Arnold Schwarzenegger 35 éve próbálja eltitkolni ezt a bakiját a Terminátor 2-ből, de most lehullott a lepel!

Furcsa belegondolni, de amennyiben közel fél évszázaddal ezelőtt nincs egy szörnyű lázálma James Cameronnak, ez a cikk sem születne most meg. A Terminátor aztán a rendezőzseni fejéből Arnold Schwarzenegger képében vászonra vánszorgott 1984-ben, hogy hét évvel később folytatást is kapjon. A Terminátor 2. – Az ítélet napját joggal emlegetik a mozihistória legjobban sikerült folytatásai között, és a rajongók között immáron 35 esztendeje vita tárgya, hogy ez az epizód vagy az elődje sikerült-e jobban. Amíg pedig a fanok ezen disputálnak, addig is Schwarzenegger biztosan örülhet, hogy nem az ő súlyos forgatási baklövésén röhögnek.
Arnold Schwarzenegger Terminátorként véletlen kiütötte gyermekkollégáját
A 79 éves Osztrák Tölgynek hosszas karrierje során minden bizonnyal számtalan kihívással kellett szembenéznie, de talán egyik sem volt annyira megterhelő számára, mint amelyikkel a Terminátor 2. részének forgatásán kellett szembenéznie.
A Los Angeles folyónál játszódó jelenet rögzítésekor ugyanis, mikor Robert Patrick T-1000-es modellje üldözi hőseinket, Arnold Schwarzeneggernek komoly fájdalmai voltak. Tudniillik az eredeti Terminátort alakító színész nem viselhetett kesztyűt karaktere ikonikus fegyverének felhúzásakor, így az ujjai gyakran beszorultak a mechanikába.
Mielőtt tökéletesen elsajátította a mozdulatot, számtalanszor durván felszakította a bőrt az ujjain és a kezén. Ráadásul a művelet közben gyakran megütötte a fegyverrel színésztársát, Edward Furlongot is, egyszer pedig ki is ütötte a fiatal kollégáját, melyre Schwarzenegger máig nem büszke.
Mentségére szóljon, hogy mindezt úgy kellett végrehajtania, hogy közben egyszerre kellett eljátszania a jelenetet, uralnia a Harley-Davidson motort, valamint James Cameron utasításait követnie arról, hogy éppen hová nézzen. A manővert hetekig gyakorolta, mivel közben arra is ügyelnie kellett, hogy „menőnek” tűnjön.
A KO-val végződő felvétel Schwarzenegger szerencséjére nem került bele a végső változatba. Erről pedig most azok is nagy vásznon bizonyosodhatnak meg, akik eddig még nem látták a filmet. A Terminátor 2-t ugyanis szeptember 3-tól, megjelenése 35. évfordulója alkalmából az alábbi négy budapesti moziban is műsorra tűzik:
- Cinema MOM
- Lurdy Mozi
- GoBuda Mozi
- Pólus Mozi
35 év alatt bizony sokat változik az ember, még a halálosztó gépek. Galériánkban megmutatjuk, hogy néztek ki a Terminátor 2. – Az ítélet napja sztárjai egykor, és miként festenek manapság: