Noah Wyle sorozatát KO-val ütötték ki: ez a horrorszéria lett a 2026-os Emmy-gála abszolút győztese

Mikor júliusban lehullott a lepel az Emmy-jelöltekről, sokak álla csapódott a földnek a Vészhelyzet Pittsburghben számait látván. Noah Wyle sorozatát ugyanis nem kevesebb mint 25 kategóriában jelölték díjra, így nem csoda, hogy mindenki azt gondolta, erről a szériáról fog szólni az Emmy 2026-os gálája. Azonban mindenki tévedett.

Az idei díjátadó nagy nyertese ugyanis nem más lett mint a 19 jelöléssel csatába szálló Apple TV-széria, a Widow’s Bay. A sötét hangulatú, tengerparti kisváros lakóiról szóló horrorkomédia ugyanis egy orrhosszal nyert a gálán, és a összesen 14 szobrocskát vihettek haza annak alkotói és színészei.

Míg a Vészhelyzet Pittsburghben jelölésszámának alig több mint az ötödét tudta díjra váltani, „csak” 6 alkalommal győzedelmeskedett. Noha Noah Wyle aligha búslakodhat, hiszen a maga kategóriájában a csúcsra jutott.

Az HBO Max-sorozatok zászlóshajója, a Vészhelyzet Pittsburghben sztárja, Noah Wyle maga részéről mindent megtett a szériája sikeréért, ő is gyarapította az Emmy-győztesek számát (Fotó: Jeffrey Mayer / Jeffrey Mayer/MediaPunch)

Az est abszolút győztese: Matthew Rhys

Ha sorozatok terén avathattunk abszolút nyertest, akkor színészek terén is megengedhetjük ezt magunknak. Ugyanis amit Matthew Rhys művelt a 2026-os Emmy-díjátadón, arra nincsenek szavak. Az 51 esztendős walesi színész két külön férfi főszereplői, a legjobb vígjátéksorozat, illetve a legjobb minisorozat kategóriában is győzni tudott: előbbit a már korábban is említett Widow’s Bay, míg utóbbit a Netflixen futó A bennem lakozó fenevad című szériákban nyújtott teljesítményével nyerte el.