78. alkalommal adták át az Emmy-díjat: Mutatjuk az idei év nyerteseit!

Helyi idő szerint 2026. szeptember 14-én rendezték meg a 78. Emmy-gálát Los Angelesben. A Mariska Hargitay által vezetett díjátadó eddig talán sosem látott izgalmakkal kecsegtetett, hiszen számtalan kategóriában szinte lehetetlen volt megtippelni, mégis ki mehet haza boldogan, szobrocskával a kezében. Az est fő győztesének a Vészhelyzet Pittsburghben című, Noah Wyle neve által fémjelzett kórházszériát várták, hiszen az HBO Max-sorozatok ékköve kapta a legtöbb jelölést. De most lássuk, beigazolódtak-e a jóslatok, mutatjuk a győzteseket!

Az Emmy 2026-os gáláján Noah Wyle sorozatát várják abszolút befutónak (Fotó: IMDb)

Íme, az Emmy-gála 2026-os győztesei:

(Minden kategória nyertesét vastagon szedett betűvel jelöltük! Cikkünk folyamatosan frissül!)