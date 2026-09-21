Tom Hardyék mától gengszterkednek a streamingen: megérkezett a SkyShowtime sikersorozatának 2. évada

Meglehet, hogy Guy Ritchie egy időre a filmvászontól eltávolodott, de a gengszterekről szóló világ nem tudja őt elengedni. Ezért egy ideje bűnözőkről szóló sorozatokban éli ki rosszabbik énjét. Előbb 2024-ben megalkotta Netflixre az Úriemberek alapján készült, azonos című sikerszériáját, mely idén már a második évadát tapossa, majd egy évvel később producerként vett részt, hogy sajt magának konkurenciát teremtsen, és Ronan Benettel az oldalán közösen megalkották a MobLand, magyarul Gengsztervilág címre keresztelt műsort. A Pierce Brosnant, Helen Mirrent és Tom Hardyt is foglalkoztató brigantiskodás már-már leírhatatlanul nagy sikert arató első évada után evidens volt, hogy érkezik a folytatás, mely azonban kis híján a sorozat végét is jelentette.
Hosszú út vezetett a Gengsztervilág 2. évadának premierjéig
Idén tavasszal bombaként robbant a hír, hogy Harriganéket magára haragította Da Souza, azaz Tom Hardy vállalhatatlan viselkedésével kihúzta a gyufát legendás pályatársainál a Gengsztervilág 2. évadának forgatása során, és a Venom-filmek antihőse emiatt repülhet a projektből, vagy akár kukába is kerülhet a SkyShowtime népszerű szériája.
Noha a botrányos forgatással és Tom Hardy Gengsztervilágból történő elbocsátásával kapcsolatban a műsort készítő Paramount sosem adott ki hivatalos közleményt, így nem maradt más a sajtó, valamint a rajongók számára, csak a találgatás. Néhány héttel ezelőtt maga az egykori 007-es ügynök, Pierce Brosnan öntött tiszta vizet a pohárba, és elárulta, valóban voltak problémák, de sziklaszilárdan, egy családként haladnak tovább Hardyval.
Édes istenem, vihar volt a biliben, ennyi. Imádom a fickót. Imádom Tom Hardyt! Óriási rajongója vagyok a munkásságának. Tényleg! Sziklaszilárdak vagyunk csapatként, egy családként. Mindenki megjelenik a munkában, és mindenki szimplán csak ott van. Persze nagyon pörgős az egész munka, szóval szó sincs arról, hogy a kocsmában barátkozva töltenénk az időnket
– tisztázta a helyzetet Pierce Brosnan, de korábban még Helen Mirren is a védelmébe vette Hardyt.
Harriganék még el sem mentek, de nemsokára vissza is térnek a SkyShowtime-ra
A rajongók legnagyobb szerencséjére olyannyira nincs már vihar a biliben, hogy a Gengsztervilág 3. évadának forgatása akkor kezdődik, mire a második fejezet utolsó epizódja is felkerül a SkyShowtime-sorozatok kínálatába. A munkálatoknak tehát valamikor novemberben lát neki a stáb, így nem kizárt, hogy jövőre sem maradunk Harriganék érdekfeszítő sztorijai nélkül!
A Gengsztervilág 2. évad 1. része ma, azaz szeptember 21-én landol a SkyShowtime kínálatában, a további epizódok minden hétfőn kerülnek fel a platformra: