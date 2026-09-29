Úszó erőd vagy Baywatch: melyik volt Erika Eleniak legszexibb szerepe? Galériánkból kiderül!

Le mernénk fogadni, hogy John McClane-nek is sok rajongója volt, de Shauni McClain még Bruce Willis akcióhősén is túltett. Shauni az 1989 és 2001 között sugárzott Baywatch egyik közkedvelt bombázója volt, sőt, sokak szerint egyenesen a legcsábítóbb szexszimbóluma volt az egész szériának. Erika Eleniak Pamela Andersonon, Yasmine Bleeth-en és még Carmen Electrán is túltett talán, azonban karrierje mégsem úgy alakult, amilyenre sokan számítottak volna. Noha feledhetetlen táncot lejtett például az Úszó erődben, illetve a Díszkíséretben is felbukkant, de végül pályafutása megfeneklett, és fokozatosan hátat is fordított Hollywoodnak, hogy mára már csak ritkán bukkanjon fel a képernyőn, vagy egészen más platformon mutassa meg magát.
Az Erika Eleniak-filmek helyett a lábképek száma nő rohamosan
Minden bizonnyal még a születésnapos színésznő legnagyobb rajongóit is meglepte a hír, mely még az augusztusi hőhullámoktól is forróbb volt: Erika Eleniak OnlyFans-oldalt indított.
A ’80-90-es évek Sydney Sweeney-je (állítása szerint) nem anyagi okokból döntött amellett, hogy regisztráljon az előbb említett oldalra, ahol egyébként más színésznők, például Shannon Elizabeth vagy Drea de Matteo is keresik a kenyerüket, hanem csupán ebben lát lehetőséget arra, hogy a fanatikusai és ő maga közelebb kerüljenek egymásoz. Ha pedig már ilyen közel került a két fél, Eleniak kisasszony kicsit többet is megmutat magából, és megoszt pár lábképet.
A rajongóim a valódi életemet láthatják, a személyes fotóimat és videóimat, no meg rengeteg strandolást, és igen… azokat a lábakat is, amelyekről mindenki folyton képeket kér
– hangzott el egy színésznővel készített korábbi interjúban.
Azonban Erika Eleniak nem akar leragadni OF-modellkedésnél, és továbbra is kamatoztatja a színészképzésben eddig szerzett tapasztalatait, valamint hamarosan visszatér régi sikerei helyszínére, és ő is szerepelni fog a Baywatch 2027-ben érkező folytatásában.
Kisiklott karrier ide vagy oda, Erika Eleniak 2026-ban is igen emlékezetes szerepeket idézhet fel. Születésnapján mi biztosan így teszünk, galériánkban összegyűjtöttük a színésznő legizzasztóbb filmjeit.