA/NORTHFOTO)

Arnold Schwarzenegger és Maria Shriver

Az Osztrák Tölgy válása bármelyik hétköznap délutánonként sugárzott dél-amerikai szappanopera cselekményébe belepasszolna. A Terminátor nemrégiben még Budapesten forgató izomkolosszusa 1996-ban folytatott titkos viszonyt a család bejárónőjével, Milded Baenával, a tiltott légyottból pedig egy gyermek is született, akinek létezését Schwarzenegger egészen 2011-ig tudta titkolni családja elől. Viszont, mikor volt felesége, Maria Shriver megtudta az igazságot, véget vetett 35 éves együttlétüknek, melyből 25 esztendőt töltöttek a házasság szent kötelékében.

Arnold Schwarzenegger és volt felesége, Maria Shriver közel négy évtizeden át alkottak egy párt (Fotó: ALAIN ROLLAND/MAXIMA PROD/BESTIMAGE)

Susan Sarandon és Tim Robbins

A Rocky Horror Picture Show Tim Curryt gyászoló szépsége, Susan Sarandon, valamint a sokak által minden idők legjobb filmjének tartott A remény rabjai főhőse, Tim Robbins több mint két évtizeden át, egészen pontosan 22 éven keresztül ragyogtak egymás mellett Hollywood égboltján. Szerelmükből, melyet egyébként bármiféle hivatalos pecsét nélkül láttak volna el egy közös gyermek is született. Ám 2009-ben mégis úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják, és Jackmanék szakításához hasonlóan, itt sem lehetett példát látni arra, hogy a felek egymás felé köpködtek volna a médiában.