Hollywoodi sztárral bővült a The Last of Us szereposztása: ekkor jön a 3. évad az HBO Maxra

Az HBO Max történetének egyik legnézettebb, ugyanakkor egyben legmegosztóbb sorozata hamarosan visszatér. A The Last of Us első évada egy nagyon régóta tartó átkot tört meg, és megmutatta, egy videójáték-adaptáció márpedig sikerülhet jól is, majd a második fejezetre szépen lassan elérkezett a hanyatlás kora, és sokkal inkább megbotránkoztató pillanatai miatt került a show a közösségi média figyelmének középpontjába. Így várják tehát az HBO Max-sorozatok tősgyökeres fogyasztói a The Las of Us 3. évadát, melyhez most további nagy neveket jelentettek be, köztük egy Golden Globe- és Emmy-díjas hollywoodi legendát is.

A The Last of Us 3. évada már javában készül az HBO Maxra (Fotó: IMDb)

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Az már a The Last of Us 2. évadának 2025. áprilisi premierje előtt sem volt már kérdés, hogy a sorozat kap-e folytatást, hiszen az HBO már ekkor berendelte a harmadik fejezetet. A korábban a nagy sikerű Csernobil miniszériát is jegyző Craig Mazin vezette alkotóbrigád pedig el is kezdett dolgozni a forgatókönyvön.