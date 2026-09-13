Gérard Depardieu a Budapesti Klasszikus Film Maratonon? Andrzej Wajdára emlékeznek a fesztiválon

Andrzej Wajda egész életművét a 20. század történelmének személyesen átélt eseményei határozták meg. A lengyel rendező a második világháború idején maga is részt vett az ellenállási mozgalomban, majd a háború után festészetet tanult, mielőtt végleg eljegyezte magát a mozgóképpel a legendás Łódźi Filmfőiskolán. Pályáját Aleksander Ford mellett kezdte, első önálló rendezése pedig rögtön új korszakot nyitott a lengyel filmművészetben. A Budapesti Klasszikus Film Maraton válogatása hét meghatározó alkotáson keresztül követi végig a pályáját. A mi nemzedékünk, a Csatorna, a Hamu és gyémánt, a Minden eladó, A márványember, a Danton és a Katyn című filmjei különböző korszakokat idéznek fel, mégis ugyanarról mesélnek: az emberről, aki a történelem sodrásában keresi a helyét.
Andrzej Wajda emlékmaraton indul
Az 1926-ban született Wajda első nagy filmes korszakát a háborús trilógiája alapozta meg. Ennek nyitódarabja A mi nemzedékünk (1955) lett, amely a náci megszállás alatt élő varsói fiatalok történetét meséli el, akik a háború évei alatt fokozatosan elvesztik ártatlanságukat és az ellenállás felé sodródnak. A film főszerepében Tadeusz Łomnicki látható, kisebb szerepben pedig feltűnik a pályája elején járó Roman Polański is. Wajda az olasz neorealizmus hatására sok jelenetet valódi helyszíneken forgatott, gyakran esőben vagy borús időben. Ezzel is jelezte, hogy a háborút nem hősi legendaként, hanem az emberek tragédiájaként akarta bemutatni.
Két évvel később megszületett a Csatorna (1957), amely világhírűvé tette alkotóját. A történet az 1944-es varsói felkelés utolsó napjaiban játszódik, amikor az egyik ellenálló egység a város csatornarendszerén keresztül igyekszik menekülni a német csapatok elől. A föld alatti labirintus fokozatosan a reménytelenség és az emberi kitartás jelképe lesz. A lengyel háborús emlékezet egyik alapművévé vált alkotás a cannes-i filmfesztiválon elnyerte a zsűri különdíját és elsőként mutatta meg ilyen őszinteséggel a varsói felkelés tragikus végkifejletét.
A trilógiát a Hamu és gyémánt (1958) zárta le, ami 1945. május 8-án, a háború utolsó napján játszódik. Főhőse a fiatal ellenálló, akinek egy kommunista vezetőt kell meggyilkolnia. Egyetlen nap alatt azonban rádöbben, hogy a béke beköszöntével saját élete is új irányt vehet. A főszerepet Zbigniew Cybulski alakítja, akinek a bőrdzsekis, napszemüveges, lázadó figurája generációs ikonná vált, sokan a „kelet-európai James Deanként” is emlegették. A film pedig díjat nyert a velencei filmfesztiválon és máig a lengyel filmtörténet egyik legtöbbet elemzett alkotása.
A hatvanas évek végére Wajda figyelme egyre inkább a jelen felé fordult. A Minden eladó (1968) különleges helyet foglal el életművében, amelynek története a népszerű színész eltűnésével indul, aki után lázas kutatás indul. A keresés során a stáb tagjai saját emlékeikkel és lelkiismeretükkel is szembesülnek. A film egyértelműen Zbigniew Cybulski halálára reflektál, aki 1967-ben tragikus vonatbalesetben vesztette életét. Wajda azonban nem életrajzi filmet készített róla, hanem személyes gyászát formálta filmmé, amelyet a kritikusok a legszemélyesebb alkotásának tartanak.
Gérard Depardieu is a Budapesti Klasszikus Film Maraton kínálatában
A hetvenes évek végén ismét új korszak kezdődött a rendező karrierjében. A márványember (1977) már nyíltan a sztálinista korszak örökségével számolt le. A film forgatókönyve több mint egy évtizeden át nem kapott engedélyt a cenzúrától, ezért csak 1977-ben készülhetett el. A történet középpontjában a fiatal filmrendezőnő áll, aki az egykor ünnepelt munkáshős után kutat, de nyomozása során fokozatosan feltárul előtte a propaganda működése és a rendszer valódi arca. A Krystyna Janda főszereplésével elkészült alkotás Cannes-ban elnyerte a filmkritikusok nemzetközi szervezetének díját, néhány évvel később pedig a történet folytatása, a Vasember ugyanott Arany Pálmát nyert. Wajdára a nemzetközi filmvilág is felfigyelt ezekben az évben és felkérést kapott a francia-lengyel koprodukcióban megvalósuló Danton (1983) elkészítésére. A francia forradalom idején játszódó történet Georges Danton és Robespierre politikai összecsapását állítja középpontba. A címszerepet Gérard Depardieu alakítja lehengerlő erővel, Robespierre-t pedig Wojciech Pszoniak formálja meg a hatalom és az erkölcs örök dilemmáit vizsgáló filmben, amit Stanisława Przybyszewska drámája alapján, Franciaországban forgatott le a rendező.
Andrzej Wajda nyolcvanéves kora után készítette el pályája megkoronázásaként a Katyn (2007) című filmet, ami az 1940-es katyni erdőben elkövetett tömeggyilkosságot dolgozza fel. A borzalmas mészárlásban több mint 22 ezer lengyel tisztet, rendőrt és értelmiségit öltek meg a szovjetek, köztük a rendező édesapját. A film ugyanakkor nem magát a kivégzést helyezte a középpontba. Inkább azokra a családokra koncentrált, amelyek hosszú éveken át hiába várták haza szeretteiket, míg a hatalom tudatosan meghamisította a velük történteket. Az Oscar-díjra jelölt alkotás egyszerre lett történelmi dráma és személyes rekviem, amely nem ítélkezik, hanem emléket állít azoknak, akiknek évtizedeken át még a történetét is megpróbálták elhallgattatni.