Brendan Fraser tényleg parókát hord? Sokkoló forgatási képek érkeztek A múmia 4-ről

A múmia-filmek kapcsán visszatérő motívum a csodafaktor. Kezdjük ott, hogy az első epizód forgatása során a főszereplőt, Brendan Frasert egy kevésbé apró baki következtében tényleg sikerült felakasztani abban a bizonyos jelenetben, és egy hajszál híján múlott, hogy nem történt tragédia. A sérülések viszont a további fejezetek forgatása során sem kerülték el, részben ennek is volt köszönhető, hogy a Brendan Fraser-filmek száma hosszú-hosszú éveken keresztül nem bővült, és sokak kedvenc szívtiprója félig már a korai nyugdíjas életmódot űzte. Azonban valamilyen csoda folytán Mr. Fraser össze tudta kaparni magát a padlóról, Hollywood ismét a keblére ölelte, és végre érzett magában újra annyi kraftot, hogy közel 20 év után ismét magára öltse Rick O’Connell karakterét.

Rachel Weisz és Brendan Fraser 2026-ban ismét magára ölthették népszerű szerepeiket (Fotó: UNIVERSAL PICTURES/Entertainment Pictures)

Brendan Fraser parókában, Rachel Weisz kalapban virít

Közel egy évvel ezelőtt szinte felrobbantotta az internetet a hír, hogy a Universal felébreszti évtizedek óta tartó álmából a fáslis förtelemről szóló filmszériát: visszatér A múmia-franchise!