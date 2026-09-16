A mozikban hatalmasat bukott, az HBO Maxon viszont most mindenki 2026 legrosszabb filmjére kíváncsi

Idén pedig be is futott, vagy talán inkább stílszerűen beszárnyalt a filmszínházakba a Supergirl, hogy aztán a köpenye megakadjon a kilincsben és a szőke igazságosztó csúnyán elhasaljon a küszöb felett. A Plasztik szerelmet, Szörnyellát és az Én, Tonyát jegyző direktor, a főhősnőkkel eddig kiválóan bánó Craig Gillespie legújabb mozija ugyanis most nem tudta hozni azt a szintet, amit eddig tőle megszokhattunk.

A kritikusok mellett a nézők sem voltak túlzottan elragadtatva a Supergirltől, hiába bukkant fel benne álmai szerepében Jason Momoa is. A végeredményt a követhetetlen stílusváltások, az unalmas sztori, illetve a rémes színészi játék jellemzi, és többen úgy vélik, ez lett az idei esztendő legrosszabb filmje!

Craig Gillespie és Milly Alcock közös projektj nagyot hasalt kasszáknál (Fotó: Warner Bros. Pictures/Entertainment Pictures)

A Milly Alcock főszereplésével bemutatott szuperhősmozihoz nagy reményeket fűzött a stúdió, ezért is éghetett a döntéshozók feje, mikor meglátták, milyen szörnyű számokat produkált a Supergirl. A közel 200 millió dollárból készült produkció ugyanis alig több mint 120 milliót termelt vissza, szóval éppen csak túlszárnyalta a büdzsé felét, ami a DC történetének egyik legnagyobb bukástörténete. Ennek pedig meg is lett a maga böjtje, hiszen a stúdió két tervezett sorozatot is elkaszált a méretes bukta miatt.

Egyedül az jelenthet most sovány vigaszt az univerzumépítést vezető James Gunn-nak és csapatának, hogy az HBO Max közönsége igenis díjazza az alkotást. Bár az is igen beszédes, hogy kevesebb mint három hónappal premierje után már streamingre lett száműzve.

Agyagpofa mentheti meg a DC-t

Amíg a stúdió aranytojást tojó tyúkja, a rajongók által epekedve várt Batman II. rész végre-valahára elkészül, valamit még elő kell villantania a kalapból a DC-nek, ami nincs már a premier előtt halálra ítélve.