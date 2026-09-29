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HBO Max

Hollywoodi sztárral bővült a The Last of Us szereposztása: ekkor jön a 3. évad az HBO Maxra

15 perce
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Rég nem hallottunk a viharos történetű videójáték-feldolgozásról. A The Last of Us pedig nem tűnt el, mint szürke szamár a ködben, sőt, az HBO Max háza táján gőzerővel dolgoznak a 3. évadon, melyhez most egy igazi álomgyári gigász is csatlakozott.
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HBO MaxstreamingThe Last of Us Part 3

Az HBO Max történetének egyik legnézettebb, ugyanakkor egyben legmegosztóbb sorozata hamarosan visszatér. A The Last of Us első évada egy nagyon régóta tartó átkot tört meg, és megmutatta, egy videójáték-adaptáció márpedig sikerülhet jól is, majd a második fejezetre szépen lassan elérkezett a hanyatlás kora, és sokkal inkább megbotránkoztató pillanatai miatt került a show a közösségi média figyelmének középpontjába. Így várják tehát az HBO Max-sorozatok tősgyökeres fogyasztói a The Las of Us 3. évadát, melyhez most további nagy neveket jelentettek be, köztük egy Golden Globe- és Emmy-díjas hollywoodi legendát is.

Az HBO Max sorozata a Last of Us.
A The Last of Us 3. évada már javában készül az HBO Maxra (Fotó: IMDb)

John Goodman az HBO Maxot is kész meghódítani

Az már a The Last of Us 2. évadának 2025. áprilisi premierje előtt sem volt már kérdés, hogy a sorozat kap-e folytatást, hiszen az HBO már ekkor berendelte a harmadik fejezetet. A korábban a nagy sikerű Csernobil miniszériát is jegyző Craig Mazin vezette alkotóbrigád pedig el is kezdett dolgozni a forgatókönyvön.

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Újra kell játszani a The Last of Us második részét

Egy évvel később, 2026 márciusában pedig össze is gyűlt a főszereplőt alakító botrányhősnő, Bella Ramsey és a stáb, hogy nekilássanak a forgatásnak. A The Last of Us 3. évada egyébként a második videójáték cselekményét fogja adaptálni, ezáltal pedig a fókusz Ramsey kisasszony Ellie-jéről Kaitlyn Dever Abby-jére vándorol át, de visszaemlékezésekben várhatóan ismét láthatjuk majd a 2. évadban brutálisan meggyilkolt Joelt is, méghozzá ismételten Pedro Pascal megformálásában.

Azonban nem csak a decemberben érkező Bosszúállók: Doctor Doom ébredése sztárja lesz az egyetlen hollywoodi csillag, hiszen a forgatási munkálatokhoz most csatlakozott A nagy Lebowski és a héten mozikba kerülő Tom Cruise-film, a Digger felismerhetetlenre fogyó színésze John Goodman is, aki Joeyt fogja játszani.

John Goodman is szerepel majd a harmadik évadban.
A John Goodman-filmek és sorozatok hamarosan a The Last of Us 3. évadával is bővülnek (Fotó: Doug Peters)

Goodman mellett egyébként Ian Alexander és Laura Bailey is új érkezők, ám számukra nem ismeretlen a The Last of Us világa, hiszen más szerepben ugyan, de már feltűntek a videójátékokban mint szinkronszínész.

Nincs több kérdés: a The Last of Us 3. évada lesz az utolsó

Noha tavaly tavasszal a széria atyja, Craig Mazin még úgy nyilatkozott, hogy totális képtelenség a sorozatot ebben a formában mindössze három évaddal befejezni, és felvetette egy negyedik felvonás elkészítésének lehetőségét is, az HBO-nál mégis másképp gondolták. Minden bizonnyal a stúdió nyomására Mazin átszabhatta addigi terveit, és egy, a tervezettnél hosszabb harmadik évadot kreálhatott a The Last of Us-nak, melynek biztosan ez lesz az utolsó fejezete.

De mégis meddig kell még várnia a fanoknak, hogy végre streamingképernyőn is ismét átélhessék a játék izgalmait? Úgy tűnik, az HBO-nál tartják magukat az eddigi sablonhoz, és 2023, valamint 2025 után, újabb kétéves kihagyást követően már 2027-ben megérkezhet a The Last of Us legújabb szezonja az HBO Max kínálatába!

 

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