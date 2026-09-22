Brendan Fraser ismét csúcsformában: így néznek ki A múmia-filmek sztárjai manapság

Hiába készült 27 évvel ezelőtt, A múmia még mindig a valaha készült egyik legjobb kalandfilm. A klasszikus hollywoodi szörnyfilmes zsánert friss köntösbe bújtató alkotás egy komplett generációra volt hatással, és olyan sztárokat helyezett fel az álomgyár térképére, mint Brendan Fraser vagy Rachel Weisz. A piramisok földjén játszódó egyszeri kalandból aztán egy komplett franchise szövődött, ám ahogy haladtak előre az epizódok, a színvonal is úgy csökkent, így a filmszéria múmia módrája sok-sok évig elzárva sínylődött egy sötét helyen, hogy aztán leporolja magát, és újból rivaldafénybe kerüljön.
Brendan Fraser és Rachel Weisz is igent mondott, jön A múmia 4!
A múmia-franchise negyedik felvonása 18 éve tartó álmából lett felrázva, melyet a rajongók sokkal inkább 18 ezer évnek éreztek. A tetralógia ötlete még a Jet Li nevével fémjelzett harmadik rész megjelenése előtt felötlött az alkotókban, azonban A Sárkánycsászár sírja kritikai lebőgése és gyengécske anyagi teljesítménye miatt a projekt fiókba került.
Aztán 2025 novemberében mégis bombaként robbant a hír, hogy a múmiára ismét életet adó varázsigét olvastak rá, és a Universal mégis elkészíti némi csúszással a folytatást. A felkérésre ráadásul az eredeti szereplők közül szépen sorban majd’ mindenki igent mondott, így Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Oded Fehr, de még az első rész rosszfiúi, a címszereplőt szörnyeteget alakító Arnold Vosloo, valamint a franchise magyar származású, sunyi gonosztevőjét, Beni Gábort megtestesítő Kevin J. O’Connor is visszatérnek.
A forgatásnak már szeptember elején neki is láttak a londoni Sky Studiosban, majd a munkálatokat Marokkóban fogják folytatni. Amennyiben pedig a munkálatok gördülékenyen haladnak, úgy már 2027. október 15-én mozikba is kerülhet, holott korábban még 2028. májusáról volt szó. Bár aligha van olyan fanatikus, aki ennek a hírnek nem örülne!
Ám még mielőtt túlzottan előreszaladnánk az időben, vessünk egy pillantást inkább visszafelé, valamint nézzünk körbe a jelenben: lássuk, hogy néztek ki A múmia szereplői egykor, és miként festenek napjainkban!