Végleg eldőlt Tom Hardy sorozatának sorsa: innen már nincs visszaút a Gengsztervilág számára

A gengszterfilm sose megy ki a divatból, ahogy a rosszfiúkról szóló sorozatok sem. A Maffiózók, a Birmingham bandája vagy például épp a Kemény motorosok című szériákkal fémjelzett rangsorba 2025-ben Tom Hardy, Helen Mirren és az egykori James Bond, Pierce Brosnan főszereplésével bemutatott Gengsztervilág is feliratkozott. Ronan Bennett alvilági műsorát egyszerűen imádta a SkyShowtime közönsége, akik hamarosan már a második évad miatt pattanhatnak képernyő elé. A rajongók várakozásába viszont az elmúlt hónapokban rendszeresen belerondított az a botrány, ami nemcsak Tom Hardy jelenlétét veszélyeztette a showban, de magát a műsor jövőjét is igen kérdésessé tette.
Tom Hardy és társai között nincs harag: forgatják a Gengsztervilág 3. évadát!
Az idei év egyik legnagyobb pletykazuhatagát zúdította a közönség nyakába a Gengsztervilág 2. évadának forgatásán kirobbant szóbeszéd, miszerint a széria izomagya, Tom Hardy tiszteletlenül viselkedett a stábbal, illetve két lábon járó legendáknak számító kollégáival, Helen Mirrennel és Pierce Brosnannel is. A balhé pedig állítólag addig fajult, hogy Hardyt kitették a sorozatból, egy ponton pedig az egész műsor is a kasza közelébe került.
A viharfelhők azonban már rég kereket oldottak, sőt, talán nem is voltak jelen sohasem. Erre engednek következtetni például Miss Mirren szavai is, aki védelmébe vette a Venom-filmek sztárját, és ha volt is közte és Tom Hardy között bármi konfliktus, annak már rég vége.
Miután pedig a Gengsztervilág szereplői elásták a csatabárdot, folytatódhat is a közös munka, és állhatnak a kamera elé. Mi több, már azt is biztosan tudni, hogy mikor kezdik forgatni a harmadik felvonást: a Gengsztervilág 3. évadának munkálatai már idén novemberben elkezdődnek, ezt maga Pierce Brosnan erősítette meg, innen tehát már jó eséllyel nincs visszaút. Ha pedig gördülékenyen, botrány nélkül haladnak a dolgok, akkor 2027-ben már a SkyShowtime-sorozatok kínálatába be is kerülhet a folytatás.
A Gengsztervilág 2. évad 1. része szeptember 21-én landol a SkyShowtime kínálatában, a további epizódok pedig minden hétfőn érkeznek majd: