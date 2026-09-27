105 éve született: Öt film, amellyel Jancsó Miklós beírta magát a filmtörténetbe

Jancsó Miklós 1921. szeptember 27-én született Vácott, és pályafutása során a magyar filmművészet egyik legismertebb rendezőjévé vált. Filmjeiben gyakran jelentek meg a hatalom, az erőszak, a kiszolgáltatottság és a szabadság kérdései, miközben különleges képi világa is hamar felismerhetővé tette alkotásait. A hosszú beállítások, a bonyolult kameramozgások és a nagy tereket átölelő jelenetek Jancsó védjegyévé váltak. Születésének évfordulóján öt olyan filmjét idézzük fel, amelyek fontos állomásai voltak pályájának.
1. Szegénylegények – 1965
A Szegénylegények Jancsó Miklós egyik legismertebb és nemzetközileg is nagyra értékelt alkotása. Az 1860-as években játszódó film a betyárvilág felszámolásának időszakát idézi fel, miközben a történelmi helyzeten keresztül a hatalom és a kiszolgáltatottság természetét is vizsgálja.
A film különlegessége nem csupán a történetben rejlik.
Jancsó itt már látványosan alkalmazta azokat a hosszú, összetett beállításokat és lassú kameramozgásokat, amelyek később az egész életművének meghatározó elemei lettek.
A Nemzeti Filmintézet szerint a Szegénylegények hozta meg számára az első igazán jelentős nemzetközi sikert.
2. Csillagosok, katonák – 1967
Két évvel később készült el a Csillagosok, katonák, amely az 1917-es oroszországi forradalom utáni polgárháború időszakába vezeti a nézőt. A magyar–szovjet koprodukcióban készült filmben magyar internacionalisták és orosz katonák története bontakozik ki.
Jancsó itt sem a hagyományos hős–gonosz felállásban gondolkodott. A történetet a háború kiszámíthatatlansága és az erőszak körforgása határozza meg.
A rendező később maga is arról beszélt, hogy a film központi problémája az ideológiai alapú erőszak és az egymás pusztításának irracionalitása volt.
3. Fényes szelek – 1968
A Fényes szelek az 1940-es évek végének világába kalauzolja a nézőt. A történet középpontjában fiatal népi kollégisták állnak, akik lelkesedéssel próbálják megváltoztatni a körülöttük lévő világot.
A filmben különösen erősen jelenik meg Jancsó egyik visszatérő témája: hogyan alakul át a kezdetben felszabadítónak gondolt eszme hatalmi rendszerré. A rendező ezt nem hagyományos történelmi drámaként, hanem erősen stilizált mozgásokkal, koreografált jelenetekkel és hosszú snittekkel mutatta be. A Fényes szelek a Jancsó-filmek egyik jellegzetes korszakának fontos darabja lett.
4. Még kér a nép – 1971
A Még kér a nép az 1890-es évek agrárszocialista mozgalmainak világát idézi meg. A történetben a parasztok és a hatalom közötti konfliktus kerül a középpontba, Jancsó pedig ismét sajátos képi nyelvén keresztül beszél történelemről és hatalomról.
A film 1972-ben Cannes-ban rendezői díjat hozott Jancsó számára, tovább erősítve nemzetközi rangját.
A rendező későbbi visszaemlékezéseiben arról is írt, hogy a film készítésekor még erősen hitt abban, hogy a baloldali mozgalomnak lehet olyan formája, amely erőszak és igazságtalanság nélkül képviselhet társadalmi változást.
5. Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten – 1999
Jancsó a rendszerváltás után sem hagyta abba a filmezést, és egy teljesen más korszakban is megtalálta saját hangját. Ennek egyik emlékezetes példája az 1999-es Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten.
A film már nem a történelmi múltba helyezett példázatként működik, hanem a kortárs Budapest világát használja háttérként. Jancsó itt is dolgozott állandó alkotótársával, Hernádi Gyulával, és a késői korszakára jellemző ironikus, játékos hangvétel is erőteljesen megjelenik.
Jancsó Miklós, a hosszú snittek mestere
Jancsó Miklós életműve jóval túlmutat ezen az öt filmen. 1958-ban rendezte első nagyjátékfilmjét, A harangok Rómába menteket, majd az Oldás és kötés, az Így jöttem, a Csend és kiáltás, az Égi bárány, a Szerelmem Elektra és számos más alkotás következett.
Filmjeinek egyik legfontosabb sajátossága a hosszú, akár több perces beállítások alkalmazása volt. Kamerája gyakran folyamatosan mozgott a szereplők között, miközben egyetlen jeleneten belül változott a szereplők helyzete, a tér és a hatalmi viszonyok is.
Ez a sajátos filmes nyelv nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is ismertté tette a nevét.
Jancsó Miklós 2014. január 31-én, 92 éves korában hunyt el Budapesten. Életművének meghatározó filmjei azonban azóta is a magyar filmtörténet fontos alkotásai közé tartoznak.