65 éves lenne James Gandolfini: ezek voltak a Maffiózók Tony Sopranójának legjobb alakításai

A mexikói

Ha összeáll Brad Pitt, Julia Roberts és James Gandolfini hármasa, akkor a közönség tudja, hogy valami örökre szóló dolognak lesz a szemtanúja. Mindenki kedvenc maffiózója ebben az alkotásban is, ahogy arról majd lentebb lehet olvasni, egy visszatérő szerepkörben bukkan fel: bérgyilkost alakít. Gandolfini azonban már 2001-ben, tehát nem sokkal a népszerű tévésorozata premiere után fityiszt mutatott Tony Soprano karakterének és egy nyíltan meleg férfit formált meg Gore Verbinski mozijában.

Ölni kíméletesen

James Gandolfininek túl jól állt ahhoz a maffiózó szerepkör, hogy azt csakis a kis képernyőn játssza el. 2012-ben, öt évvel a Maffiózók fináléja után vissza is tért a „gyökereihez”, és Brad Pitt, valamint Ray Liotta társaságában megint magára öltötte ezt a figurát. Az Ölni kíméletesen egy George V. Higgins regénye alapján készített neo-noir gengszterfilm, amiben Gandolfini egy bérgyilkost játszik, aki ahelyett, hogy a munkáját végezné, inkább felönt a garatra és éjszakai pillangókkal tölti szabadidejét. Mintha csak Tony Soprano egy görbe estéjének összefoglalóját hallanánk.

James Gandolfini szinte teljesen felismerhetetlen volt ezzel a nagyon rövid frizurával és szokatlan arcszőrzettel A mexikói című filmben (Fotó: 90061/KPA)

Zero Dark Thirty – A Bin Láden hajsza

Nem is olyan rég volt a 25. évfordulója a 2001. szeptember 11-i terrortámadásoknak. Az Egyesült Államokat ért merényletek súlyát a világ máig érzi, az al-Kaida New York-i akció pedig még Hollywoodra, James Gandolfini Maffiózók című sorozatára is hatással volt. A Bin Láden hajszának már a címe is árulkodó, Kathryn Bigelow filmje az amerikai népet megtámadó terroralakulat és Oszama bin Láden felkutatásáról és likvidálásáról szól, melyben Gandolfini a CIA igazgatóját alakítja.