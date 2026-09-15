„Brian May szerint is ez a legjobb Queen-film” – Szenzációs felhozatallal érkezik a Budapesti Klasszikus Film Maraton

A mai naptól Budapest a filmek fővárosává válik. Tudniillik szeptember 15. és 20. között rendezik meg a Budapesti Klasszikus Film Maratont. A 2017 óta majdnem minden (2020 volt a kivétel) évben megtartott ünnepi filmdömping idén sem kecsegtet visszafogott műsorral, hiszen több mint 250 vetítésből válogathatnak majd az érdeklődők, emellett pedig a filmművészet nagyjaival is lehetősége lesz találkozni a közönségnek. A mozifesztivál fő céljáról, a Budapesti Klasszikus Film Maraton nemzetközi megítéléséről, az egyik idei sztárvendég magyar gyökereiről, no meg a kereken negyvenéves Queen-koncertfilmről a fesztivál igazgatója, Ráduly György beszélt az Origónak.

Freddie Mercuryt 4K-ban csodálhatják meg a Queen-dalok szerelmesei a Budapesti Klasszikus Film Maratonon (Fotó: BKFM)

1956 hőseiről is megemlékeznek a Budapesti Klasszikus Film Maratonon

Origo: Mi adja az idei Klasszikus Film Maraton programjának gerincét? Milyen szempontok alapján áll össze a kínálat?

Ráduly György: Több gerince is van a programnak, ha lehet így fogalmazni. Az egyik mindenképpen az aktualitás: idén az 1956-os forradalom 70. évfordulója határozta meg az egyik fő tematikát. A magyar programot Fazekas Eszter filmtörténész kurátori munkájával állítottuk össze, a külföldi intézmények felhívásának köszönhetően pedig Magyarországon eddig nem látott dokumentumfilmek és filmhíradók is érkeznek, elsősorban a kanadai és a francia filmarchívumból.

Emellett minden évben vannak kurátori tematikák. Idén Varró Attila, Pápai Zsolt, Vince Teréz és Margitházi Bea is segített a különböző szekciók kialakításában. Lesz távol-keleti filmes blokk, valamint az úgynevezett „eastern” és „western” filmeket összekapcsoló válogatás is, amelyben olyan kelet-európai és magyar filmek szerepelnek, amelyek hangulatuk vagy rendezői koncepciójuk miatt közel állnak a westernhez.

Az ELTE hallgatói saját kurátori szekciót is összeállítanak a Toldi moziban, emellett pedig oktatási célú vetítéseket is tartunk általános és középiskolás diákoknak. A külföldi filmarchívumokat is felkérjük, hogy ajánljanak olyan restaurált filmeket a világ filmtörténetéből, amelyekre büszkék, és amelyeket fontosnak tartanak megmutatni a magyar közönségnek. Idén több mint 250 filmből kellett válogatnunk, amelyek közül nagyjából százat tudunk bemutatni. A programot három délelőttnyi filmszakmai esemény is kiegészíti a Francia Intézetben, ahol filmmegőrzéssel, restaurálással és filmtörténettel foglalkozó előadások és kerekasztal-beszélgetések várják a szakmát és a diákokat.