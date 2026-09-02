Steven Spielberg elfeledett sci-fije felkerült HBO Maxra, és most mindenki rá is harapott

Steven Spielberg és a sci-fi műfaja mindig is kéz a kézben jártak. Még csak 18 éves volt, amikor Tűzfény című amatőr UFO-filmjét elkészítette 1964-ben. Majd az azt követő évtizedben a Harmadik típusú találkozások, no meg az E.T. voltak azok, amik tovább repítették a világhír felé. A műfaj iránti rajongása az ezredforduló felé közeledve sem csökkent, a Jurassic Park-filmek is bátran sorolhatóak ebbe a kategóriába, majd jött a korát megelőző A.I. – Mesterséges értelem, illetve a Világok harca-remake is. A 79 esztendős rendezőzseni pedig idén is visszatért a gyökerekhez, és az év egyik legmegosztóbb moziját szállította A leleplezés napjával. Azonban Spielberg a 2010-es években is tett még egy kitérőt a zsánerben, mely most közel tíz év után másodvirágzását éli az HBO Maxon.
Steven Spielberg virtuális valóságára csatlakozik az HBO Max közönsége
Noha a VR szemüveg, azaz a viselőit a virtuális valóságba repítő okuláré első prototípusát már a ’60-as években elkezdték fejleszteni, a modern verziója a 2010-es évek közepén vált felkapottá. A VR-hullámot pedig maga Steven Spielberg is meg akarta lovagolni, így leemelte a polcról Ernest Cline regényét, és 2018-ban a mozikba küldte Ready Player One című akciódús sci-fi-kalandját.
A sztori 2045-ben játszódik, mikor is az emberek már szívesebben töltik szabadidejüket a virtuális, mintsem az igazi valóságban. A szimulált teret üzemeltető cég fejese azonban egy napon meghal, és végakaratában versenyt hirdet a felhasználók között: aki megtalálja az összes, általa elrejtett kincset, az megörökli pozícióját. Így útjára is indul a fejvesztett futam hőseink és antihőseink között a siker kulcsaiért, méghozzá olyan környezetben, amitől eláll a közönség lélegzete. A Ready Player One ugyanis telis-tele van filmes, videójátékos és egyéb híres popkulturális utalásokkal és helyszínekkel, melyektől mindneki szíve megdobban. Az egyik „húsvéti tojás” például Stanley Kubrick Ragyogás című horrorjának szállodájában van eldugva.
A film 2018-as megjelenésekor a nemrég szintén HBO Maxos topfilm címmel büszkélkedő Arthur király – A kard legendájával ellentétben óriási anyagi siker volt, 155 millió dolláros költségvetését közel megnégyszerezte. Tette mindezt úgy, hogy egyetlen egy igazán nagy hollywoodi sztár sem szerepelt benne, a főszerepekben például Tye Sheridant és Olivia Cooke-ot láthattuk. A Ready Player One pedig most, mindössze két nappal a platformra való felkerülését követően máris a legnézettebb HBO Max-filmek listájának első helyén találta magát, így Spielberg virtuális fogócskája közel egy évtized után ismét csúcsra tört.
Ha van Ready Player One, akkor lesz Ready Player Two is?
Jogosan merül fel a kérdés, ha ekkora dobás volt a szimulált valóságban folyó kincskeresés, akkor miért nem kapott folytatást azóta sem? Nos, az elmúlt években többször is felmerült egy második rész, azaz a Ready Player Two elkészülte, pláne, hogy 2020-ban meg is jelent regény formájában.
Egészen eddig viszont nem született konkrét lépés afelé, hogy a Ready Player Two vászonra kerüljön, aztán idén augusztusban bejelentette az első fejezet forgatókönyvét is jegyző Zak Penn, hogy már gőzerővel dolgozik a második menet szkriptjén. Mi több, a Bond-filmet kikosarazó Steven Spielberg is csatlakozott a projekthez, bár egyelőre csak mint producer, szóval a rendezői szék még üresen áll. Ahogy a főszereplők kiléte is talány, a premierdátumról pedig ne is beszéljünk, viszont az mégis bizakodásra adhat okot a VR világba visszavágyó rajongóknak, hogy már készül a forgatókönyv.