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terminátor

Arnold Schwarzenegger 35 éve próbálja eltitkolni ezt a bakiját a Terminátor 2-ből, de most lehullott a lepel!

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Hihetetlen, de idén már három és fél évtizede, hogy egy világ tanulta meg a történelem leglazább egysorosát: „Hasta la vista, baby.” Valószínűleg mindenki tudja, melyik filmből származik az idézet, de vajon Arnold Schwarzenegger azon titkáról is tud a publikum, amit a Terminátor 2. forgatása óta cipel magával?
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terminátorArnold Schwarzeneggerévforduló

Furcsa belegondolni, de amennyiben közel fél évszázaddal ezelőtt nincs egy szörnyű lázálma James Cameronnak, ez a cikk sem születne most meg. A Terminátor aztán a rendezőzseni fejéből Arnold Schwarzenegger képében vászonra vánszorgott 1984-ben, hogy hét évvel később folytatást is kapjon. A Terminátor 2. – Az ítélet napját joggal emlegetik a mozihistória legjobban sikerült folytatásai között, és a rajongók között immáron 35 esztendeje vita tárgya, hogy ez az epizód vagy az elődje sikerült-e jobban. Amíg pedig a fanok ezen disputálnak, addig is Schwarzenegger biztosan örülhet, hogy nem az ő súlyos forgatási baklövésén röhögnek.

Arnold Schwarzenegger a Terminátor 2 főszereplője.
Az Arnold Schwarzenegger-filmek egyik, vagy talán legkiválóbb darabja a mai napig a Terminátor 2. része (Fotó: CAROLCO/Zuma)

Arnold Schwarzenegger Terminátorként véletlen kiütötte gyermekkollégáját

A 79 éves Osztrák Tölgynek hosszas karrierje során minden bizonnyal számtalan kihívással kellett szembenéznie, de talán egyik sem volt annyira megterhelő számára, mint amelyikkel a Terminátor 2. részének forgatásán kellett szembenéznie.

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A Los Angeles folyónál játszódó jelenet rögzítésekor ugyanis, mikor Robert Patrick T-1000-es modellje üldözi hőseinket, Arnold Schwarzeneggernek komoly fájdalmai voltak. Tudniillik az eredeti Terminátort alakító színész nem viselhetett kesztyűt karaktere ikonikus fegyverének felhúzásakor, így az ujjai gyakran beszorultak a mechanikába. 

Mielőtt tökéletesen elsajátította a mozdulatot, számtalanszor durván felszakította a bőrt az ujjain és a kezén. Ráadásul a művelet közben gyakran megütötte a fegyverrel színésztársát, Edward Furlongot is, egyszer pedig ki is ütötte a fiatal kollégáját, melyre Schwarzenegger máig nem büszke.

Mentségére szóljon, hogy mindezt úgy kellett végrehajtania, hogy közben egyszerre kellett eljátszania a jelenetet, uralnia a Harley-Davidson motort, valamint James Cameron utasításait követnie arról, hogy éppen hová nézzen. A manővert hetekig gyakorolta, mivel közben arra is ügyelnie kellett, hogy „menőnek” tűnjön.

A KO-val végződő felvétel Schwarzenegger szerencséjére nem került bele a végső változatba. Erről pedig most azok is nagy vásznon bizonyosodhatnak meg, akik eddig még nem látták a filmet. A Terminátor 2-t ugyanis szeptember 3-tól, megjelenése 35. évfordulója alkalmából az alábbi négy budapesti moziban is műsorra tűzik:

  • Cinema MOM
  • Lurdy Mozi
  • GoBuda Mozi
  • Pólus Mozi

35 év alatt bizony sokat változik az ember, még a halálosztó gépek. Galériánkban megmutatjuk, hogy néztek ki a Terminátor 2. – Az ítélet napja sztárjai egykor, és miként festenek manapság:

''Stranger Things 5'' UK Special Screening At Odeon Luxe Leicester Square In London - 13 Nov 2025
0490047203
FAN EXPO Denver 2026 - FAN EXPO Denver Sunday Afternoon At The Colorado Convention Center.
Edward Furlong
Galéria: Emlékszel még a kisfiúra a Terminátor 2-ből? Felismerhetetlenre hízott napjainkra Edward Furlong
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Arnold Schwarzenegger aztán láthatóan alaposan belejött abba, hogyan kell egyszerre motorozni és fegyvert használni

 

 

 

 

 

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