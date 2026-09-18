Végleg eldőlt Tom Hardy sorozatának sorsa: innen már nincs visszaút a Gengsztervilág számára

Az idei év egyik legnagyobb pletykazuhatagát zúdította a közönség nyakába a Gengsztervilág 2. évadának forgatásán kirobbant szóbeszéd, miszerint a széria izomagya, Tom Hardy tiszteletlenül viselkedett a stábbal, illetve két lábon járó legendáknak számító kollégáival, Helen Mirrennel és Pierce Brosnannel is. A balhé pedig állítólag addig fajult, hogy Hardyt kitették a sorozatból, egy ponton pedig az egész műsor is a kasza közelébe került.

A viharfelhők azonban már rég kereket oldottak, sőt, talán nem is voltak jelen sohasem. Erre engednek következtetni például Miss Mirren szavai is, aki védelmébe vette a Venom-filmek sztárját, és ha volt is közte és Tom Hardy között bármi konfliktus, annak már rég vége.

Helen Mirren Tom Hardyval való konfliktusának már hűlt helye van: ezt láthatták a sorozat 2. évadának londoni premierjén is a rajongók (Fotó: Stephen Lock / i-Images via ZUMA Press)

Miután pedig a Gengsztervilág szereplői elásták a csatabárdot, folytatódhat is a közös munka, és állhatnak a kamera elé. Mi több, már azt is biztosan tudni, hogy mikor kezdik forgatni a harmadik felvonást: a Gengsztervilág 3. évadának munkálatai már idén novemberben elkezdődnek, ezt maga Pierce Brosnan erősítette meg, innen tehát már jó eséllyel nincs visszaút. Ha pedig gördülékenyen, botrány nélkül haladnak a dolgok, akkor 2027-ben már a SkyShowtime-sorozatok kínálatába be is kerülhet a folytatás.