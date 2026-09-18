65 éves lenne James Gandolfini: ezek voltak a Maffiózók Tony Sopranójának legjobb alakításai

Keserédes szájízzel nézik vissza újra meg újra minden idők egyik legjobb sorozatát annak rajongói. A Maffiózókat ugyanis bármilyen jó, végig belengi a gyászhangulat, melyet James Gandolfini több mint 10 évvel ezelőtti halála idéz elő. A világhírű gengszterszéria főhősét, Tony Sopranót megtestesítő, többszörös Emmy- és Golden Globe-díjas színész ráadásul ma lenne 65 éves, minek apropóján nemcsak a Maffiózókból indokolt egy újrázás, de érdemes felidézni a James Gandolfini-filmek legemlékezetesebb darabjait.
James Gandolfini a vásznon is maradandót alkotott
A mexikói
Ha összeáll Brad Pitt, Julia Roberts és James Gandolfini hármasa, akkor a közönség tudja, hogy valami örökre szóló dolognak lesz a szemtanúja. Mindenki kedvenc maffiózója ebben az alkotásban is, ahogy arról majd lentebb lehet olvasni, egy visszatérő szerepkörben bukkan fel: bérgyilkost alakít. Gandolfini azonban már 2001-ben, tehát nem sokkal a népszerű tévésorozata premiere után fityiszt mutatott Tony Soprano karakterének és egy nyíltan meleg férfit formált meg Gore Verbinski mozijában.
Ölni kíméletesen
James Gandolfininek túl jól állt ahhoz a maffiózó szerepkör, hogy azt csakis a kis képernyőn játssza el. 2012-ben, öt évvel a Maffiózók fináléja után vissza is tért a „gyökereihez”, és Brad Pitt, valamint Ray Liotta társaságában megint magára öltötte ezt a figurát. Az Ölni kíméletesen egy George V. Higgins regénye alapján készített neo-noir gengszterfilm, amiben Gandolfini egy bérgyilkost játszik, aki ahelyett, hogy a munkáját végezné, inkább felönt a garatra és éjszakai pillangókkal tölti szabadidejét. Mintha csak Tony Soprano egy görbe estéjének összefoglalóját hallanánk.
Zero Dark Thirty – A Bin Láden hajsza
Nem is olyan rég volt a 25. évfordulója a 2001. szeptember 11-i terrortámadásoknak. Az Egyesült Államokat ért merényletek súlyát a világ máig érzi, az al-Kaida New York-i akció pedig még Hollywoodra, James Gandolfini Maffiózók című sorozatára is hatással volt. A Bin Láden hajszának már a címe is árulkodó, Kathryn Bigelow filmje az amerikai népet megtámadó terroralakulat és Oszama bin Láden felkutatásáról és likvidálásáról szól, melyben Gandolfini a CIA igazgatóját alakítja.
Exek és szeretők
A szinte egész karrierje alatt szigorú tekintetű nehézfiúként megszokott James Gandolfini azért néha megmutatta, tud ő érzelmes is lenni, és nem csak A Maffiózókban. Karrierje alkonyán például az egyik utolsó filmjében, az Exek és szeretőkben egy kissé karakteridegen műfajt, a romantikus komédiát varázsolta magáévá és lopta be magát a közönség szívébe. Azonban nem ez volt Mr. Gandolfini legutolsó filmje, hanem a Gengsztervilág 2. évadában hamarosan visszatérő Tom Hardyval közösen készített Piszkos pénz.
Tiszta románc
A végére egy egészen másfajta románcot tartogattunk, nem épp a szebbik fajtából. A Quentin Tarantino által írt és Tony Scott jóvoltából rendezett akciófilmben Gandolfini ugyan csak egy mellékszerepet tölt be, maroknyi játékidejével mégis helyet érdemelt ki magának a listán. A Virgil nevű (meglepő módon) bérgyilkos verőlegény szerepében ugyanis olyan elvetemült szintet üt meg, ami mellett Tony Soprano is kezdő zsebtolvajnak tűnik.