Ki ne emlékezne az István, a király táltosára? Ezek voltak Deák Bill Gyula legemlékezetesebb filmszerepei

Kopaszkutya

Ma a zenészekről és zenekarokról szóló filmek virágkorát éljük, ám Deák Bill Gyula és társai már akkor elhoztak a mozikba egy ilyen alkotást, mikor ez a trend még a kanyarban sem volt. A legendás rendező, Szomjas György által dirigált Kopaszkutya egy félig fiktív banda történetét meséli el, melyben Deák Bill Gyula lényegében saját magát alakította, így a karakter és a mű hitelessége konkrétan megkérdőjelezhetetlen.

István, a király

Mit is lehetne mondani? A magyar rockoperák alfája és ómegája. Az államalapításról szóló filmet I. István királyunk szentté avatásának 900. évfordulóján, a Királydombon bemutatott színpadi mű alapján készítette Koltay Gábor, és ikonikusságára több mint negyven éve keresi a szavakat a közönség. Ebben pedig Deák Bill Gyula keze is benne volt, a Véres kardot hoztam vagy Áldozatunk fogadjátok című betétdalokat csakis az ő hangjával tudjuk elképzelni.

Deák Bill Gyula az István, a király című rockoperában felejthetetlen betétdalokat hagyott örökül (Fotó: IMDb)

A téli csillag meséje

Deák Bill Gyula halála után a karácsony sem lesz ugyanolyan. 1984-ben ugyanis a Kormorán együttessel, Hegedűs D. Gézával és Hűvösvölgyi Ildikóval karöltve hozták el a tévénézőknek A téli csillag meséje című rövidfilmet, melyekben versek és kellemes karácsonyi dallamok által járja át a publikumot az ünnepi hangulat.

Könnyű testi sértés

Napjainkban a hollywoodi produkciókban a zenészek, hírességek és egyéb sztárok rendszeresen bukkannak fel úgynevezett cameo, azaz rövidke vendégszerepekben mindenféle mozikban, ám Deák Bill Gyula már itt is megelőzte a korát. A két évvel korábban megjelent Kopaszkutya után ugyanis 1983-ban ismét megkereste őt Szomjas György, hogy a Könnyű testi sértés című szatírájában szerepeljen, és Deák el is fogadta a nyúlfarknyi játékidőre szóló felkérést, egy kocsmai vendéget alakított a filmben.