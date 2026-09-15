78. alkalommal adták át az Emmy-díjat: Mutatjuk az idei év nyerteseit!

2026-ban is kiosztásra került a televíziózás Oscar-díja. Az Emmy-gála idén is rengeteg izgalmat, váratlan, vagy épp borítékolható győztest tartogatott. De hogy mégis kik voltak? Máris mutatjuk a kategóriák befutóit!
Helyi idő szerint 2026. szeptember 14-én rendezték meg a 78. Emmy-gálát Los Angelesben. A Mariska Hargitay által vezetett díjátadó eddig talán sosem látott izgalmakkal kecsegtetett, hiszen számtalan kategóriában szinte lehetetlen volt megtippelni, mégis ki mehet haza boldogan, szobrocskával a kezében. Az est fő győztesének a Vészhelyzet Pittsburghben című, Noah Wyle neve által fémjelzett kórházszériát várták, hiszen az HBO Max-sorozatok ékköve kapta a legtöbb jelölést. De most lássuk, beigazolódtak-e a jóslatok, mutatjuk a győzteseket!
Íme, az Emmy-gála 2026-os győztesei:
(Minden kategória nyertesét vastagon szedett betűvel jelöltük! Cikkünk folyamatosan frissül!)
Legjobb drámasorozat
- A diplomata
- Az aranykor
- A Hét Királyság lovagja
- Paradise
- Vészhelyzet Pittsburghben
- Pluribus
- Utolsó befutók
- Your Friends & Neighbors
Legjobb vígjátéksorozat
- Abbott Általános Iskola
- A mackó
- Hacks - A pénz beszél
- Margo bajban van
- Bármit, csak ezt ne
- Gyilkos a házban
- Direkt terápia
- Widow's Bay
Legjobb minisorozat vagy antológiasorozat
- All Her Fault
- Balhé
- DTF St. Louis
- Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
- A bennem lakozó fenevad
Legjobb női főszereplő drámasorozatban
- Carrie Coon – Az aranykor
- Keri Russell – A diplomata
- Rhea Seehorn – Pluribus
- Chase Infiniti – Testamentumok
- Zendaya – Eufória
Legjobb férfi főszereplő drámasorozatban
- Sterling K. Brown – Paradise
- Gary Oldman – Slow Horses
- Mark Ruffalo – Task
- Rufus Sewell – A diplomata
- Noah Wyle – Vészhelyzet Pittsburghben
Legjobb női főszereplő vígjátéksorozatban
- Quinta Brunson – Abbott Általános Iskola (Abbott Elementary)
- Ayo Edebiri – A mackó
- Elle Fanning – Margo's Got Money Troubles
- Lisa Kudrow – A visszatérés (The Comeback)
- Jean Smart – Hacks
Legjobb férfi főszereplő vígjátéksorozatban
- Steve Carrell – Rooster
- Jason Segel – Shrinking
- Martin Short – Gyilkos a házban
- Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man
- Matthew Rhys – Widow's Bay
Legjobb női főszereplő minisorozatban vagy tévéfilmben
- Claire Danes – A bennem lakozó fenevad
- Sally Field – A boldogságnak nyolc karja van
- Carey Mulligan – Balhé
- Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
- Sarah Snook – All Her Fault
Legjobb férfi főszereplő minisorozatban vagy tévéfilmben
- Riz Ahmed – Csali
- Jason Bateman – Fekete nyúl
- Charlie Hunnam – Szörnyeteg: az Ed Gein-sztori
- Oscar Isaac – Balhé
- Matthew Rhys – A bennem lakozó fenevad
Legjobb női mellékszereplő drámasorozatban
- Taylor Dearden (Vészhelyzet Pittsburghben)
- Fiona Dourif (Vészhelyzet Pittsburghben)
- Allison Janney (A diplomata)
- Katherine LaNasa (Vészhelyzet Pittsburghben)
- Sepideh Moafi (Vészhelyzet Pittsburghben)
- Julianne Nicholson (Paradise)
- Karolina Wydra (Pluribus)
Legjobb férfi mellékszereplő drámasorozatban
- Patrick Ball (Vészhelyzet Pittsburghben)
- Billy Crudup (The Morning Show)
- Shawn Hatosy (Vészhelyzet Pittsburghben)
- Gerran Howell (Vészhelyzet Pittsburghben)
- Jack Lowden (Utolsó befutók)
- Tom Pelphrey (A megbízás)
- Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)
Legjobb női mellékszereplő vígjátéksorozatban
- Dale Dickey (Widow’s Bay)
- Hannah Einbinder (Hacks)
- Janelle James (Abbott Általános Iskola)
- Kate O’Flynn (Widow’s Bay)
- Michelle Pfeiffer (Margo bajban van)
- Megan Stalter (Hacks)
- Jessica Williams (Direkt terápia)
Legjobb férfi mellékszereplő vígjátéksorozatban
- Colman Domingo (A négy évszak / The Four Seasons)
- Paul W. Downs (Hacks)
- Harrison Ford (Direkt terápia)
- Nick Offerman (Margo bajban van)
- Stephen Root (Widow’s Bay)
- Michael Urie (Direkt terápia)
- Tyler James Williams (Abbott Általános Iskola)
Legjőbb női mellékszereplő (minisorozat, antológia vagy tévéfilm)
- Linda Cardellini (DTF St. Louis)
- Dakota Fanning (All Her Fault)
- Laurie Metcalf (Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori)
- Joy Sunday (DTF St. Louis)
- Jun Jodzsong (Balhé)
- Constance Zimmer (Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bissette)
Legjobb férfi mellékszereplő (minisorozat, antológia vagy tévéfilm)
- Jason Bateman (DTF St. Louis)
- Richard Gadd (Fivérség / Half Man)
- David Harbour (DTF St. Louis)
- Richard Jenkins (DTF St. Louis)
- Charles Melton (Balhé)
- Nick Offerman (Merénylet az elnök ellen / Death by Lightning)
Legjobb női vendégszereplő drámasorozatban
- Brittany Allen (Vészhelyzet Pittsburghben)
- Tal Anderson (Vészhelyzet Pittsburghben)
- Tina Ivlev (Vészhelyzet Pittsburghben)
- Miriam Shor (Pluribus)
- Merritt Wever (Az aranykor)
- Shailene Woodley (Paradise)
Legjobb férfi vendégszereplő drámasorozatban
- Colman Domingo (Eufória)
- Ernest Harden Jr. (Vészhelyzet Pittsburghben)
- Jeff Hiller (Pluribus)
- Jeff Kober (Pluribus)
- Jonathan Pryce (Utolsó befutók)
- Bradley Whitford (A diplomata)
Legjobb női vendégszereplő vígjátéksorozatban
- Leslie Bibb (Hacks)
- Jamie Lee Curtis (A mackó)
- Betty Gilpin (Widow’s Bay)
- Cherry Jones (Hacks)
- Laurie Metcalf (Hacks)
- Kaitlib Olson (Hacks)
- Lauren Weedman (Hacks)
Legjobb férfi vendégszereplő (vígjátéksorozat)
- Michael J. Fox (Direkt terápia)
- Brett Goldstein (Direkt terápia)
- Hamish Linklater (Widow’s Bay)
- Christopher McDonald (Hacks)
- Rob Reiner (A mackó)
- Connor Storrie (Saturday Night Live)
Legjobb rendezés drámasorozatban
- Salli Richardson Whitfield (Az aranykor)
- Hanelle M. Culpepper (Paradise)
- Noah Wyle (Vészhelyzet Pittsburghben)
- Vince Gilligan (Pluribus)
- Saul Metzstein (Utolsó befutók)
- Salli Richardson Whitfield (A megbízás)
Legjobb rendezés vígjátéksorozatban
- Randall Einhorn (Abbott Általános Iskola)
- Christopher Storer (A mackó)
- Andrew DeYoung (Szék alatt a világ / The Chair Company)
- Lucia Aniello (Hacks)
- Mary Lou Belli, The Ms. Pat Show
- Hiro Murai (Widow’s Bay)
Legjobb rendezés (minisorozat, antológia vagy tévéfilm)
- Jake Schreier (Balhé)
- Lee Sung Jin (Balhé)
- Jason Bateman (Fekete nyúl)
- Steven Conrad (DTF St. Louis)
Legjobb forgatókönyv drámasorozatban
- Peter Ackerman és Debora Cahn (A diplomata)
- Kirsten Pierre-Geyfman és R. Scott Gemmill (Vészhelyzet Pittsburghben)
- Valerie Chu (Vészhelyzet Pittsburghben)
- Vince Gilligan (Pluribus)
- Will Smith (Utolsó befutók)
- Brad Ingelsby (A megbízás)
Legjobb forgatókönyv vígjátéksorozatban
- Quinta Brunson (Abbott Áltános Iskola)
- Tim Robinson és Zach Kanin (Szék alatt a világ)
- Michael Patrick King és Lisa Kudrow (A visszatérés)
- Lucia Aniello, Paul W. Downs és Jen Statsky (Hacks)
- Anthony King (Az esküdtszék bemutatja: A csapatépítő / Jury Duty Presents Company Retreat)
- Katie Dippold (Widow’s Bay)
Legjobb forgatókönyv (minisorozat, antológia vagy tévéfilm)
- Megan Gallagher (All Her Fault)
- Gabe Rotter és Daniel Pearle (A bennem lakozó fenevad)
- Lee Sung Jin (Balhé)
- Mike Makowsky (Merénylet az elnök ellen)
- Steven Conrad (DTF St. Louis)
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