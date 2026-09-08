Tara Reidre szinte rá sem lehet ismerni: ennyit változtak az Amerikai pite szereplői

Mielőtt még mindenki attól tartott volna, hogy mi lesz majd, ha a 2000-es esztendőbe fordulnak át a naptárak, a világ fiataljai őrült tombolásba kezdtek a popkultúra több frontján is. A ’90-es évek végén ugyanis nemcsak rockzenében diktált más ütemet a megújult ízlés, hanem a filmgyártásban is. Ékes példájának ennek az 1999-ben bemutatott Amerikai pite, mely alapjaiban szabta át a tinifilmes zsánert, szabad teret engedve a következő tíz évre a szókimondó altestpoénoknak, addig sosem látott nyíltságával, mellyel addig kerülendő témákról beszélt pedig ma már aligha csúszna át bármely cenzúrán. Nem véletlenül rajongott érte generációk hada és fedezte fel testét több tinifiú is például Shannon Elizabeth hatására, azonban a franchise már közel másfél évtizede nem jelentkezett újabb epizóddal. De mi van, ha ez hamarosan változik?

Az Amerikai pite szereplői sokat változtak, ma már aligha szentségtelenítenének meg egy ártalmatlan süteményt (Fotó: 90061/KPA)

Jön az Amerikai pite 9?

Ebből a pitéből valaha jól fog lakni a közönség? Aligha! Ezért is könyörögnek évek óta a rajongók az Amerikai pite-filmek következő epizódjáért, egyelőre sikertelenül.