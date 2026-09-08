Tara Reidre szinte rá sem lehet ismerni: ennyit változtak az Amerikai pite szereplői

Mielőtt még mindenki attól tartott volna, hogy mi lesz majd, ha a 2000-es esztendőbe fordulnak át a naptárak, a világ fiataljai őrült tombolásba kezdtek a popkultúra több frontján is. A ’90-es évek végén ugyanis nemcsak rockzenében diktált más ütemet a megújult ízlés, hanem a filmgyártásban is. Ékes példájának ennek az 1999-ben bemutatott Amerikai pite, mely alapjaiban szabta át a tinifilmes zsánert, szabad teret engedve a következő tíz évre a szókimondó altestpoénoknak, addig sosem látott nyíltságával, mellyel addig kerülendő témákról beszélt pedig ma már aligha csúszna át bármely cenzúrán. Nem véletlenül rajongott érte generációk hada és fedezte fel testét több tinifiú is például Shannon Elizabeth hatására, azonban a franchise már közel másfél évtizede nem jelentkezett újabb epizóddal. De mi van, ha ez hamarosan változik?
Jön az Amerikai pite 9?
Ebből a pitéből valaha jól fog lakni a közönség? Aligha! Ezért is könyörögnek évek óta a rajongók az Amerikai pite-filmek következő epizódjáért, egyelőre sikertelenül.
Legutóbb 2012-ben gyűltek össze közkedvelt szereplőink: többek között Jason Biggs, Seann William Scott, Tara Reid, Alyson Hannigen, Jennifer Coolidge és az OnlyFans-oldalt indító Shannon Elizabeth is részt vettek Az osztálytalálkozón. Azóta nagy a csend a franchise körül, ám egy évek óta tomboló hollywoodi trend, melynek fő mozgatórugója a nosztalgia, melyet a Marvel is követ, most visszaránthatja a vászonra az erotikus komédia sztárjait.
Ezt Jason Biggs is így gondolja, aki egy pár hónappal ezelőtti interjújában azt mondta, nyitott lenne egy új, szexuálisan túlfűtött kalandra:
Szerintem hatalmas móka lenne. Imádom ezt a karaktert játszani. Imádok azokkal a srácokkal és csajokkal dolgozni. Mindenki egyszerűen csak… egy család, érted? Szóval nagyon szívesen megcsinálnám. És őszintén szólva úgy érzem, hogy elég sokan kérik, és elég sok rajongó van. A nosztalgia pedig most nagyon menő
– mondta még márciusban Biggs New York Postnak.
A Stiflert alakító Seann William Scott azonban nem ennyire bizakodó, sőt, azt az ötletet, miszerint az új részben édesanyja temetésén gyűlne össze a brigád szimplán hatalmas ostobaságnak nevezte, bár arra, hogy ilyen forgatókönyv készült volna, nincs bizonyíték. 2024-ben egyébként valóban készült egy szkript, melyet két szereplő is megerősített, de ez végül a kukában végezte.
A filmszéria jövője tehát nem a legbiztosabb, a jelene és a múltja annál inkább, ezért maradjunk is ezeken az idősíkokon. Galériánkban megmutatjuk, hogyan néztek ki egykor az Amerikai pite színészei, és miként festenek manapság: