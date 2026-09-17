Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a főorvos, ez okozta Deák Bill Gyula halálát

Fontos

Magyar Péter: Jönnek a politikusi vagyonosodási vizsgálatok

gyász

Ki ne emlékezne az István, a király táltosára? Ezek voltak Deák Bill Gyula legemlékezetesebb filmszerepei

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Gyászfelhők gyülekeztek a hazai könnyűzene egén. Elhunyt Deák Bill Gyula, akit a moziközönség is jól ismert az István, a király című rockoperából, de nem is oly meglepő módon közel sem ez volt az egyetlen filmszerepe a blues királyának.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyászIstván, a királyDeák Bill Gyula

Egy emberként rázta meg a komplett magyar szórakoztatóipart a hír: 77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula. A Rossz vér és A felszarvazottak balladája című örökzöld slágerek utánozhatatlan orgánumú énekesét egy egész ország gyászolja, és nemcsak dalainak szerelmesei, hanem a filmkedvelő közönség is, hiszen Deák Bill Gyula többször letette a névjegyét a vásznon.

Deák Bill Gyula
Deák Bill Gyula meghalt, de zenéi, valamint feledhetetlen színpadi és filmszerepei által örökké élni fog rajongói szívében (Fotó: Trenka Attila)

Deák Bill Gyula ezekben a filmekben eresztette ki a hangját:

Nem betegség, hanem az összetört szíve vitte el Deák Bill Gyulát?
Megható sorokkal búcsúzott Orbán Viktor Deák Bill Gyulától
Pataky Attila Deák Bill Gyuláról: „Felnéztem és továbbra is felnézek rá, oda fel, az égre”

Kopaszkutya

Ma a zenészekről és zenekarokról szóló filmek virágkorát éljük, ám Deák Bill Gyula és társai már akkor elhoztak a mozikba egy ilyen alkotást, mikor ez a trend még a kanyarban sem volt. A legendás rendező, Szomjas György által dirigált Kopaszkutya egy félig fiktív banda történetét meséli el, melyben Deák Bill Gyula lényegében saját magát alakította, így a karakter és a mű hitelessége konkrétan megkérdőjelezhetetlen.

István, a király

Mit is lehetne mondani? A magyar rockoperák alfája és ómegája. Az államalapításról szóló filmet I. István királyunk szentté avatásának 900. évfordulóján, a Királydombon bemutatott színpadi mű alapján készítette Koltay Gábor, és ikonikusságára több mint negyven éve keresi a szavakat a közönség. Ebben pedig Deák Bill Gyula keze is benne volt, a Véres kardot hoztam vagy Áldozatunk fogadjátok című betétdalokat csakis az ő hangjával tudjuk elképzelni.

Deák Bill Gyula István a király című rockoperában
Deák Bill Gyula az István, a király című rockoperában felejthetetlen betétdalokat hagyott örökül (Fotó: IMDb)

A téli csillag meséje

Deák Bill Gyula halála után a karácsony sem lesz ugyanolyan. 1984-ben ugyanis a Kormorán együttessel, Hegedűs D. Gézával és Hűvösvölgyi Ildikóval karöltve hozták el a tévénézőknek A téli csillag meséje című rövidfilmet, melyekben versek és kellemes karácsonyi dallamok által járja át a publikumot az ünnepi hangulat.

Könnyű testi sértés

Napjainkban a hollywoodi produkciókban a zenészek, hírességek és egyéb sztárok rendszeresen bukkannak fel úgynevezett cameo, azaz rövidke vendégszerepekben mindenféle mozikban, ám Deák Bill Gyula már itt is megelőzte a korát. A két évvel korábban megjelent Kopaszkutya után ugyanis 1983-ban ismét megkereste őt Szomjas György, hogy a Könnyű testi sértés című szatírájában szerepeljen, és Deák el is fogadta a nyúlfarknyi játékidőre szóló felkérést, egy kocsmai vendéget alakított a filmben.

Attila, Isten kardja

A történelmi filmek hazai szakértője, az István, a királyt vagy a Honfoglalást is jegyző Koltay Gábor úgy vélte, még pár száz évvel vissza kell tekerni az idő kerekét és Attila korába kalauzolta vissza a nézőket. Az úton pedig Deák Bill Gyula zseniális hangja kísért minket, aki Harsány, a vak regélő szerepében tűnt fel az azonos című rockopera alapján készült az Attila, Isten kardjában.

@origo_hu

Meghalt Deák Bill Gyula Szeptember 17-én érkezett a tragikus hír, hogy 77 éves korában váratlanul elhunyt a legfeketeébb hangú fehér énekes. #deákbillgyula #blues #énekes #gyász

♬ eredeti hang – Origo - Origo

 

Deák Bill Gyula halála
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!