Úszó erőd vagy Baywatch: melyik volt Erika Eleniak legszexibb szerepe? Galériánkból kiderül!

Minden bizonnyal még a születésnapos színésznő legnagyobb rajongóit is meglepte a hír, mely még az augusztusi hőhullámoktól is forróbb volt: Erika Eleniak OnlyFans-oldalt indított.

Ma már teljesen más, sokkal vadabb külsőt tudhat magáénak Erika Eleniak (Fotó: AD)

A ’80-90-es évek Sydney Sweeney-je (állítása szerint) nem anyagi okokból döntött amellett, hogy regisztráljon az előbb említett oldalra, ahol egyébként más színésznők, például Shannon Elizabeth vagy Drea de Matteo is keresik a kenyerüket, hanem csupán ebben lát lehetőséget arra, hogy a fanatikusai és ő maga közelebb kerüljenek egymásoz. Ha pedig már ilyen közel került a két fél, Eleniak kisasszony kicsit többet is megmutat magából, és megoszt pár lábképet.

A rajongóim a valódi életemet láthatják, a személyes fotóimat és videóimat, no meg rengeteg strandolást, és igen… azokat a lábakat is, amelyekről mindenki folyton képeket kér

– hangzott el egy színésznővel készített korábbi interjúban.

Azonban Erika Eleniak nem akar leragadni OF-modellkedésnél, és továbbra is kamatoztatja a színészképzésben eddig szerzett tapasztalatait, valamint hamarosan visszatér régi sikerei helyszínére, és ő is szerepelni fog a Baywatch 2027-ben érkező folytatásában.