Érthetetlen döntés a nézők részéről: Nicolas Cage legrosszabb filmjére kaptak rá az HBO Maxon

A legnézettebb HBO Max-filmek listája az elmúlt hónapokban egy Stephen King-klasszikust, a Kedvencek temetőjét idézi, ahol nem eltemetett kisállataink, hanem a moziknál nagyot hasaló filmek térnek vissza a sírból. Ezen a streamingplatformon jutott a csúcsra például Eddie Murphy fű alatti visszatérése, a bankrablós tematikájú A fuvar című akciómozi, illetve a Ralph Fiennes vezette zombihorror, a 28 évvel később – A csonttemplom is itt kapott második esélyt a streamingfelhasználóktól. Azonban míg előbbi épp csak nézhető, utóbbi pedig meglepően élvezhető volt a pénztáraknál történő kudarcaik ellenére, a nézettségi rangsor élén jelenleg egy olyan torzszülött trónol, mely olyan borzalmas volt, hogy egy mozi sem volt hajlandó műsorra tűzni, és legalább annyira felfoghatatlan jelenség az első helyezése az HBO Maxon, mintha csak egy elefánt került volna a fa tetejére.
Bukott western tarol az HBO Maxon
Nicolas Cage-nél kevés megosztóbb csodabogár van Hollywoodban. Az Ál/Arc, a Con Air, A Szellemlovas vagy a hamarosan újabb epizóddal jelentkező A nemzet aranya sztárja viszont amennyire furcsa alkat, legalább annyira kevésbé válogatós is. Ezért a Nicolas Cage-filmek rendszeresen bővültek az elmúlt években olyan művekkel, melyekre aligha fog büszkén visszatekinteni matuzsálemkorában a karosszékből. Ilyen például az HBO Max topmozija is.
A streamingplatform legkeresettebb filmje ugyanis Cage 2025-ös westernje, a Pisztolyforgatók, melyben igazság szerint nem is ő a főszereplő, csak vele próbálták eladni, mert talán maguk az alkotók is sejtették, ezt a szemetet maximum szépen becsomagolva lehet becsúsztatni a mozik küszöbe alatt. Mint kiderült, még ott sem sikerült nekik.
Még Nicolas Cage-nél is volt rosszabb
Persze még így is akadt, aki megnézte, ám abban nem volt köszönete a Pisztolyforgatóknak: a neves Rotten Tomatoes-on 5, azaz öt százalékot kapott a 100-ból a kritikusoktól, de IMDb-n sem rózsásabb a helyzete, a maximális 10-ből jelenleg 3,7-en áll.
Viszont bármennyire bűn rossz a film, a díjak mégsem kerülték el, ám ennek sem örülhettek igazán westernhőseink. Nicolas Cage-et csak jelölték az anti-Oscarként is ismert Arany Málna-díjra, míg a női főszereplőt alakító Scarlet Rose Stallone át is vehette az „elismerést” borzalmas teljesítményért. Ezzel valószínűleg nem dicsekedett édesapjának, Sylvester Stallone-nak.
A megannyi negatív előjel ellenére a gyanútlan közönségből rengetegen belesétáltak Nicolas Cage és az HBO Max közösen állított csapdájába, a Pisztolyforgatók pedig napok óta vezeti a nézettségi rangsort, és ki tudja, mikor kerül le az élről.