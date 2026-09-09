Közülük kerülhet ki a következő 007-es: mutatjuk a lehetséges James Bond-jelölteket – Galéria

Ian Fleming 1953-ban alkotta meg James Bond karakterét, a 007-es ügynököt pedig azóta számtalan színészlegenda vitte vászonra: Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan vagy legutóbb Daniel Craig. Ezért is igazi presztízskérdés, kiből lesz a következő sármos titkos ügynök. Noha a legújabb James Bond leleplezése még továbbra sem történt meg, azonban a film rendezőjének kiléte már nem titok. Tavaly bombaként robbant a hír, hogy a Magyarországon készült Dűne-filmek direktora, Denis Villeneuve fog a következő Bond-mozi rendezői székébe ülni. De vajon a kanadai rendezőzseni kik közül válogathat magának főhőst?

A James Bond-filmek legutolsó fejezete a 2021-ben megjelent Nincs idő meghalni volt (Fotó: MGM / Entertainment Pictures)

Gary Oldman már tudja, ki lesz a következő James Bond?

Míg a világ egyelőre még mindig teljesen vakon van azt illetően, kiből lesz az új 007-es, az angol filmgyártás két lábon járó legendájának, Gary Oldmannek van egy jó tippje.