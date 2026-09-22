Brendan Fraser ismét csúcsformában: így néznek ki A múmia-filmek sztárjai manapság

Hiába készült 27 évvel ezelőtt, A múmia még mindig a valaha készült egyik legjobb kalandfilm. A klasszikus hollywoodi szörnyfilmes zsánert friss köntösbe bújtató alkotás egy komplett generációra volt hatással, és olyan sztárokat helyezett fel az álomgyár térképére, mint Brendan Fraser vagy Rachel Weisz. A piramisok földjén játszódó egyszeri kalandból aztán egy komplett franchise szövődött, ám ahogy haladtak előre az epizódok, a színvonal is úgy csökkent, így a filmszéria múmia módrája sok-sok évig elzárva sínylődött egy sötét helyen, hogy aztán leporolja magát, és újból rivaldafénybe kerüljön.

A Brendan Fraser-filmek legújabb darabja, A múmia 4. egy igazi nosztalgiaélmény lesz Rachel Weisz és John Hannah kíséretében (Fotó: UNIVERSAL PICTURES / Entertainment Pictures)

Brendan Fraser és Rachel Weisz is igent mondott, jön A múmia 4!

A múmia-franchise negyedik felvonása 18 éve tartó álmából lett felrázva, melyet a rajongók sokkal inkább 18 ezer évnek éreztek. A tetralógia ötlete még a Jet Li nevével fémjelzett harmadik rész megjelenése előtt felötlött az alkotókban, azonban A Sárkánycsászár sírja kritikai lebőgése és gyengécske anyagi teljesítménye miatt a projekt fiókba került.