Valaki hívja a tűzoltókat, mert az HBO Max sorozata kegyetlenül leégett az Emmy-gálán

Magyar idő szerint kedd hajnalban rendezték meg a 78. Emmy-díjátadót. A gála telis-tele volt ikonikus pillanatokkal: Rhea Seehorn életében először, Jean Smart zsinórban ötödször emelhette magasba a maga kis szobrocskáját, Matthew Rhys pedig két fronton is győztes tudott lenni, amivel rekordernek vallhatja magát. Az örömittas pillanatok mellett persze akadtak keserű momentumok is. Ilyen volt például a 84 esztendős Harrison Ford veresége, de még ennél is arcpirítóbb volt az HBO Max sorozatának leszereplése. A Vészhelyzet Pittsburghben ugyanis az Emmy-gála legígéretesebb esélyeseként indította az estét, hogy aztán az esemény végére a díjátadó legnagyobb vesztesévé váljon.
A 2026-os Emmy-gála blamája: 25 jelölésből csak 6 győzelem
Talán még az HBO Max-sorozatok leghűségesebb nézőit is meglepte egyik kedvenc szériájuk, a Vészhelyzet Pittsburghben rekord magasnak számító 25 (!) darab Emmy-jelölése, melyekről még a nyár elején hullott le a lepel. Noah Wyle kórházszériája ugyan valóban hatalmas népszerűségnek örvend, nem véletlenül készül már belőle a harmadik évad, de ennyi nominációt még talán maguk az alkotók sem vártak.
Viszont magasról lehet nagyot esni, ahogy a régi mondás is tartja, és ez most az Emmy 2026-os gáláján is bebizonyosodott. A Vészhelyzet nem hivatalos utódjaként is emlegetett HBO-sorozat, mely tavaly még egyfajta sötét lóként nyerte végig a díjátadót, idén már csak hat kategóriában tudott csúcsra jutni, ami alig több mint az ötöde a jelöléseinek, és ugye e mellé társul 19 vereség, ami abszolút brutális szám.
Wyle-nak és csapatának hat díjából ráadásul csak kettő tartozik fő kategóriába: a legjobb drámasorozatnak, illetve a legjobb drámasorozat férfi főszereplőjének járó szobrokat vihették haza.
Egy horrorkomédia Grincsként csente el az HBO elől a díjakat
Ahogy a rémisztő zöld szörnyeteg minden évben ellopja a karácsonyt, a Widow’s Bay című különösen sötét vígjáték happolta el a Vészhelyzet Pittsburghben elől az Emmy-trófeákat. A Matthew Rhys főszereplésével bemutatott sorozat 19 jelöléssel szállt harcba, és egészen elképesztő, 14 díjjal zárta az estét.
A Widow’s Bayt is a műsorán tudó Apple TV egyébként összesen, többek között a Pluribus győzelmeivel kiegészülve 28 díjjal fejezte be az Emmy-gálát, amivel minden más stramingszolgáltatót maga mögött hagyott: az HBO Max 21-szer, míg a Netflix 16-szor állhatott a pódium tetejére. A rekordot egyébként ezen a fronton a Netflix tartja, a vörös streamingóriás 2021-ben 44 (!) díjat vihetett haza.