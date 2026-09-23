Az év sorozata érkezett meg HBO Maxra? Jon Hamm túszdrámája tarol a streamingen

A Jon Hamm-filmek és sorozatok kedvelőinek talán nem akkora meglepetés, hogy kedvencük ismét egy remekműhöz adta a nevét, hiszen a többszörös Golden Globe- és Emmy-díjas színész korábban olyan műsorokban bukkant fel, mint a Mad Men – Reklámőrültek, Az olajügynök, a Nyomd, bébi, nyomd! vagy a Top Gun: Maverick.

Mr. Hamm ezúttal egy true crime, azaz egy valós történeten alapuló krimisorozat főszerepére mondott igent. Az Amerikai túsz címre keresztelt széria cselekményének központi szereplője egy Fred Heckman nevű rádióriporter, aki a ’70-es évek Indianapolisában élt, mikor is egy csendes napon egy életveszélyes túszdráma kellős közepén találta magát. Túszejtője, Tony Kiritsis ráadásul egy nem mindennapi követeléssel tör Heckman életére: azt akarja, hogy az igen népszerű rádiós műsorvezető élő adásban készítsen vele interjút.

Az Amerikai túsz 1. és 2. része már elérhető az HBO Maxon (Fotó: IMDb)

Az Amerikai túsz szereposztása egyébként az 55 évesen is sokak által szexszimbólumnak vélt Jon Hammen kívül is tartogat izgalmas neveket. A túszejtőt például A szélhámos és a Brókerarcok Giovanni Ribisije alakítja, de olyan kiváló sorozatszínészek is felbukkannak még, mint a The Good Place-ből ismert William Jackson Harper vagy a Gyilkosság és The Catch vörös szépsége, Mireille Enos.