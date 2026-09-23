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HBO Max

Az év sorozata érkezett meg HBO Maxra? Jon Hamm túszdrámája tarol a streamingen

25 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A krimisorozatok 2026-os ászát nem a Netflixen vagy a SkyShowtime-on kell keresni. Az HBO Maxra ugyanis most egy olyan széria futott be, mely joggal pályázik a legjobb jelzőre zsánerén belül. Talán elég csak annyit mondanunk: Jon Hamm a főszereplője, ami ugyebár szinte mindig garancia a sikerre!
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HBO MaxkrimistreamingJon Hamm

Az idei ősz igen kedvező a krimiszériák szerelmesei számára. A Netflixen szeptember elején, az iskolák csengőszavára jelentkezett Guy Ritchie Úriemberek című műsorának második fejezete, majd nem sokkal később Harriganék is visszatértek streamingre, ugyanis Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren nevével fémjelzett Gengsztervilág szintúgy második felvonása is befutott SkyShowtime-ra. Az HBO Max pedig ebbe az erős mezőnybe szállt be egy totális ásszal, és talán ki is jelenthetjük, hogy jött, látott és győzött is.

Jon Hamm, az HBO Maxon debütáló Amerikai túsz főszereplője.
Jon Hamm ezúttal az HBO Maxon járathat csúcsra egy sorozatot (Fotó: IMDb)

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A Jon Hamm-filmek és sorozatok kedvelőinek talán nem akkora meglepetés, hogy kedvencük ismét egy remekműhöz adta a nevét, hiszen a többszörös Golden Globe- és Emmy-díjas színész korábban olyan műsorokban bukkant fel, mint a Mad Men – Reklámőrültek, Az olajügynök, a Nyomd, bébi, nyomd! vagy a Top Gun: Maverick.

Mr. Hamm ezúttal egy true crime, azaz egy valós történeten alapuló krimisorozat főszerepére mondott igent. Az Amerikai túsz címre keresztelt széria cselekményének központi szereplője egy Fred Heckman nevű rádióriporter, aki a ’70-es évek Indianapolisában élt, mikor is egy csendes napon egy életveszélyes túszdráma kellős közepén találta magát. Túszejtője, Tony Kiritsis ráadásul egy nem mindennapi követeléssel tör Heckman életére: azt akarja, hogy az igen népszerű rádiós műsorvezető élő adásban készítsen vele interjút.

Az Amerikai túsz, az HBO Max új sorozata.
Az Amerikai túsz 1. és 2. része már elérhető az HBO Maxon (Fotó: IMDb)

Az Amerikai túsz szereposztása egyébként az 55 évesen is sokak által szexszimbólumnak vélt Jon Hammen kívül is tartogat izgalmas neveket. A túszejtőt például A szélhámos és a Brókerarcok Giovanni Ribisije alakítja, de olyan kiváló sorozatszínészek is felbukkannak még, mint a The Good Place-ből ismert William Jackson Harper vagy a Gyilkosság és The Catch vörös szépsége, Mireille Enos.

Az Amerikai túsz első két epizódja szeptember 21-én került fel az HBO Max-sorozatok kínálatába, a további részekkel pedig minden hétfőn fog bővülni a platform felhozatala.

 

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