Noah Wyle sorozatát KO-val ütötték ki: ez a horrorszéria lett a 2026-os Emmy-gála abszolút győztese

Lezajlott a 2026-os Emmy-gála, amely ezúttal is tartogatott néhány meglepetést, nagy visszatérést és persze olyanokat is, akik megint üres kézzel távoztak. A legtöbb jelöléssel érkező Vészhelyzet Pittsburghben nem tudta a legtöbb díjat hazavinni, Matthew Rhys pedig olyan bravúrt mutatott be, amire korábban még nem volt példa. Közben Jean Smart tovább írta az Emmy-történelmet, miközben Hollywood néhány régi nagy kedvence, Harrison Ford ismét hiába várta a saját pillanatát.
Noah Wyle sorozatát lekörözték, a Widow’s Bay a 2026-os Emmy-gála befutója
Mikor júliusban lehullott a lepel az Emmy-jelöltekről, sokak álla csapódott a földnek a Vészhelyzet Pittsburghben számait látván. Noah Wyle sorozatát ugyanis nem kevesebb mint 25 kategóriában jelölték díjra, így nem csoda, hogy mindenki azt gondolta, erről a szériáról fog szólni az Emmy 2026-os gálája. Azonban mindenki tévedett.
Az idei díjátadó nagy nyertese ugyanis nem más lett mint a 19 jelöléssel csatába szálló Apple TV-széria, a Widow’s Bay. A sötét hangulatú, tengerparti kisváros lakóiról szóló horrorkomédia ugyanis egy orrhosszal nyert a gálán, és a összesen 14 szobrocskát vihettek haza annak alkotói és színészei.
Míg a Vészhelyzet Pittsburghben jelölésszámának alig több mint az ötödét tudta díjra váltani, „csak” 6 alkalommal győzedelmeskedett. Noha Noah Wyle aligha búslakodhat, hiszen a maga kategóriájában a csúcsra jutott.
Az est abszolút győztese: Matthew Rhys
Ha sorozatok terén avathattunk abszolút nyertest, akkor színészek terén is megengedhetjük ezt magunknak. Ugyanis amit Matthew Rhys művelt a 2026-os Emmy-díjátadón, arra nincsenek szavak. Az 51 esztendős walesi színész két külön férfi főszereplői, a legjobb vígjátéksorozat, illetve a legjobb minisorozat kategóriában is győzni tudott: előbbit a már korábban is említett Widow’s Bay, míg utóbbit a Netflixen futó A bennem lakozó fenevad című szériákban nyújtott teljesítményével nyerte el.
És hogy miért ilyen nagy szó Matthew Rhys? Pusztán azért, mert ő lett az első színész a díjátadó közel 80 éve íródó történetében, aki egyetlen este alatt két főszereplői Emmyt nyert, két különböző sorozatért.
Jean Smart: minden szempontból rekorder
A rekorddöntögetés azonban Mr. Rhysszel még nem ért véget az este folyamán. A gála másik nagy nyertese ugyanis nem más volt mint a 75 éves Jean Smart, aki olyan nyerőszériában van már évek óta, hogy ahhoz képest a Real Madrid 2016 és 2018 között megnyert három BL-címe csak smafu!
A Hacks című széria főhősnője idén már zsinórban az ötödik Emmy-jét zsebelhette be ezért a sorozatért, korábban pedig arra sosem volt példa, hogy egy színésznő egy tévéműsor mindegyik évadáért szobrocskát kapjon.
Az pedig már csak a hab Jean Smart tortáján, hogy a maival együtt már összesen 8 Emmy-díja van, amivel beállította Cloris Leachman, Julia Louis-Dreyfus és Allison Janney rekordját.
Harrison Ford ismét Emmy nélkül maradt
Amennyiben korábban szó eshetett az Emmy 2026-os gálájának nyerteseiről, úgy szabadjon megemlíteni a búslakodó „bukott diákokat” is. Az idei gála egyik legizgalmasabb kérdése tudniillik az volt, Harrison Ford 84 évesen képes lesz-e begyűjteni élete első Emmy-díját, hiszen nem tudni, erre még mennyi alkalma nyílik a jövőben.
Megkaptuk a választ: sajnos nem sikerült, Han Solo a tavalyi évhez hasonlóan idén is üres kézzel távozhatott a díjátadóról, miután a legjobb férfi mellékszereplő egy vígjáték sorozatban kategóriában a Widow’s Bayben szereplő Stephen Root happolta el előle a díjat.
Hollywood két lábon járó legendái közül azonban akadt valaki, aki elégedetten ülhetett taxiba a gálát követően. Ő pedig nem más volt mint a 79 éves Sally Field. Az Acélmagnóliák, a Mrs. Doubtfire és a Forrest Gump kétszeres Oscar-díjas színésznője A boldogságnak nyolc karja van című minisorozatban nyújtott alakításáért vehette át a legjobb női főszereplőnek járó elismerést.