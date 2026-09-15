Valaki hívja a tűzoltókat, mert az HBO Max sorozata kegyetlenül leégett az Emmy-gálán

Talán még az HBO Max-sorozatok leghűségesebb nézőit is meglepte egyik kedvenc szériájuk, a Vészhelyzet Pittsburghben rekord magasnak számító 25 (!) darab Emmy-jelölése, melyekről még a nyár elején hullott le a lepel. Noah Wyle kórházszériája ugyan valóban hatalmas népszerűségnek örvend, nem véletlenül készül már belőle a harmadik évad, de ennyi nominációt még talán maguk az alkotók sem vártak.

A Vészhelyzet Pittsburghben 3. évada javíthat majd az idei Emmy-fiaskón (Fotó: IMDb)

Viszont magasról lehet nagyot esni, ahogy a régi mondás is tartja, és ez most az Emmy 2026-os gáláján is bebizonyosodott. A Vészhelyzet nem hivatalos utódjaként is emlegetett HBO-sorozat, mely tavaly még egyfajta sötét lóként nyerte végig a díjátadót, idén már csak hat kategóriában tudott csúcsra jutni, ami alig több mint az ötöde a jelöléseinek, és ugye e mellé társul 19 vereség, ami abszolút brutális szám.

Wyle-nak és csapatának hat díjából ráadásul csak kettő tartozik fő kategóriába: a legjobb drámasorozatnak, illetve a legjobb drámasorozat férfi főszereplőjének járó szobrokat vihették haza.

Egy horrorkomédia Grincsként csente el az HBO elől a díjakat

Ahogy a rémisztő zöld szörnyeteg minden évben ellopja a karácsonyt, a Widow’s Bay című különösen sötét vígjáték happolta el a Vészhelyzet Pittsburghben elől az Emmy-trófeákat. A Matthew Rhys főszereplésével bemutatott sorozat 19 jelöléssel szállt harcba, és egészen elképesztő, 14 díjjal zárta az estét.