Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
SkyShowtime

Tom Hardyék mától gengszterkednek a streamingen: megérkezett a SkyShowtime sikersorozatának 2. évada

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Erre a napra vártak a krimiszériák szerelmesei. A Pierce Brosnan, Helen Mirren és Tom Hardy nevével fémjelzett Gengsztervilág 2. évada végre befutott a SkyShowtime-sorozatok kínálatába, pedig egy ponton nem sok esélyt adtunk volna, hogy ez a pillanat valaha is bekövetkezik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
SkyShowtimePierce BrosnanTom Hardy

Meglehet, hogy Guy Ritchie egy időre a filmvászontól eltávolodott, de a gengszterekről szóló világ nem tudja őt elengedni. Ezért egy ideje bűnözőkről szóló sorozatokban éli ki rosszabbik énjét. Előbb 2024-ben megalkotta Netflixre az Úriemberek alapján készült, azonos című sikerszériáját, mely idén már a második évadát tapossa, majd egy évvel később producerként vett részt, hogy sajt magának konkurenciát teremtsen, és Ronan Benettel az oldalán közösen megalkották a MobLand, magyarul Gengsztervilág címre keresztelt műsort. A Pierce Brosnant, Helen Mirrent és Tom Hardyt is foglalkoztató brigantiskodás már-már leírhatatlanul nagy sikert arató első évada után evidens volt, hogy érkezik a folytatás, mely azonban kis híján a sorozat végét is jelentette.

Tom Hardy és Pierce Brosnan, a Gengsztervilág szereplői
Tom Hardy és Pierce Brosnan is visszatérnek a Gengsztervilág 2. évadában (Fotó: IMDb)

Hosszú út vezetett a Gengsztervilág 2. évadának premierjéig

Idén tavasszal bombaként robbant a hír, hogy Harriganéket magára haragította Da Souza, azaz Tom Hardy vállalhatatlan viselkedésével kihúzta a gyufát legendás pályatársainál a Gengsztervilág 2. évadának forgatása során, és a Venom-filmek antihőse emiatt repülhet a projektből, vagy akár kukába is kerülhet a SkyShowtime népszerű szériája.

Elvis-rajongók, figyelem! Sosem látott felvételekből készült koncertfilm került fel SkyShowtime-ra
Megszűnhet a Magyarországon is népszerű streamingszolgáltatás? Könnyen lehet, hogy befellegzett a SkyShowtime-nak
Fél év után folytatást kap a Yellowstone-sorozat: ekkor érkezik SkyShowtime-ra a Marshals 2. évada

Noha a botrányos forgatással és Tom Hardy Gengsztervilágból történő elbocsátásával kapcsolatban a műsort készítő Paramount sosem adott ki hivatalos közleményt, így nem maradt más a sajtó, valamint a rajongók számára, csak a találgatás. Néhány héttel ezelőtt maga az egykori 007-es ügynök, Pierce Brosnan öntött tiszta vizet a pohárba, és elárulta, valóban voltak problémák, de sziklaszilárdan, egy családként haladnak tovább Hardyval.

Édes istenem, vihar volt a biliben, ennyi. Imádom a fickót. Imádom Tom Hardyt! Óriási rajongója vagyok a munkásságának. Tényleg! Sziklaszilárdak vagyunk csapatként, egy családként. Mindenki megjelenik a munkában, és mindenki szimplán csak ott van. Persze nagyon pörgős az egész munka, szóval szó sincs arról, hogy a kocsmában barátkozva töltenénk az időnket

tisztázta a helyzetet Pierce Brosnan, de korábban még Helen Mirren is a védelmébe vette Hardyt.

Szent a béke Pierce Brosan, Helen Mirren és Tom hardy között.
Szent a béke a SkyShowtime sztárjai között (Fotó: Stephen Lock/i-Images via ZUMA Press)

Harriganék még el sem mentek, de nemsokára vissza is térnek a SkyShowtime-ra

A rajongók legnagyobb szerencséjére olyannyira nincs már vihar a biliben, hogy a Gengsztervilág 3. évadának forgatása akkor kezdődik, mire a második fejezet utolsó epizódja is felkerül a SkyShowtime-sorozatok kínálatába. A munkálatoknak tehát valamikor novemberben lát neki a stáb, így nem kizárt, hogy jövőre sem maradunk Harriganék érdekfeszítő sztorijai nélkül!

A Gengsztervilág 2. évad 1. része ma, azaz szeptember 21-én landol a SkyShowtime kínálatában, a további epizódok minden hétfőn kerülnek fel a platformra:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!