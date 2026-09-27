105 éve született: Öt film, amellyel Jancsó Miklós beírta magát a filmtörténetbe

Jancsó Miklós 1921. szeptember 27-én született Vácott, és pályafutása során a magyar filmművészet egyik legismertebb rendezőjévé vált. Filmjeiben gyakran jelentek meg a hatalom, az erőszak, a kiszolgáltatottság és a szabadság kérdései, miközben különleges képi világa is hamar felismerhetővé tette alkotásait. A hosszú beállítások, a bonyolult kameramozgások és a nagy tereket átölelő jelenetek Jancsó védjegyévé váltak. Születésének évfordulóján öt olyan filmjét idézzük fel, amelyek fontos állomásai voltak pályájának.

Jancsó Miklós - Fotó: FERENC ISZA / AFP

1. Szegénylegények – 1965

A Szegénylegények Jancsó Miklós egyik legismertebb és nemzetközileg is nagyra értékelt alkotása. Az 1860-as években játszódó film a betyárvilág felszámolásának időszakát idézi fel, miközben a történelmi helyzeten keresztül a hatalom és a kiszolgáltatottság természetét is vizsgálja.

Részlet a Szegénylegények című filmből - Fotó: MAFILM IV JATEKFILMSTUDIO / Archives du 7eme Art

A film különlegessége nem csupán a történetben rejlik.

Jancsó itt már látványosan alkalmazta azokat a hosszú, összetett beállításokat és lassú kameramozgásokat, amelyek később az egész életművének meghatározó elemei lettek.

A Nemzeti Filmintézet szerint a Szegénylegények hozta meg számára az első igazán jelentős nemzetközi sikert.

2. Csillagosok, katonák – 1967

Két évvel később készült el a Csillagosok, katonák, amely az 1917-es oroszországi forradalom utáni polgárháború időszakába vezeti a nézőt. A magyar–szovjet koprodukcióban készült filmben magyar internacionalisták és orosz katonák története bontakozik ki.

Jancsó itt sem a hagyományos hős–gonosz felállásban gondolkodott. A történetet a háború kiszámíthatatlansága és az erőszak körforgása határozza meg.

A rendező később maga is arról beszélt, hogy a film központi problémája az ideológiai alapú erőszak és az egymás pusztításának irracionalitása volt.

3. Fényes szelek – 1968

A Fényes szelek az 1940-es évek végének világába kalauzolja a nézőt. A történet középpontjában fiatal népi kollégisták állnak, akik lelkesedéssel próbálják megváltoztatni a körülöttük lévő világot.

A filmben különösen erősen jelenik meg Jancsó egyik visszatérő témája: hogyan alakul át a kezdetben felszabadítónak gondolt eszme hatalmi rendszerré. A rendező ezt nem hagyományos történelmi drámaként, hanem erősen stilizált mozgásokkal, koreografált jelenetekkel és hosszú snittekkel mutatta be. A Fényes szelek a Jancsó-filmek egyik jellegzetes korszakának fontos darabja lett.