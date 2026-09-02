Steven Spielberg elfeledett sci-fije felkerült HBO Maxra, és most mindenki rá is harapott

Steven Spielberg és a sci-fi műfaja mindig is kéz a kézben jártak. Még csak 18 éves volt, amikor Tűzfény című amatőr UFO-filmjét elkészítette 1964-ben. Majd az azt követő évtizedben a Harmadik típusú találkozások, no meg az E.T. voltak azok, amik tovább repítették a világhír felé. A műfaj iránti rajongása az ezredforduló felé közeledve sem csökkent, a Jurassic Park-filmek is bátran sorolhatóak ebbe a kategóriába, majd jött a korát megelőző A.I. – Mesterséges értelem, illetve a Világok harca-remake is. A 79 esztendős rendezőzseni pedig idén is visszatért a gyökerekhez, és az év egyik legmegosztóbb moziját szállította A leleplezés napjával. Azonban Spielberg a 2010-es években is tett még egy kitérőt a zsánerben, mely most közel tíz év után másodvirágzását éli az HBO Maxon.

A Steven Spielberg-filmek egy kissé elfeledett darabja tarol az HBO Maxon (Fotó: Amblin Entertainment/Entertainment Pictures)

Steven Spielberg virtuális valóságára csatlakozik az HBO Max közönsége

Noha a VR szemüveg, azaz a viselőit a virtuális valóságba repítő okuláré első prototípusát már a ’60-as években elkezdték fejleszteni, a modern verziója a 2010-es évek közepén vált felkapottá. A VR-hullámot pedig maga Steven Spielberg is meg akarta lovagolni, így leemelte a polcról Ernest Cline regényét, és 2018-ban a mozikba küldte Ready Player One című akciódús sci-fi-kalandját.