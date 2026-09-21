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születésnap

Te tudod, ki az a sztár, akit még véletlenül sem szabad meghívni egy buliba sem, mert a végén elmosogat?

8 perce
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Ki mondta, hogy fapofával nem lehet nevettetni? Bill Murray erre az első számú cáfolat, aki idestova már 76 éve edzi meg rekeszizmainkat, pedig csak egy hajszálon múlott, hogy ne a sportkommentátorok kedvence váljon belőle.
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születésnapBill Murraygaléria

76. születésnapját ünnepli a komikus, aki számtalanszor bebizonyította, nemcsak a vígjáték hazai pálya számára, de a drámai szerepekben is otthon érzi magát, pedig mimikaarzenálja alapján nem számít épp egy nagyágyúnak. Bill Murray-n a Szellemirtók, az Idétlen időkig vagy a Tökös tekés miatt sírva nevettünk, hogy aztán az Elveszett jelentést látván nevetve sírjunk rajta. Mr. Murray szakmája egyik gigásza, akiről születésnapja alkalmából most összegyűjtöttünk néhány érdekességet.

Bill Murray 76 éves lett
A vélemény olyan, mint a Bill Murray-film: mindenkinek van! (Fotó: Columbia Pictures Corp. / NORTHFOTO)

Nem kell meghívni sehova, jön ő magától is

Mindenkinek kell egy hobbi, és az se baj, ha az valami extrém, rendhagyó elfoglaltság. Bill Murray hobbija pedig pont olyan fura, mint ő maga. A Charlie angyalai Bosleyja ugyanis rendszeresen azzal tölti unalmas esti óráit, hogy hívatlanul állít be teljesen random házibulikba. Egy alkalommal, mikor Skóciában forgatott, egy egyetemi iszogatásra rontott be invitálás nélkül, de mégsem haragudtak rá, mert jó vendég módjára a buli végén elmosogatott.

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Baseballosból lett hollywoodi sztár

Arra már láttunk példát, hogy valaki profi sportolóból lesz a színpadi reflektorfények és a kamerák megszállottja. Gondoljunk csak a műugróból lett akciósztárra, Jason Stathamre vagy a futballpályák rémére, Vinnie Jonesra, aki most a Netflixen tarol az Úriemberek 2. évadában. Bármily meglepő, Bill Murray is ezt a névsort erősíti, aki 1978-ban egyetlen mérkőzés erejéig ugyan, de profi baseballjátékosnak vallhatta magát, mikor is Grays Harbor Loggers mezét ölthette magára. Talán mindenki jobban járt, hogy a színészetet választotta a Golden Globe-díjas komikus.

Bill Murray 2026-ban is aktív
Bill Murray 2026-ban is aktív, a színpadot egyszerűen képtelen maga mögött hagyni (Fotó: Lynn Goldsmith)

Véletlenül lett Garfield hangja

Azt gondolnánk, hogy a legnagyobb hollywoodi sztárok mindig kellő alapossággal választanak következő filmszerepet maguknak. Ez általánosságban lehet, hogy így van, viszont Bill Murray itt is kivételt képez. A 2004-es Garfield című filmben ugyanis úgy vállalta el a címszereplő lasagnafaló macska szerepét, hogy csak a forgatókönyvíró nevére vetett egy pillantást. Joel Cohent azonban Murray összekeverte régi cimborájával, a Fargót vagy A nagy Lebowskit is jegyző Joel Coennel, így alaposan meglepődött, mikor rájött, hogy egy beszélő macskát kell megszemélyesítenie egy olyan ember tollából, akiről csak azt hitte, hogy ismer.

Bill Murraynél süket fülekre találsz

Noha ő Hollywood talán legnagyobb antisztárja, 76 év alatt mégis sikerült összegyűjtenie pár balhét maga körül Bill Murraynek. Az egyik ilyen épp leghíresebb filmje, az Idétlen időkig forgatásán történt, ahol Murray rendszeresen órákra eltűnt, akadályozva ezzel a munkálatokat. A stúdió ezért arra kérte, fogadjon fel egy személyi asszisztenst, aki biztosan eléri őt, és tud neki jelezni, hogy már órák óta rá vár a stáb. Ünnepeltünk viszont olyannyira rossz viszonyt ápolt a stúdiófejesekkel és a rendezővel, Harold Ramisszel, hogy egy siket segédet fogadott fel maga mellé, aki önhibáján kívül inkább csak hátráltatta a munkát, mintsem segítette azt. Ezzel viszont Murray abszolút elérte, amit akart, a direktor például ekkor megfogadta, a jövendőbeli Bill Murray-filmek közül egyhez sem fogja adni a nevét.

Ha pedig már szóba kerültek Bill Murray filmjei, galériánkban a Szellemirtók sztárjának feledhetetlen alakításait gyűjtöttük össze! Mutatjuk:

 

Bill Murray, BillMurray
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Bill Murray, BillMurray
Bill Murray, BillMurray
Bill Murray, BillMurray
Bill Murray, BillMurray
Bill Murray, BillMurray
Galéria: Íme a 76 éves Bill Murray legfontosabb szerepei
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Karrierje talán legismertebb filmjének számító Szellemirtókat több mint 40 éve, 1984-ben mutatták be

 

 

 

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