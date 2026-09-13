Gérard Depardieu a Budapesti Klasszikus Film Maratonon? Andrzej Wajdára emlékeznek a fesztiválon

Andrzej Wajda emléke 2026-ban is élénken él a közönségben (Fotó: Budapesti Klasszikus Film Maraton)

A trilógiát a Hamu és gyémánt (1958) zárta le, ami 1945. május 8-án, a háború utolsó napján játszódik. Főhőse a fiatal ellenálló, akinek egy kommunista vezetőt kell meggyilkolnia. Egyetlen nap alatt azonban rádöbben, hogy a béke beköszöntével saját élete is új irányt vehet. A főszerepet Zbigniew Cybulski alakítja, akinek a bőrdzsekis, napszemüveges, lázadó figurája generációs ikonná vált, sokan a „kelet-európai James Deanként” is emlegették. A film pedig díjat nyert a velencei filmfesztiválon és máig a lengyel filmtörténet egyik legtöbbet elemzett alkotása.

A hatvanas évek végére Wajda figyelme egyre inkább a jelen felé fordult. A Minden eladó (1968) különleges helyet foglal el életművében, amelynek története a népszerű színész eltűnésével indul, aki után lázas kutatás indul. A keresés során a stáb tagjai saját emlékeikkel és lelkiismeretükkel is szembesülnek. A film egyértelműen Zbigniew Cybulski halálára reflektál, aki 1967-ben tragikus vonatbalesetben vesztette életét. Wajda azonban nem életrajzi filmet készített róla, hanem személyes gyászát formálta filmmé, amelyet a kritikusok a legszemélyesebb alkotásának tartanak.

A Gerard Depardieu-filmek egyik legékesebb darabja is mozivásznon lesz látható (Fotó: Budapesti Klasszikus Film Maraton)

Gérard Depardieu is a Budapesti Klasszikus Film Maraton kínálatában

A hetvenes évek végén ismét új korszak kezdődött a rendező karrierjében. A márványember (1977) már nyíltan a sztálinista korszak örökségével számolt le. A film forgatókönyve több mint egy évtizeden át nem kapott engedélyt a cenzúrától, ezért csak 1977-ben készülhetett el. A történet középpontjában a fiatal filmrendezőnő áll, aki az egykor ünnepelt munkáshős után kutat, de nyomozása során fokozatosan feltárul előtte a propaganda működése és a rendszer valódi arca. A Krystyna Janda főszereplésével elkészült alkotás Cannes-ban elnyerte a filmkritikusok nemzetközi szervezetének díját, néhány évvel később pedig a történet folytatása, a Vasember ugyanott Arany Pálmát nyert. Wajdára a nemzetközi filmvilág is felfigyelt ezekben az évben és felkérést kapott a francia-lengyel koprodukcióban megvalósuló Danton (1983) elkészítésére. A francia forradalom idején játszódó történet Georges Danton és Robespierre politikai összecsapását állítja középpontba. A címszerepet Gérard Depardieu alakítja lehengerlő erővel, Robespierre-t pedig Wojciech Pszoniak formálja meg a hatalom és az erkölcs örök dilemmáit vizsgáló filmben, amit Stanisława Przybyszewska drámája alapján, Franciaországban forgatott le a rendező.