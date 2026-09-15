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Emmy

78. alkalommal adták át az Emmy-díjat: Mutatjuk az idei év nyerteseit!

1 órája
Olvasási idő: 12 perc
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2026-ban is kiosztásra került a televíziózás Oscar-díja. Az Emmy-gála idén is rengeteg izgalmat, váratlan, vagy épp borítékolható győztest tartogatott. De hogy mégis kik voltak? Máris mutatjuk a kategóriák befutóit!
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EmmyEmmy-gálagyőztes

Helyi idő szerint 2026. szeptember 14-én rendezték meg a 78. Emmy-gálát Los Angelesben. A Mariska Hargitay által vezetett díjátadó eddig talán sosem látott izgalmakkal kecsegtetett, hiszen számtalan kategóriában szinte lehetetlen volt megtippelni, mégis ki mehet haza boldogan, szobrocskával a kezében. Az est fő győztesének a Vészhelyzet Pittsburghben című, Noah Wyle neve által fémjelzett kórházszériát várták, hiszen az HBO Max-sorozatok ékköve kapta a legtöbb jelölést. De most lássuk, beigazolódtak-e a jóslatok, mutatjuk a győzteseket!

Noah Wyle, Emmy 2026
Az Emmy 2026-os gáláján Noah Wyle sorozatát várják abszolút befutónak (Fotó: IMDb)

Íme, az Emmy-gála 2026-os győztesei:

(Minden kategória nyertesét vastagon szedett betűvel jelöltük! Cikkünk folyamatosan frissül!)

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Legjobb drámasorozat

  • A diplomata 
  • Az aranykor 
  • A Hét Királyság lovagja
  • Paradise
  • Vészhelyzet Pittsburghben 
  • Pluribus
  • Utolsó befutók
  • Your Friends & Neighbors

Legjobb vígjátéksorozat

  • Abbott Általános Iskola 
  • A mackó 
  • Hacks - A pénz beszél
  • Margo bajban van
  • Bármit, csak ezt ne
  • Gyilkos a házban
  • Direkt terápia
  • Widow's Bay

Legjobb minisorozat vagy antológiasorozat

  • All Her Fault
  • Balhé
  • DTF St. Louis
  • Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
  • A bennem lakozó fenevad

Legjobb női főszereplő drámasorozatban

  • Carrie Coon – Az aranykor
  • Keri Russell – A diplomata
  • Rhea Seehorn – Pluribus
  • Chase Infiniti – Testamentumok
  • Zendaya – Eufória 

Legjobb férfi főszereplő drámasorozatban

  • Sterling K. Brown – Paradise
  • Gary Oldman – Slow Horses
  • Mark Ruffalo – Task
  • Rufus Sewell – A diplomata
  • Noah Wyle – Vészhelyzet Pittsburghben

Legjobb női főszereplő vígjátéksorozatban

  • Quinta Brunson – Abbott Általános Iskola (Abbott Elementary)
  • Ayo Edebiri – A mackó
  • Elle Fanning – Margo's Got Money Troubles
  • Lisa Kudrow – A visszatérés (The Comeback)
  • Jean Smart – Hacks

Legjobb férfi főszereplő vígjátéksorozatban

  • Steve Carrell – Rooster
  • Jason Segel – Shrinking
  • Martin Short – Gyilkos a házban
  • Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man
  • Matthew Rhys – Widow's Bay

Legjobb női főszereplő minisorozatban vagy tévéfilmben

  • Claire Danes – A bennem lakozó fenevad 
  • Sally Field – A boldogságnak nyolc karja van
  • Carey Mulligan – Balhé
  • Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
  • Sarah Snook – All Her Fault

Legjobb férfi főszereplő minisorozatban vagy tévéfilmben

  • Riz Ahmed – Csali 
  • Jason Bateman – Fekete nyúl 
  • Charlie Hunnam – Szörnyeteg: az Ed Gein-sztori
  • Oscar Isaac – Balhé
  • Matthew Rhys – A bennem lakozó fenevad

Legjobb női mellékszereplő drámasorozatban

  • Taylor Dearden (Vészhelyzet Pittsburghben)
  • Fiona Dourif (Vészhelyzet Pittsburghben)
  • Allison Janney (A diplomata)
  • Katherine LaNasa (Vészhelyzet Pittsburghben)
  • Sepideh Moafi (Vészhelyzet Pittsburghben)
  • Julianne Nicholson (Paradise)
  • Karolina Wydra (Pluribus)

Legjobb férfi mellékszereplő drámasorozatban

  • Patrick Ball (Vészhelyzet Pittsburghben)
  • Billy Crudup (The Morning Show)
  • Shawn Hatosy (Vészhelyzet Pittsburghben)
  • Gerran Howell (Vészhelyzet Pittsburghben)
  • Jack Lowden (Utolsó befutók)
  • Tom Pelphrey (A megbízás)
  • Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)

Legjobb női mellékszereplő vígjátéksorozatban

  • Dale Dickey (Widow’s Bay)
  • Hannah Einbinder (Hacks)
  • Janelle James (Abbott Általános Iskola)
  • Kate O’Flynn (Widow’s Bay)
  • Michelle Pfeiffer (Margo bajban van)
  • Megan Stalter (Hacks)
  • Jessica Williams (Direkt terápia)

Legjobb férfi mellékszereplő vígjátéksorozatban

  • Colman Domingo (A négy évszak / The Four Seasons)
  • Paul W. Downs (Hacks)
  • Harrison Ford (Direkt terápia)
  • Nick Offerman (Margo bajban van)
  • Stephen Root (Widow’s Bay)
  • Michael Urie (Direkt terápia)
  • Tyler James Williams (Abbott Általános Iskola)

Legjőbb női mellékszereplő (minisorozat, antológia vagy tévéfilm)

  • Linda Cardellini (DTF St. Louis)
  • Dakota Fanning (All Her Fault)
  • Laurie Metcalf (Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori)
  • Joy Sunday (DTF St. Louis)
  • Jun Jodzsong (Balhé)
  • Constance Zimmer (Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bissette)

Legjobb férfi mellékszereplő (minisorozat, antológia vagy tévéfilm)

  • Jason Bateman (DTF St. Louis)
  • Richard Gadd (Fivérség / Half Man)
  • David Harbour (DTF St. Louis)
  • Richard Jenkins (DTF St. Louis)
  • Charles Melton (Balhé)
  • Nick Offerman (Merénylet az elnök ellen / Death by Lightning)

Legjobb női vendégszereplő drámasorozatban

  • Brittany Allen (Vészhelyzet Pittsburghben)
  • Tal Anderson (Vészhelyzet Pittsburghben)
  • Tina Ivlev (Vészhelyzet Pittsburghben)
  • Miriam Shor (Pluribus)
  • Merritt Wever (Az aranykor)
  • Shailene Woodley (Paradise)

Legjobb férfi vendégszereplő drámasorozatban

  • Colman Domingo (Eufória)
  • Ernest Harden Jr. (Vészhelyzet Pittsburghben)
  • Jeff Hiller (Pluribus)
  • Jeff Kober (Pluribus)
  • Jonathan Pryce (Utolsó befutók)
  • Bradley Whitford (A diplomata)

Legjobb női vendégszereplő vígjátéksorozatban

  • Leslie Bibb (Hacks)
  • Jamie Lee Curtis (A mackó)
  • Betty Gilpin (Widow’s Bay)
  • Cherry Jones (Hacks)
  • Laurie Metcalf (Hacks)
  • Kaitlib Olson (Hacks)
  • Lauren Weedman (Hacks)

Legjobb férfi vendégszereplő (vígjátéksorozat)

  • Michael J. Fox (Direkt terápia)
  • Brett Goldstein (Direkt terápia)
  • Hamish Linklater (Widow’s Bay)
  • Christopher McDonald (Hacks)
  • Rob Reiner (A mackó)
  • Connor Storrie (Saturday Night Live)

Legjobb rendezés drámasorozatban

  • Salli Richardson Whitfield (Az aranykor)
  • Hanelle M. Culpepper (Paradise)
  • Noah Wyle (Vészhelyzet Pittsburghben)
  • Vince Gilligan (Pluribus)
  • Saul Metzstein (Utolsó befutók)
  • Salli Richardson Whitfield (A megbízás)

Legjobb rendezés vígjátéksorozatban

  • Randall Einhorn (Abbott Általános Iskola)
  • Christopher Storer (A mackó)
  • Andrew DeYoung (Szék alatt a világ / The Chair Company)
  • Lucia Aniello (Hacks)
  • Mary Lou Belli, The Ms. Pat Show
  • Hiro Murai (Widow’s Bay)

Legjobb rendezés (minisorozat, antológia vagy tévéfilm)

  • Jake Schreier (Balhé)
  • Lee Sung Jin (Balhé)
  • Jason Bateman (Fekete nyúl)
  • Steven Conrad (DTF St. Louis)

Legjobb forgatókönyv drámasorozatban

  • Peter Ackerman és Debora Cahn (A diplomata)
  • Kirsten Pierre-Geyfman és R. Scott Gemmill (Vészhelyzet Pittsburghben)
  • Valerie Chu (Vészhelyzet Pittsburghben)
  • Vince Gilligan (Pluribus)
  • Will Smith (Utolsó befutók)
  • Brad Ingelsby (A megbízás)

Legjobb forgatókönyv vígjátéksorozatban

  • Quinta Brunson (Abbott Áltános Iskola)
  • Tim Robinson és Zach Kanin (Szék alatt a világ)
  • Michael Patrick King és Lisa Kudrow (A visszatérés)
  • Lucia Aniello, Paul W. Downs és Jen Statsky (Hacks)
  • Anthony King (Az esküdtszék bemutatja: A csapatépítő / Jury Duty Presents Company Retreat)
  • Katie Dippold (Widow’s Bay)

Legjobb forgatókönyv (minisorozat, antológia vagy tévéfilm)

  • Megan Gallagher (All Her Fault)
  • Gabe Rotter és Daniel Pearle (A bennem lakozó fenevad)
  • Lee Sung Jin (Balhé)
  • Mike Makowsky (Merénylet az elnök ellen)
  • Steven Conrad (DTF St. Louis)

 

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