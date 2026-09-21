Tom Hardyék mától gengszterkednek a streamingen: megérkezett a SkyShowtime sikersorozatának 2. évada

Meglehet, hogy Guy Ritchie egy időre a filmvászontól eltávolodott, de a gengszterekről szóló világ nem tudja őt elengedni. Ezért egy ideje bűnözőkről szóló sorozatokban éli ki rosszabbik énjét. Előbb 2024-ben megalkotta Netflixre az Úriemberek alapján készült, azonos című sikerszériáját, mely idén már a második évadát tapossa, majd egy évvel később producerként vett részt, hogy sajt magának konkurenciát teremtsen, és Ronan Benettel az oldalán közösen megalkották a MobLand, magyarul Gengsztervilág címre keresztelt műsort. A Pierce Brosnant, Helen Mirrent és Tom Hardyt is foglalkoztató brigantiskodás már-már leírhatatlanul nagy sikert arató első évada után evidens volt, hogy érkezik a folytatás, mely azonban kis híján a sorozat végét is jelentette.

Tom Hardy és Pierce Brosnan is visszatérnek a Gengsztervilág 2. évadában (Fotó: IMDb)

Hosszú út vezetett a Gengsztervilág 2. évadának premierjéig

Idén tavasszal bombaként robbant a hír, hogy Harriganéket magára haragította Da Souza, azaz Tom Hardy vállalhatatlan viselkedésével kihúzta a gyufát legendás pályatársainál a Gengsztervilág 2. évadának forgatása során, és a Venom-filmek antihőse emiatt repülhet a projektből, vagy akár kukába is kerülhet a SkyShowtime népszerű szériája.