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A mozikban hatalmasat bukott, az HBO Maxon viszont most mindenki 2026 legrosszabb filmjére kíváncsi

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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A streaming ismét bebizonyította, hogy a második esélyek otthona. Az HBO Maxon ugyanis most mindenki egy olyan szuperhősfilmre van teljesen rákattanva, aminek a plakátjára kis híján még jó, hogy nem köptek rá a mozinézők, annyira utálta mindenki.
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streamingHBO MaxSupergirl

Egy biztos, nem a streamingnéző lesz a kiszámíthatóság illusztrációja a szótárban. Az HBO Maxon tudniillik olykor-olykor olyan filmek bukkannak fel a nézettségi listán, sőt akár a rangsor élén, melyek címe aligha forrt egybe a siker szóval. Pár héttel ezelőtt még Guy Ritchie Arthur királyról szóló történelmi gengszterdrámája szólt nagyot a platformon, legutóbb pedig Nicolas Cage legrosszabb filmje tört a csúcsra. Ezúttal viszont egy ma igen népszerű zsáner rendkívül népszerűtlen példánya köszön vissza a legnézettebb HBO Max-filmek felsorolásának első helyéről, ami nemcsak anyagilag és kritikailag számított bukásnak, de akár máris sírba is küldheti a tavaly újjászületett DC-moziverzumot.

Supergirl az HBO Max topfilmje jelenleg.
A mozikból kitaszított Supergirl új otthonra lelt az HBO Maxon (Fotó: JLPPA/Bestimage/00749640)

Supergirl a sírból szárnyalt vissza az HBO Maxra

Miután James Gunn sokkal színesebb és könnyedebb megközelítésű, kevésbé zord Supermanje szó szerint berúgta a mozik ajtajait tavaly nyáron, mindenki arra volt kíváncsi, hogy folytatódik majd a az újratervezett DC-filmuniverzum építkezése.

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Idén pedig be is futott, vagy talán inkább stílszerűen beszárnyalt a filmszínházakba a Supergirl, hogy aztán a köpenye megakadjon a kilincsben és a szőke igazságosztó csúnyán elhasaljon a küszöb felett. A Plasztik szerelmet, Szörnyellát és az Én, Tonyát jegyző direktor, a főhősnőkkel eddig kiválóan bánó Craig Gillespie legújabb mozija ugyanis most nem tudta hozni azt a szintet, amit eddig tőle megszokhattunk. 

A kritikusok mellett a nézők sem voltak túlzottan elragadtatva a Supergirltől, hiába bukkant fel benne álmai szerepében Jason Momoa is. A végeredményt a követhetetlen stílusváltások, az unalmas sztori, illetve a rémes színészi játék jellemzi, és többen úgy vélik, ez lett az idei esztendő legrosszabb filmje!

Craig Gillespie és Milly Alcock, a Supergirl húzónevei.
Craig Gillespie és Milly Alcock közös projektj nagyot hasalt kasszáknál (Fotó: Warner Bros. Pictures/Entertainment Pictures)

A Milly Alcock főszereplésével bemutatott szuperhősmozihoz nagy reményeket fűzött a stúdió, ezért is éghetett a döntéshozók feje, mikor meglátták, milyen szörnyű számokat produkált a Supergirl. A közel 200 millió dollárból készült produkció ugyanis alig több mint 120 milliót termelt vissza, szóval éppen csak túlszárnyalta a büdzsé felét, ami a DC történetének egyik legnagyobb bukástörténete. Ennek pedig meg is lett a maga böjtje, hiszen a stúdió két tervezett sorozatot is elkaszált a méretes bukta miatt.

Egyedül az jelenthet most sovány vigaszt az univerzumépítést vezető James Gunn-nak és csapatának, hogy az HBO Max közönsége igenis díjazza az alkotást. Bár az is igen beszédes, hogy kevesebb mint három hónappal premierje után már streamingre lett száműzve.

Agyagpofa mentheti meg a DC-t

Amíg a stúdió aranytojást tojó tyúkja, a rajongók által epekedve várt Batman II. rész végre-valahára elkészül, valamit még elő kell villantania a kalapból a DC-nek, ami nincs már a premier előtt halálra ítélve.

Az előzetesek és a tesztvetítések alapján pedig ez nem más lehet mint az Agyagpofa, mely nagyon merészet vállal, és beemeli a testhorror zsánerét a szuperhősök világába, és a stúdió, mi több, a műfaj egyik legjobb darabjaként hivatkoznak rá már most. A közönség október 22-étől pedig maga is eldöntheti, mikor egy fiatal színész groteszk szörnyszülötté válásáról szóló film végre a mozikba kerül.

 

 

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