Arnold Schwarzenegger 35 éve próbálja eltitkolni ezt a bakiját a Terminátor 2-ből, de most lehullott a lepel!

Furcsa belegondolni, de amennyiben közel fél évszázaddal ezelőtt nincs egy szörnyű lázálma James Cameronnak, ez a cikk sem születne most meg. A Terminátor aztán a rendezőzseni fejéből Arnold Schwarzenegger képében vászonra vánszorgott 1984-ben, hogy hét évvel később folytatást is kapjon. A Terminátor 2. – Az ítélet napját joggal emlegetik a mozihistória legjobban sikerült folytatásai között, és a rajongók között immáron 35 esztendeje vita tárgya, hogy ez az epizód vagy az elődje sikerült-e jobban. Amíg pedig a fanok ezen disputálnak, addig is Schwarzenegger biztosan örülhet, hogy nem az ő súlyos forgatási baklövésén röhögnek.

Az Arnold Schwarzenegger-filmek egyik, vagy talán legkiválóbb darabja a mai napig a Terminátor 2. része (Fotó: CAROLCO/Zuma)

Arnold Schwarzenegger Terminátorként véletlen kiütötte gyermekkollégáját

A 79 éves Osztrák Tölgynek hosszas karrierje során minden bizonnyal számtalan kihívással kellett szembenéznie, de talán egyik sem volt annyira megterhelő számára, mint amelyikkel a Terminátor 2. részének forgatásán kellett szembenéznie.