Ki ne emlékezne az István, a király táltosára? Ezek voltak Deák Bill Gyula legemlékezetesebb filmszerepei

Egy emberként rázta meg a komplett magyar szórakoztatóipart a hír: 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula. A Rossz vér és A felszarvazottak balladája című örökzöld slágerek utánozhatatlan orgánumú énekesét egy egész ország gyászolja, és nemcsak dalainak szerelmesei, hanem a filmkedvelő közönség is, hiszen Deák Bill Gyula többször letette a névjegyét a vásznon.
Deák Bill Gyula ezekben a filmekben eresztette ki a hangját:
Kopaszkutya
Ma a zenészekről és zenekarokról szóló filmek virágkorát éljük, ám Deák Bill Gyula és társai már akkor elhoztak a mozikba egy ilyen alkotást, mikor ez a trend még a kanyarban sem volt. A legendás rendező, Szomjas György által dirigált Kopaszkutya egy félig fiktív banda történetét meséli el, melyben Deák Bill Gyula lényegében saját magát alakította, így a karakter és a mű hitelessége konkrétan megkérdőjelezhetetlen.
István, a király
Mit is lehetne mondani? A magyar rockoperák alfája és ómegája. Az államalapításról szóló filmet I. István királyunk szentté avatásának 900. évfordulóján, a Királydombon bemutatott színpadi mű alapján készítette Koltay Gábor, és ikonikusságára több mint negyven éve keresi a szavakat a közönség. Ebben pedig Deák Bill Gyula keze is benne volt, a Véres kardot hoztam vagy Áldozatunk fogadjátok című betétdalokat csakis az ő hangjával tudjuk elképzelni.
A téli csillag meséje
Deák Bill Gyula halála után a karácsony sem lesz ugyanolyan. 1984-ben ugyanis a Kormorán együttessel, Hegedűs D. Gézával és Hűvösvölgyi Ildikóval karöltve hozták el a tévénézőknek A téli csillag meséje című rövidfilmet, melyekben versek és kellemes karácsonyi dallamok által járja át a publikumot az ünnepi hangulat.
Könnyű testi sértés
Napjainkban a hollywoodi produkciókban a zenészek, hírességek és egyéb sztárok rendszeresen bukkannak fel úgynevezett cameo, azaz rövidke vendégszerepekben mindenféle mozikban, ám Deák Bill Gyula már itt is megelőzte a korát. A két évvel korábban megjelent Kopaszkutya után ugyanis 1983-ban ismét megkereste őt Szomjas György, hogy a Könnyű testi sértés című szatírájában szerepeljen, és Deák el is fogadta a nyúlfarknyi játékidőre szóló felkérést, egy kocsmai vendéget alakított a filmben.
Attila, Isten kardja
A történelmi filmek hazai szakértője, az István, a királyt vagy a Honfoglalást is jegyző Koltay Gábor úgy vélte, még pár száz évvel vissza kell tekerni az idő kerekét és Attila korába kalauzolta vissza a nézőket. Az úton pedig Deák Bill Gyula zseniális hangja kísért minket, aki Harsány, a vak regélő szerepében tűnt fel az azonos című rockopera alapján készült az Attila, Isten kardjában.