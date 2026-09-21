Te tudod, ki az a sztár, akit még véletlenül sem szabad meghívni egy buliba sem, mert a végén elmosogat?

76. születésnapját ünnepli a komikus, aki számtalanszor bebizonyította, nemcsak a vígjáték hazai pálya számára, de a drámai szerepekben is otthon érzi magát, pedig mimikaarzenálja alapján nem számít épp egy nagyágyúnak. Bill Murray-n a Szellemirtók, az Idétlen időkig vagy a Tökös tekés miatt sírva nevettünk, hogy aztán az Elveszett jelentést látván nevetve sírjunk rajta. Mr. Murray szakmája egyik gigásza, akiről születésnapja alkalmából most összegyűjtöttünk néhány érdekességet.

A vélemény olyan, mint a Bill Murray-film: mindenkinek van! (Fotó: Columbia Pictures Corp. / NORTHFOTO)

Nem kell meghívni sehova, jön ő magától is

Mindenkinek kell egy hobbi, és az se baj, ha az valami extrém, rendhagyó elfoglaltság. Bill Murray hobbija pedig pont olyan fura, mint ő maga. A Charlie angyalai Bosleyja ugyanis rendszeresen azzal tölti unalmas esti óráit, hogy hívatlanul állít be teljesen random házibulikba. Egy alkalommal, mikor Skóciában forgatott, egy egyetemi iszogatásra rontott be invitálás nélkül, de mégsem haragudtak rá, mert jó vendég módjára a buli végén elmosogatott.