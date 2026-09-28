Egykor Hollywood ünnepelt gyereksztárja volt, ma e-cigit árul az interneten: rá sem ismernél Amanda Bynesra – Galéria

Sajnos nem egy olyan esetről tudunk, mely azt igazolja, milyen kemény is tud lenni a hollywoodi gyereksztárok élete. A hirtelen jött sikerbe és csillogásba már megannyi csillagcsemete „fulladt bele”, és vagy vonultak vissza nagyon hamar a színészettől, vagy sodródtak tovább az árral, hogy aztán valamilyen tudatmódosító szer okozta ördögi körbe kerüljenek. A Mrs. Doubtfire vagy a Matilda aranyos kislánykaraktereit alakító Mara Wilson például inkább az írásba menekült, míg a Reszkessetek, betörők! Kevinjének, Macaulay Culkinnak éveken át a poklok poklát kellett megjárnia. Azonban ez mind csak smafu ahhoz képest, ahova a 2000-es évek egyik legígéretesebb sztárpalántája, Amanda Bynes jutott.
Amanda Bynes, a filmsztárból lett dohánydíler
Ha a 2000-es években bekapcsoltuk a tévét vagy jegyet váltottunk valamilyen könnyed limonádémozira, jó eséllyel szaladhattunk bele az Amanda Bynes-filmek és sorozatok valamelyikébe. Az idén már a 40. életévébe lépő színésznő főszerepet játszott olyan filmekben, mint a Miről álmodik a lány? vagy a közösségi médiában a napokban beégő Channing Tatummal közösen készített Micsoda srác ez a lány, de sorozatokban is letette a névjegyét. A Nickelodeonon például vezető név volt éveken át a The Amanda Show vagy a Tesóm nyakán című szériáknak köszönhetően.
Viszont, ha egy pillantást vetünk a filmográfiájára, azt láthatjuk, hogy Amanda Bynes tizenhat éve örökre becsukta maga mögött Hollywood ajtaját. Legutolsó filmje a 2010-es, Emma Stone-féle Könnyű nőcske volt, mely után már sokkal fontosabb volt számára a mentális egészsége, mintsem a sztárélet. Bynesra viszont éppen a visszavonulását követőn köszöntött be az igazán nehéz időszak.
Többször kapták ittas vezetésen, illetve számos alkalommal tombolt magából kikelve nyilvános helyen. Ennek következtében többször is beutalták pszichiátriára, 2013-ban, 27 esztendős korában pedig szülei gyámsága alá helyezték.
Ez alól végül csak 2022-ben mentették fel, Amanda Bynes pedig azóta próbálja egyenesben tartani az életét, több-kevesebb sikerrel. Az utóbbi hónapokban például Instagram-oldalán indította be táskaárusító bizniszét, ám már ezzel sem aratott nagy sikert, hiszen tarisznyáit túlárazottnak tartják a követői. Ámde nemcsak ridikülöket árul az egykori gyereksztár, hanem például e-cigiket is, melyre már a fanatikusok is azt mondják, hogy ennél nincs lejjebb.
Amanda, kérlek hagy abba
– szólítja fel egy kétségbeesett hozzászóló.
Amanda Bynes 2026-ra egészen brutális átalakuláson ment keresztül. A korábbi ünnepelt sztárjelölt mellett ma szó nélkül menne el legtöbb rajongója az utcán. Galériánkban megmutatjuk, hogyan festett egykor, és miként néz ki manapság.