Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vészhelyzet a budapesti repülőtéren: az Origo megtudta, az utolsó pillanatban fordítottak vissza egy Wizz Air gépet

galéria

Brendan Fraser ismét csúcsformában: így néznek ki A múmia-filmek sztárjai manapság

26 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Közel 30 éve csapott le először a fáraó átka. A múmia-filmek pedig hamarosan tovább bővülnek, ezért ideje felidézni, hogyan is néztek ki Brendan Fraserék az első kalandozásuk során, és miként vágnak neki most a negyedik sivatagi rémtörténetnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
galériaakkor és mostA múmiaBrendan Fraser

Hiába készült 27 évvel ezelőtt, A múmia még mindig a valaha készült egyik legjobb kalandfilm. A klasszikus hollywoodi szörnyfilmes zsánert friss köntösbe bújtató alkotás egy komplett generációra volt hatással, és olyan sztárokat helyezett fel az álomgyár térképére, mint Brendan Fraser vagy Rachel Weisz. A piramisok földjén játszódó egyszeri kalandból aztán egy komplett franchise szövődött, ám ahogy haladtak előre az epizódok, a színvonal is úgy csökkent, így a filmszéria múmia módrája sok-sok évig elzárva sínylődött egy sötét helyen, hogy aztán leporolja magát, és újból rivaldafénybe kerüljön.

Brendan Fraser és Rachel Weisz, A múmia filmek főszereplői
A Brendan Fraser-filmek legújabb darabja, A múmia 4. egy igazi nosztalgiaélmény lesz Rachel Weisz és John Hannah kíséretében (Fotó: UNIVERSAL PICTURES / Entertainment Pictures)

Brendan Fraser és Rachel Weisz is igent mondott, jön A múmia 4!

A múmia-franchise negyedik felvonása 18 éve tartó álmából lett felrázva, melyet a rajongók sokkal inkább 18 ezer évnek éreztek. A tetralógia ötlete még a Jet Li nevével fémjelzett harmadik rész megjelenése előtt felötlött az alkotókban, azonban A Sárkánycsászár sírja kritikai lebőgése és gyengécske anyagi teljesítménye miatt a projekt fiókba került.

Megérkezett a tavasz: Elizabeth Hurley kiment a napra és félmeztelenül posztolt – fotó
30 éve mutatták be Magyarországon a Vészhelyzetet: így néznek ki Carter doktorék manapság
Felismerhetetlenül megöregedtek a közel 40 éve bemutatott Egy rém rendes család szereplői – Galéria

Aztán 2025 novemberében mégis bombaként robbant a hír, hogy a múmiára ismét életet adó varázsigét olvastak rá, és a Universal mégis elkészíti némi csúszással a folytatást. A felkérésre ráadásul az eredeti szereplők közül szépen sorban majd’ mindenki igent mondott, így Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Oded Fehr, de még az első rész rosszfiúi, a címszereplőt szörnyeteget alakító Arnold Vosloo, valamint a franchise magyar származású, sunyi gonosztevőjét, Beni Gábort megtestesítő Kevin J. O’Connor is visszatérnek.

A forgatásnak már szeptember elején neki is láttak a londoni Sky Studiosban, majd a munkálatokat Marokkóban fogják folytatni. Amennyiben pedig a munkálatok gördülékenyen haladnak, úgy már 2027. október 15-én mozikba is kerülhet, holott korábban még 2028. májusáról volt szó. Bár aligha van olyan fanatikus, aki ennek a hírnek nem örülne!

Ám még mielőtt túlzottan előreszaladnánk az időben, vessünk egy pillantást inkább visszafelé, valamint nézzünk körbe a jelenben: lássuk, hogy néztek ki A múmia szereplői egykor, és miként festenek napjainkban!

AQUARIUS
Pressure premiere
**** Venice, 81st Venice International Film Festival, seventh evening - Queer red carpet
0490021519
2025 Wayuu Taya Foundation Spring Gala in New York City - 11 Mar 2025
65th Monte Carlo Television Festival: Inaugural Red Carpet
Galéria: Emlékszel még A múmia szereplőire? Ennyit változtak Brendan Fraser és társai az évek alatt
1/12
Brendan Fraser volt a franchise hamisítatlan sármőre, aki a kelekótya Dzsungel George után egy igazi sivatagi szívtiprót alakított

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!