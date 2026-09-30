Brendan Fraser tényleg parókát hord? Sokkoló forgatási képek érkeztek A múmia 4-ről

A múmia-filmek kapcsán visszatérő motívum a csodafaktor. Kezdjük ott, hogy az első epizód forgatása során a főszereplőt, Brendan Frasert egy kevésbé apró baki következtében tényleg sikerült felakasztani abban a bizonyos jelenetben, és egy hajszál híján múlott, hogy nem történt tragédia. A sérülések viszont a további fejezetek forgatása során sem kerülték el, részben ennek is volt köszönhető, hogy a Brendan Fraser-filmek száma hosszú-hosszú éveken keresztül nem bővült, és sokak kedvenc szívtiprója félig már a korai nyugdíjas életmódot űzte. Azonban valamilyen csoda folytán Mr. Fraser össze tudta kaparni magát a padlóról, Hollywood ismét a keblére ölelte, és végre érzett magában újra annyi kraftot, hogy közel 20 év után ismét magára öltse Rick O’Connell karakterét.
Brendan Fraser parókában, Rachel Weisz kalapban virít
Közel egy évvel ezelőtt szinte felrobbantotta az internetet a hír, hogy a Universal felébreszti évtizedek óta tartó álmából a fáslis förtelemről szóló filmszériát: visszatér A múmia-franchise!
A negyedik felvonásra ráadásul nemcsak Brendan Fraser, hanem az a Rachel Weisz is igent mondott, aki a 2008-as harmadik részhez már nem adta a nevét, így 25 év után bújhat ismét Evelyn O’Connell bőrébe. A páratlan páros pedig mintha egy percet sem töltött volna távol közkedvelt karaktereiktől. Legalábbis erről tanúskodnak a londoni forgatásról kiszivárgó lesifotók, amelyeken Frasert például parókában kapták lencsevégre, Weisz kisasszonyt pedig egy igen elegáns kosztümben.
A rajongók számára biztosan megnyugtató látvány lehet, hogy az egyik felvételen Brendan Fraser kaszkadőrét is láthatjuk, amiből arra lehet következtetni, hogy az 57 éves színész most már jobban kíméli testét, mint korábban. Van, ami viszont nem változott, ez pedig A múmia szereposztása, hiszen a korábbi filmekből szinte mindenki visszatér: a címszereplő rosszfiút alakító Arnold Vosloo, a sármos sivatagi harcost játszó Oded Fehr, O’Connell kissé ügyefogyott sógorát megformáló John Hannah, de még az első rész végén szörnyű kínhalált haló magyar fenegyereket, Beni Gábort megtestesítő Kevin J. O’Connor is.
A múmia 4. részének forgatása Londont követően Markokkó sivatagjaiban folytatódik, a kész végeredményt pedig várhatóan 2027. októberében láthatja majd a közönség!