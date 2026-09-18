Felismerhetetlenül megöregedtek a közel 40 éve bemutatott Egy rém rendes család szereplői – Galéria

Mielőtt azonban utánajárnánk, mégis mi újság van a Bundy família tagjaival, tegyünk egy rövid kitérőt kis hazánk irányába. Az Egy rém rendes család ugyanis Magyarországon annyira népszerű volt, hogy még saját remake-et is kapott a széria, Egy rém rendes család Budapesten címmel.

A Szervét Tibor főszereplésével 2006-ban bemutatott sorozatnak mindene adott volt a sikerhez, hiszen az eredeti, amerikai alkotóbrigád egy tagja vezette a projektet, és a 2000-es évekbeli Magyarország televíziózásában csak ritkán látott, magas költségvetéssel bírt. Azonban a pénz és a kreativitás ide kevés volt, mintha a poénoknál megállt volna a tudomány, márpedig egy szituációs komédia magját mi más adná? A széria hatalmas bukás lett, és mindössze egy évad után lecsapott rá a kasza, bár így is megért 26 epizódot.