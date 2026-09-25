Hatalmas bukásból varázsolt sikert a Harry Potter sztárja: erre kíváncsi most mindenki az HBO Maxon

Lehet, jól jönne egy Tekergők térképe a Harry Potter-filmek egyes szereplőinek, hiszen a franchise 2011-es fináléja óta mintha nem igazán találná mindenki a helyét Hollywoodban. Daniel Radcliffe inkább visszament a színházba, és csak szökő évente vállal el egy-egy független filmet, Rupert Grint is csak kisebb szerepekben bukkan fel sorozatokban vagy félresikerült horrorokban, Emma Watsonnak pedig konkrétan elege lett az álomgyár tájékán tapasztalható felhajtásból, ezért inkább félig-meddig vissza is vonult. A legendás trió egyik ősellenségét, Draco Malfoyt alakító Tom Felton sorsa sem jobb, aki Radcliffe-hez hasonlóan inkább a teátrumok világában keresi a vigaszt a mozis bukásai által okozott fájdalomra. Azonban most a Tom Felton-filmek egyik legvitatottabb darabja főnixként támadt fel az HBO Maxon.

A legnézettebb HBO Max-filmek listáján jelenleg a második helyen áll Tom Felton bukott mozija, az Altered (Fotó: IMDb)

A bukott varázsló filmje az HBO Maxon lelt rá a megváltásra

2024-ben nem az angol válogatott elveszített Eb-döntője volt a legnagyobb bukástörténet Nagy-Britanniában. Ebben az évben jelent meg ugyanis az Altered, avagy Módosítva című akciófilm, mely az angol filmgyártás történetének egyik legcsúfosabb skandaluma.