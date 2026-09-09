Érthetetlen döntés a nézők részéről: Nicolas Cage legrosszabb filmjére kaptak rá az HBO Maxon

A legnézettebb HBO Max-filmek listája az elmúlt hónapokban egy Stephen King-klasszikust, a Kedvencek temetőjét idézi, ahol nem eltemetett kisállataink, hanem a moziknál nagyot hasaló filmek térnek vissza a sírból. Ezen a streamingplatformon jutott a csúcsra például Eddie Murphy fű alatti visszatérése, a bankrablós tematikájú A fuvar című akciómozi, illetve a Ralph Fiennes vezette zombihorror, a 28 évvel később – A csonttemplom is itt kapott második esélyt a streamingfelhasználóktól. Azonban míg előbbi épp csak nézhető, utóbbi pedig meglepően élvezhető volt a pénztáraknál történő kudarcaik ellenére, a nézettségi rangsor élén jelenleg egy olyan torzszülött trónol, mely olyan borzalmas volt, hogy egy mozi sem volt hajlandó műsorra tűzni, és legalább annyira felfoghatatlan jelenség az első helyezése az HBO Maxon, mintha csak egy elefánt került volna a fa tetejére.

Nicolas Cage 2026-ban is tartogatott némi meglepetést az HBO Max közönségének (Fotó: IMDb)

Bukott western tarol az HBO Maxon

Nicolas Cage-nél kevés megosztóbb csodabogár van Hollywoodban. Az Ál/Arc, a Con Air, A Szellemlovas vagy a hamarosan újabb epizóddal jelentkező A nemzet aranya sztárja viszont amennyire furcsa alkat, legalább annyira kevésbé válogatós is. Ezért a Nicolas Cage-filmek rendszeresen bővültek az elmúlt években olyan művekkel, melyekre aligha fog büszkén visszatekinteni matuzsálemkorában a karosszékből. Ilyen például az HBO Max topmozija is.