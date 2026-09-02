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Steven Spielberg elfeledett sci-fije felkerült HBO Maxra, és most mindenki rá is harapott

18 perce
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A streamingszolgáltatók mindig a lehető legváratlanabb filmeket húzzák elő a kalapból. Nincs ez másként most sem, hiszen az HBO Max ezúttal Steven Spielberg egy közel tízéves sci-fijével nyomul, melyet a közönség azóta talán el is felejtett, de most megint rákaptak az ízére.
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streamingHBO Maxsteven spielberg

Steven Spielberg és a sci-fi műfaja mindig is kéz a kézben jártak. Még csak 18 éves volt, amikor Tűzfény című amatőr UFO-filmjét elkészítette 1964-ben. Majd az azt követő évtizedben a Harmadik típusú találkozások, no meg az E.T. voltak azok, amik tovább repítették a világhír felé. A műfaj iránti rajongása az ezredforduló felé közeledve sem csökkent, a Jurassic Park-filmek is bátran sorolhatóak ebbe a kategóriába, majd jött a korát megelőző A.I. – Mesterséges értelem, illetve a Világok harca-remake is. A 79 esztendős rendezőzseni pedig idén is visszatért a gyökerekhez, és az év egyik legmegosztóbb moziját szállította A leleplezés napjával. Azonban Spielberg a 2010-es években is tett még egy kitérőt a zsánerben, mely most közel tíz év után másodvirágzását éli az HBO Maxon.

Steven Spielberg, az HBO Maxra felkerült Ready Player One rendezője.
A Steven Spielberg-filmek egy kissé elfeledett darabja tarol az HBO Maxon (Fotó: Amblin Entertainment/Entertainment Pictures)

Steven Spielberg virtuális valóságára csatlakozik az HBO Max közönsége

Noha a VR szemüveg, azaz a viselőit a virtuális valóságba repítő okuláré első prototípusát már a ’60-as években elkezdték fejleszteni, a modern verziója a 2010-es évek közepén vált felkapottá. A VR-hullámot pedig maga Steven Spielberg is meg akarta lovagolni, így leemelte a polcról Ernest Cline regényét, és 2018-ban a mozikba küldte Ready Player One című akciódús sci-fi-kalandját.

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A sztori 2045-ben játszódik, mikor is az emberek már szívesebben töltik szabadidejüket a virtuális, mintsem az igazi valóságban. A szimulált teret üzemeltető cég fejese azonban egy napon meghal, és végakaratában versenyt hirdet a felhasználók között: aki megtalálja az összes, általa elrejtett kincset, az megörökli pozícióját. Így útjára is indul a fejvesztett futam hőseink és antihőseink között a siker kulcsaiért, méghozzá olyan környezetben, amitől eláll a közönség lélegzete. A Ready Player One ugyanis telis-tele van filmes, videójátékos és egyéb híres popkulturális utalásokkal és helyszínekkel, melyektől mindneki szíve megdobban. Az egyik „húsvéti tojás” például Stanley Kubrick Ragyogás című horrorjának szállodájában van eldugva.

A film 2018-as megjelenésekor a nemrég szintén HBO Maxos topfilm címmel büszkélkedő Arthur király – A kard legendájával ellentétben óriási anyagi siker volt, 155 millió dolláros költségvetését közel megnégyszerezte. Tette mindezt úgy, hogy egyetlen egy igazán nagy hollywoodi sztár sem szerepelt benne, a főszerepekben például Tye Sheridant és Olivia Cooke-ot láthattuk. A Ready Player One pedig most, mindössze két nappal a platformra való felkerülését követően máris a legnézettebb HBO Max-filmek listájának első helyén találta magát, így Spielberg virtuális fogócskája közel egy évtized után ismét csúcsra tört.

Jöhet a Ready Player Two?
Az HBO Maxon elért siker is közrejátszhat a Ready Player One folytatásának elkészülésében (Fotó: Amblin Entertainment/Entertainment Pictures)

Ha van Ready Player One, akkor lesz Ready Player Two is?

Jogosan merül fel a kérdés, ha ekkora dobás volt a szimulált valóságban folyó kincskeresés, akkor miért nem kapott folytatást azóta sem? Nos, az elmúlt években többször is felmerült egy második rész, azaz a Ready Player Two elkészülte, pláne, hogy 2020-ban meg is jelent regény formájában.

Egészen eddig viszont nem született konkrét lépés afelé, hogy a Ready Player Two vászonra kerüljön, aztán idén augusztusban bejelentette az első fejezet forgatókönyvét is jegyző Zak Penn, hogy már gőzerővel dolgozik a második menet szkriptjén. Mi több, a Bond-filmet kikosarazó Steven Spielberg is csatlakozott a projekthez, bár egyelőre csak mint producer, szóval a rendezői szék még üresen áll. Ahogy a főszereplők kiléte is talány, a premierdátumról pedig ne is beszéljünk, viszont az mégis bizakodásra adhat okot a VR világba visszavágyó rajongóknak, hogy már készül a forgatókönyv.

 

 

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