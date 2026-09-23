Az év sorozata érkezett meg HBO Maxra? Jon Hamm túszdrámája tarol a streamingen

Az idei ősz igen kedvező a krimiszériák szerelmesei számára. A Netflixen szeptember elején, az iskolák csengőszavára jelentkezett Guy Ritchie Úriemberek című műsorának második fejezete, majd nem sokkal később Harriganék is visszatértek streamingre, ugyanis Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren nevével fémjelzett Gengsztervilág szintúgy második felvonása is befutott SkyShowtime-ra. Az HBO Max pedig ebbe az erős mezőnybe szállt be egy totális ásszal, és talán ki is jelenthetjük, hogy jött, látott és győzött is.
Jon Hamm túszdrámázását nézi mindenki az HBO Maxon
A Jon Hamm-filmek és sorozatok kedvelőinek talán nem akkora meglepetés, hogy kedvencük ismét egy remekműhöz adta a nevét, hiszen a többszörös Golden Globe- és Emmy-díjas színész korábban olyan műsorokban bukkant fel, mint a Mad Men – Reklámőrültek, Az olajügynök, a Nyomd, bébi, nyomd! vagy a Top Gun: Maverick.
Mr. Hamm ezúttal egy true crime, azaz egy valós történeten alapuló krimisorozat főszerepére mondott igent. Az Amerikai túsz címre keresztelt széria cselekményének központi szereplője egy Fred Heckman nevű rádióriporter, aki a ’70-es évek Indianapolisában élt, mikor is egy csendes napon egy életveszélyes túszdráma kellős közepén találta magát. Túszejtője, Tony Kiritsis ráadásul egy nem mindennapi követeléssel tör Heckman életére: azt akarja, hogy az igen népszerű rádiós műsorvezető élő adásban készítsen vele interjút.
Az Amerikai túsz szereposztása egyébként az 55 évesen is sokak által szexszimbólumnak vélt Jon Hammen kívül is tartogat izgalmas neveket. A túszejtőt például A szélhámos és a Brókerarcok Giovanni Ribisije alakítja, de olyan kiváló sorozatszínészek is felbukkannak még, mint a The Good Place-ből ismert William Jackson Harper vagy a Gyilkosság és The Catch vörös szépsége, Mireille Enos.
Az Amerikai túsz első két epizódja szeptember 21-én került fel az HBO Max-sorozatok kínálatába, a további részekkel pedig minden hétfőn fog bővülni a platform felhozatala.