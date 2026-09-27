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Jancsó Miklós

105 éve született: Öt film, amellyel Jancsó Miklós beírta magát a filmtörténetbe

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Százöt éve, 1921. szeptember 27-én született Jancsó Miklós, a magyar filmtörténet egyik legjelentősebb és nemzetközileg is elismert rendezője. Jancsó Miklós különleges képi világa, hosszú beállításai és összetéveszthetetlen kameramozgásai új filmes nyelvet teremtettek. Pályafutása során számos emlékezetes alkotást rendezett, amelyek közül több a nemzetközi filmfesztiválokon is sikert aratott. Születésének évfordulóján öt olyan filmjét idézzük fel, amelyek nélkül nehéz lenne elképzelni a magyar filmművészet történetét.
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Jancsó MiklósCannesfilm

Jancsó Miklós 1921. szeptember 27-én született Vácott, és pályafutása során a magyar filmművészet egyik legismertebb rendezőjévé vált. Filmjeiben gyakran jelentek meg a hatalom, az erőszak, a kiszolgáltatottság és a szabadság kérdései, miközben különleges képi világa is hamar felismerhetővé tette alkotásait. A hosszú beállítások, a bonyolult kameramozgások és a nagy tereket átölelő jelenetek Jancsó védjegyévé váltak. Születésének évfordulóján öt olyan filmjét idézzük fel, amelyek fontos állomásai voltak pályájának.

Jancsó Miklós, (FILES) A picture taken on November 15, 2012 shows Hungarian film director Miklos Jancso gesturing during an interwiew in his home in Budapest. Jancso, who won Best Director at Cannes in 1972, has died aged 92, his family said on January 31, 2014. AFP PHOTO / FERENC ISZA (Photo by FERENC ISZA / AFP)
Jancsó Miklós - Fotó: FERENC ISZA / AFP

1. Szegénylegények – 1965

A Szegénylegények Jancsó Miklós egyik legismertebb és nemzetközileg is nagyra értékelt alkotása. Az 1860-as években játszódó film a betyárvilág felszámolásának időszakát idézi fel, miközben a történelmi helyzeten keresztül a hatalom és a kiszolgáltatottság természetét is vizsgálja.

Szegenylegenyek The Round-Up Year : 1966 Hungary Director : Miklos Jancso. It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by MAFILM IV Jatekfilmstudio / Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)
Részlet a Szegénylegények című filmből - Fotó: MAFILM IV JATEKFILMSTUDIO / Archives du 7eme Art

A film különlegessége nem csupán a történetben rejlik.

 Jancsó itt már látványosan alkalmazta azokat a hosszú, összetett beállításokat és lassú kameramozgásokat, amelyek később az egész életművének meghatározó elemei lettek.

 A Nemzeti Filmintézet szerint a Szegénylegények hozta meg számára az első igazán jelentős nemzetközi sikert.

2. Csillagosok, katonák – 1967

Két évvel később készült el a Csillagosok, katonák, amely az 1917-es oroszországi forradalom utáni polgárháború időszakába vezeti a nézőt. A magyar–szovjet koprodukcióban készült filmben magyar internacionalisták és orosz katonák története bontakozik ki.

Jancsó itt sem a hagyományos hős–gonosz felállásban gondolkodott. A történetet a háború kiszámíthatatlansága és az erőszak körforgása határozza meg. 

A rendező később maga is arról beszélt, hogy a film központi problémája az ideológiai alapú erőszak és az egymás pusztításának irracionalitása volt.

3. Fényes szelek – 1968

A Fényes szelek az 1940-es évek végének világába kalauzolja a nézőt. A történet középpontjában fiatal népi kollégisták állnak, akik lelkesedéssel próbálják megváltoztatni a körülöttük lévő világot.

A filmben különösen erősen jelenik meg Jancsó egyik visszatérő témája: hogyan alakul át a kezdetben felszabadítónak gondolt eszme hatalmi rendszerré. A rendező ezt nem hagyományos történelmi drámaként, hanem erősen stilizált mozgásokkal, koreografált jelenetekkel és hosszú snittekkel mutatta be. A Fényes szelek a Jancsó-filmek egyik jellegzetes korszakának fontos darabja lett.

4. Még kér a nép – 1971

A Még kér a nép az 1890-es évek agrárszocialista mozgalmainak világát idézi meg. A történetben a parasztok és a hatalom közötti konfliktus kerül a középpontba, Jancsó pedig ismét sajátos képi nyelvén keresztül beszél történelemről és hatalomról.

A film 1972-ben Cannes-ban rendezői díjat hozott Jancsó számára, tovább erősítve nemzetközi rangját.

Meg ker a nep Red Psalm Year : 1971 Hungary Director : Miklos Jancso Andrea Drahota. It is forbidden to reproduce the photograph out of context of the promotion of the film. It must be credited to the Film Company and/or the photographer assigned by or authorized by/allowed on the set by the Film Company. Restricted to Editorial Use. Photo12 does not grant publicity rights of the persons represented. (Photo by MAFILM 1. Jatekfilmstudio / Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP)
Részlet a Még kér a nép című filmből - Fotó: MAFILM 1. JATEKFILMSTUDIO / Archives du 7eme Art

A rendező későbbi visszaemlékezéseiben arról is írt, hogy a film készítésekor még erősen hitt abban, hogy a baloldali mozgalomnak lehet olyan formája, amely erőszak és igazságtalanság nélkül képviselhet társadalmi változást.

5. Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten – 1999

Jancsó a rendszerváltás után sem hagyta abba a filmezést, és egy teljesen más korszakban is megtalálta saját hangját. Ennek egyik emlékezetes példája az 1999-es Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten.

A film már nem a történelmi múltba helyezett példázatként működik, hanem a kortárs Budapest világát használja háttérként. Jancsó itt is dolgozott állandó alkotótársával, Hernádi Gyulával, és a késői korszakára jellemző ironikus, játékos hangvétel is erőteljesen megjelenik.

Jancsó Miklós, a hosszú snittek mestere

Jancsó Miklós életműve jóval túlmutat ezen az öt filmen. 1958-ban rendezte első nagyjátékfilmjét, A harangok Rómába menteket, majd az Oldás és kötés, az Így jöttem, a Csend és kiáltás, az Égi bárány, a Szerelmem Elektra és számos más alkotás következett.

Filmjeinek egyik legfontosabb sajátossága a hosszú, akár több perces beállítások alkalmazása volt. Kamerája gyakran folyamatosan mozgott a szereplők között, miközben egyetlen jeleneten belül változott a szereplők helyzete, a tér és a hatalmi viszonyok is. 

Ez a sajátos filmes nyelv nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is ismertté tette a nevét.

Jancsó Miklós 2014. január 31-én, 92 éves korában hunyt el Budapesten. Életművének meghatározó filmjei azonban azóta is a magyar filmtörténet fontos alkotásai közé tartoznak.

 

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