Felismerhetetlenre öregedett a Csillagkapu főhőse: így néznek ki a népszerű sci-fi sorozat szereplői manapság – Galéria

Kevés sorozat tudta úgy meghatározni a ’90-es és a 2000-es évek televíziózását, mint a Roland Emmerich 1994-es mozija alapján készített Csillagkapu című széria. A világűr távoli pontjai közötti portálokban nemcsak megannyi különös teremtmény, hanem rengeteg kaland és izgalom lakozott, melyek kerek egy évtizeden keresztül tapasztották képernyő elé a nézőket, az ismétléseknek hála pedig azóta sem csökkent a rajongóbázis mérete. A franchise 10 évadot és több spin-offot is megért, melyekben a mai Hollywood legnagyobb sztárjai, például Jason Momoa is megfordult, akkor még fiatal, ismeretlen arcként. De mi van a széria arcaival manapság, merre vitte őket a földi lét portálja?

A Csillagkapu szereposztása közel három évtized után állhatott volna ismét össze, ám ez végül mégis elmarad (Fotó: MGM Studios / ZUMA PRESS)

Szomorkodhatnak a rajongók: Mégsem tér vissza a Csillagkapu!

A 2025-ös év egyik legnagyobb meglepetése volt, hogy a franchise jogait birtokló Amazon stúdió úgy döntött, újból kinyitja a Csillagkapu portálját, ám ez végül mégsem fog megtörténni.