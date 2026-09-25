Hatalmas bukásból varázsolt sikert a Harry Potter sztárja: erre kíváncsi most mindenki az HBO Maxon

Lehet, jól jönne egy Tekergők térképe a Harry Potter-filmek egyes szereplőinek, hiszen a franchise 2011-es fináléja óta mintha nem igazán találná mindenki a helyét Hollywoodban. Daniel Radcliffe inkább visszament a színházba, és csak szökő évente vállal el egy-egy független filmet, Rupert Grint is csak kisebb szerepekben bukkan fel sorozatokban vagy félresikerült horrorokban, Emma Watsonnak pedig konkrétan elege lett az álomgyár tájékán tapasztalható felhajtásból, ezért inkább félig-meddig vissza is vonult. A legendás trió egyik ősellenségét, Draco Malfoyt alakító Tom Felton sorsa sem jobb, aki Radcliffe-hez hasonlóan inkább a teátrumok világában keresi a vigaszt a mozis bukásai által okozott fájdalomra. Azonban most a Tom Felton-filmek egyik legvitatottabb darabja főnixként támadt fel az HBO Maxon.
A bukott varázsló filmje az HBO Maxon lelt rá a megváltásra
2024-ben nem az angol válogatott elveszített Eb-döntője volt a legnagyobb bukástörténet Nagy-Britanniában. Ebben az évben jelent meg ugyanis az Altered, avagy Módosítva című akciófilm, mely az angol filmgyártás történetének egyik legcsúfosabb skandaluma.
A disztópikus jövőben játszódó történet főhőse egy mozgássérült tolvaj, a Tom Felton által alakított Leon, aki Vasembert megszégyenítő robotruhájában próbálja futurisztikus Robin Hoodként megmutatni a társadalom felső rétegének, mit is jelent a szenvedés.
A szenvedést igazán viszont csak a közönség tapasztalta meg, mikor jegyet váltottak az Altered című akció-sci-fire. Már, aki egyáltalán pénzt áldozott erre a robotizált romhalmazra. Tudniillik a nem kevesebb mint 15 millió dollárból készült produkció összesen 346 ezer (!) dollárt tudott visszaforgatni a kasszáknál, aminél nagyobb buktát a legközelebbi pékségben sem lehet kapni.
Ennek okát egyébként napestig lehetne sorolni, ugyanis szinte minden téren elvérzett a film a kritikusoknál: mintha abból a 15 millióból semmit sem fordítottak volna a sztorira, a szövegkönyvre, de még a látványra sem, és az egész olyan, mintha az AI dobta volna össze 5 perc alatt.
Viszont a szegény ember Szárnyas fejvadászaként is jellemezhető Altered most ismét bebizonyította: a streaming második esély illusztrációja is lehetne akár a szótárban, hiszen nemcsak Magyarországon, de az egész világon az egyik legfelkapottabb mozi lett Tom Felton sci-fije. Hazánkban az HBO Maxon tarol a film, a nézettségi listán jelenleg a második helyen áll.