Egykor Hollywood ünnepelt gyereksztárja volt, ma e-cigit árul az interneten: rá sem ismernél Amanda Bynesra – Galéria

Sajnos nem egy olyan esetről tudunk, mely azt igazolja, milyen kemény is tud lenni a hollywoodi gyereksztárok élete. A hirtelen jött sikerbe és csillogásba már megannyi csillagcsemete „fulladt bele”, és vagy vonultak vissza nagyon hamar a színészettől, vagy sodródtak tovább az árral, hogy aztán valamilyen tudatmódosító szer okozta ördögi körbe kerüljenek. A Mrs. Doubtfire vagy a Matilda aranyos kislánykaraktereit alakító Mara Wilson például inkább az írásba menekült, míg a Reszkessetek, betörők! Kevinjének, Macaulay Culkinnak éveken át a poklok poklát kellett megjárnia. Azonban ez mind csak smafu ahhoz képest, ahova a 2000-es évek egyik legígéretesebb sztárpalántája, Amanda Bynes jutott.

Amanda Bynes betegsége miatt vonult vissza Hollywoodból, de a neheze csak ezután következett a színésznő számára (Fotó: Rena Durham/KPA)

Amanda Bynes, a filmsztárból lett dohánydíler

Ha a 2000-es években bekapcsoltuk a tévét vagy jegyet váltottunk valamilyen könnyed limonádémozira, jó eséllyel szaladhattunk bele az Amanda Bynes-filmek és sorozatok valamelyikébe. Az idén már a 40. életévébe lépő színésznő főszerepet játszott olyan filmekben, mint a Miről álmodik a lány? vagy a közösségi médiában a napokban beégő Channing Tatummal közösen készített Micsoda srác ez a lány, de sorozatokban is letette a névjegyét. A Nickelodeonon például vezető név volt éveken át a The Amanda Show vagy a Tesóm nyakán című szériáknak köszönhetően.