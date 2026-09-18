Felismerhetetlenül megöregedtek a közel 40 éve bemutatott Egy rém rendes család szereplői – Galéria

Kevés komédiaszéria tudott ugyanakkora sikersztori lenni a keleti és a nyugati blokkban is egyaránt, de ezt az Egy rém rendes családnak sikerült abszolválnia. A Bundy család aprajának és nagyjának szinte bármely tagjával tudtak azonosulni a nézők, nevetségesen hétköznapi problémáik pedig valamilyen megnyugvást adtak a közönség tagjainak, hogy „oké, nem csak én utálom a munkám”, vagy „rendben, nem csak nekem van idióta szomszédom”. Ed O’Neill, Katey Sagal, David Faustino és Christina Applegate személyében pedig egy szerethető és egyben mulatságos szereplőbrigád állt össze, akik 1987 és 1997 között szórakoztattak minket, ám az ismétlések által a sorozat népszerűsége azóta sem csökkent. De mi lett kedvenceinkkel az elmúlt évtizedekben? Galériánkból kiderül!
Még egy magyar koppintása is volt az Egy rém rendes családnak
Mielőtt azonban utánajárnánk, mégis mi újság van a Bundy família tagjaival, tegyünk egy rövid kitérőt kis hazánk irányába. Az Egy rém rendes család ugyanis Magyarországon annyira népszerű volt, hogy még saját remake-et is kapott a széria, Egy rém rendes család Budapesten címmel.
A Szervét Tibor főszereplésével 2006-ban bemutatott sorozatnak mindene adott volt a sikerhez, hiszen az eredeti, amerikai alkotóbrigád egy tagja vezette a projektet, és a 2000-es évekbeli Magyarország televíziózásában csak ritkán látott, magas költségvetéssel bírt. Azonban a pénz és a kreativitás ide kevés volt, mintha a poénoknál megállt volna a tudomány, márpedig egy szituációs komédia magját mi más adná? A széria hatalmas bukás lett, és mindössze egy évad után lecsapott rá a kasza, bár így is megért 26 epizódot.
De most vissza Amerikába, és lássuk, mennyit is változtak az eredeti Egy rém rendes család szereplői közel négy évtized alatt: