Közülük kerülhet ki a következő 007-es: mutatjuk a lehetséges James Bond-jelölteket – Galéria

Ian Fleming 1953-ban alkotta meg James Bond karakterét, a 007-es ügynököt pedig azóta számtalan színészlegenda vitte vászonra: Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan vagy legutóbb Daniel Craig. Ezért is igazi presztízskérdés, kiből lesz a következő sármos titkos ügynök. Noha a legújabb James Bond leleplezése még továbbra sem történt meg, azonban a film rendezőjének kiléte már nem titok. Tavaly bombaként robbant a hír, hogy a Magyarországon készült Dűne-filmek direktora, Denis Villeneuve fog a következő Bond-mozi rendezői székébe ülni. De vajon a kanadai rendezőzseni kik közül válogathat magának főhőst?
Gary Oldman már tudja, ki lesz a következő James Bond?
Míg a világ egyelőre még mindig teljesen vakon van azt illetően, kiből lesz az új 007-es, az angol filmgyártás két lábon járó legendájának, Gary Oldmannek van egy jó tippje.
Mi több, a Leon, a profi, a Harry Potter-filmek, Drakula és a Tiszta románc sztárja tudni is véli, hogy a várva várt döntés a franchise jogait birtokló Amazon részéről már meg is született, és Oldman csak remélni tudja, hogy az a Jack Lowden lesz a kiválasztott, akivel Utolsó befutók című sorozaton dolgozott együtt.
Az a pletyka járja, hogy ő is szerepel a szűkített listán. Hamarosan kiderül, nem igaz? Hiszen már kiválasztották. Meghozták a döntésüket, de még nem hozták nyilvánosságra. Szóval szorítok Jacknek
– fejezte ki támogatását egy interjúban Sir Gary Oldman, de nem ő volt mostanában az egyetlen, aki elszólta magát.
Azonban még semmi sincs kőbe vésve, így még jó pár név van a kalapban, mint leendő James Bond. De pontosan kik is ők? Mutatjuk!