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galéria

Felismerhetetlenre öregedett a Csillagkapu főhőse: így néznek ki a népszerű sci-fi sorozat szereplői manapság – Galéria

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Lassan harminc éve, hogy a tévében is megnyílt az a híres portál. A Csillagkapu a mozivászon után a kisképernyőre költözött át, és ott talált igazán otthonra. A szereplői hétről hétre visszajártak a nappalinkba, de vajon mi lett velük azóta? Mutatjuk!
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galériaakkor és mostCsillagkapu

Kevés sorozat tudta úgy meghatározni a ’90-es és a 2000-es évek televíziózását, mint a Roland Emmerich 1994-es mozija alapján készített Csillagkapu című széria. A világűr távoli pontjai közötti portálokban nemcsak megannyi különös teremtmény, hanem rengeteg kaland és izgalom lakozott, melyek kerek egy évtizeden keresztül tapasztották képernyő elé a nézőket, az ismétléseknek hála pedig azóta sem csökkent a rajongóbázis mérete. A franchise 10 évadot és több spin-offot is megért, melyekben a mai Hollywood legnagyobb sztárjai, például Jason Momoa is megfordult, akkor még fiatal, ismeretlen arcként. De mi van a széria arcaival manapság, merre vitte őket a földi lét portálja?

A Csillagkapu szereplői.
A Csillagkapu szereposztása közel három évtized után állhatott volna ismét össze, ám ez végül mégis elmarad (Fotó: MGM Studios / ZUMA PRESS)

Szomorkodhatnak a rajongók: Mégsem tér vissza a Csillagkapu!

A 2025-ös év egyik legnagyobb meglepetése volt, hogy a franchise jogait birtokló Amazon stúdió úgy döntött, újból kinyitja a Csillagkapu portálját, ám ez végül mégsem fog megtörténni.

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Az Amazon viszont idén nyáron ledobta az atombombát a rajongótáborra: nem lesz új Csillagkapu-sorozat! Az új James Bondot is gőzerővel kereső stúdió még azelőtt leállította a gyártási folyamatot, hogy a forgatás elkezdődött volna. A döntéshozók ugyanis úgy érezték, a forgatókönyv nem tudta kellőképpen megszólítani az új közönséget, és csakis kizárólag a régi fanok kiszolgálását tartotta szem előtt. Pedig erre a veszélyre az egyik régi szereplő, Christopher Judge is felhívta a figyelmet még márciusban, amikor a Borsnak adott exkluzív interjút.

Viszont, ha jó szerepet írnak, mindenképp visszatérek, mert hiányzik a karakter, és érdekel, mi lehet vele most. Emellett persze az is fontos, hogy a show megálljon a maga lábán. A sorozat célja az, hogy nemcsak a régi rajongókra támaszkodjon, hanem újakat is vonzzon be

– mondta Teal’c.

A rajongóknak tehát egyelőre nem maradt más, csak a régi epizódok megtekintésével előidézett nosztalgia. Ebben segít most galériánk is, melyben az eredeti széria szereplőit mutatjuk meg, hogyan néztek ki egykor, és miként festenek napjainkban.

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Title - Stargate SG-1
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Galéria: Emlékszel a Csillagkapu O’Neill ezredesére? Richard Dean Anderson mellett ma már elsétálnál az utcán
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A sorozat főzereplőjét, Jack O’Neill ezredest a korábban MacGyvert is alakító Richard Dean Anderson vitte képernyőre

 

 

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