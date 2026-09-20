Vin Diesel sírva fakadt, az új rendező azonban még el sem olvasta a Halálos iramban lezárását

Nemrég debütált a Louis Leterrier rendezésében készült The Last House Netflixen, így a rendezőnek most végre lesz ideje bepótolni a lemaradását a Halálos iramban 11. forgatókönyvével. A híres akciófranchise a Fast Forever című résszel fog véget érni a tervek szerint 2028-ban. Vin Diesel-ből állítólag már kicsalt pár könnycseppet a lezárás, de a visszatérő rendező még el sem olvasta.

Végre lezárulhat a Halálos iramban franchise. Fotó: Archives du 7eme Art

Végre lezárulhat a Halálos iramban franchise - már csak a rendezőnek kell elolvasni a forgatókönyvet

Miután Leterrier Justin Lint váltotta a Halálos iramban 10. részének rendezői posztján a forgatás során, bejelentették, hogy visszatér, hogy bezárja az ajtót Dominic Toretto mögött, és megrendezze a Halálos iramban utolsó részét.

Az elmúlt néhány évben csend övezte a híres akciófranchiset, de úgy tűnik, a motor most újra beindult, mivel Diesel elárulta, hogy a Halálos iramban 11. forgatókönyvének jelenlegi vázlata könnyekre fakasztotta. Ezzel szemben Leterrier elmondta, hogy még nem olvasta el Michael Lesslie könnyfakasztó művét.

Szeretném elmondani a teljes igazságot, de nem tehetem. Lesz befejezés, és az nagyszerű. Nagyon-nagyon szerencsés voltam, hogy része lehettem a franchisenak, és szeretem Vint, és szeretem az Universalt. Nagyszerű velük dolgozni. Szóval igen, meglátjuk

- mondta mosolyogva a rendező, majd hozzátette „Be kell fejezni. Valakinek véget kell vetnie.”

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy Leterrier, hogyan áll a projekttel, ha még el sem olvasta. Egy külön interjúban a The Hollywood Reporternek a rendező megerősítette, hogy szerződést kötött a Fast Forever-re, és utalt arra, hogy a késések azzal függnek össze, hogy össze kell hangolni a költségvetési igényeinket a jegypénztárak realitásaival.

Jól lesz. Nagyon keményen dolgoztam azon, hogy kitaláljam a végét... Szóval alig várom. Imádom ezt a franchiset, és remélem, hogy a lehető legjobb módon tudjuk befejezni.

A Fast Forever útja a szokásosnál hosszabb volt a mozivászonig. A kétrészes finálé első részeként tervezett Halálos iramban 10. 2023-ban érkezett, de a kiábrándító bevételek és a rajongói lelkesedés hiánya miatt három évbe telt, mire a második rész végre 2028. március 17-én debütált. Az ötéves időszak a filmek között az akciófranchise történetének leghosszabb szünete lesz.

Sok mindent tudok, folyamatosan beszélgetünk. Csak rengeteg akadály van. Drága elkészíteni - túl drága; nincs sok értelme. Van hatékonyabb módja is ezeknek a sorozatoknak a forgatásának. És ezért kell találni egy módot a visszafogottságra, miközben tiszteletben tartjuk azt a tényt, hogy ez a világ valami hatalmasra tágult. Egy válaszút előtt állunk, amit nagyon nehéz átlátni, és most mindenki ezt próbálja kitalálni.

- mondta nemrég a 10. rész sztárja, Alan Ritchson a fináléról.