Harrison Ford történelmi siker kapujában: 84 évesen nyerheti el életében először ezt a neves díjat

A Star Wars-filmek, a Szárnyas fejvadász és az Indiana Jones két lábon járó legendájaként beszélhetünk Harrison Fordról, azonban hiába a megannyi ikonikus filmszerep, a tévé világát csak az utóbbi években kezdte meghódítani.

2023-ban mutatkozott be az Apple TV Shrinking, avagy Direkt terápia című drámaszériában, melyben az Így jártam anyátokkal-ból ismert Jason Segellel kiegészülve alkotják a főszereplő párost. A többek között Michael J. Foxot is deaktiváló show idén januárban már a harmadik évadjával jelentkezett. Három az igazság alapon pedig a széria kritikailag a csúcsra ért, és ez a szezon gyűjtötte be a legtöbb Emmy-nominációt, szám szerint tízet, melyek között ott lapul Harrison Ford jelölése is.

Harrison Ford és Jason Segel páratlan párost alkotnak a Direkt terápiában (Fotó: Jeffrey Mayer/Jeffrey Mayer/MediaPunch)

Jön a Direkt terápia 4. évada?

Egyébként az egy Golden Globe-bal és egy Oscar-jelöléssel már büszkélkedhető Ford nem először áll a siker küszöbén, ha az Emmy-díjról van szó, hiszen pont egy évvel ezelőtt jelölték életében először, és ki tudja, mennyi ilyen nagy dobása lehet még karrierje során. Így nem kizárt, ha ma nem nyeri meg a díjat, akkor már sosem lesz több esélye rá.

Az viszont még megnyugvást kelthet a Harrison Ford-filmek és sorozatok szerelmeseinek lelkében, hogy az Apple TV már hivatalosan is bejelentette: folytatódik a Direkt terápia, melynek fogatásán Mr. Ford már nem kis felfordulást okozott.