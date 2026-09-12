Gyászol a filmvilág: meghalt az Oscar-díjas producer

Jeremy Thomas pénteken halt meg, mindössze néhány nappal legújabb filmje bemutatója előtt. Több évtizedes pályafutása során olyan nemzetközi hírű rendezőkkel dolgozott együtt, mint Bernardo Bertolucci, David Cronenberg és Matteo Garrone.

Jeremy Thomas. Fotó: JULIE SEBADELHA / AFP

77 éves korában meghalt Jeremy Thomas Oscar-díjas producer

Legnagyobb sikerét az 1987-ben készült Az utolsó császár hozta meg számára. A Pu Ji, a kínai Csing-dinasztia utolsó uralkodójának életét bemutató filmet Bertolucci rendezte, főszerepeit Joan Chen, Peter O’Toole és Vivian Wu alakították. Az alkotás kilenc Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb filmnek járó elismerést.

Thomas további négy filmen dolgozott együtt Bertoluccival: az Oltalmazó ég, A kis Buddha, Lopott szépség és Álmodozók című alkotásokon.

Pályafutását a vágószobában kezdte, első produceri munkája pedig az 1976-os ausztrál életrajzi film, a Mad Dog Morgan volt. Később számos önálló és független produkciót támogatott, miközben rendezőkkel dolgozott a világ minden tájáról.

Filmjei között szerepel a John Malkovich és Debra Winger főszereplésével készült Oltalmazó ég, valamint a Tom Hiddlestont és Jeremy Ironst felvonultató High-Rise. Ő készítette Nagisa Oshima Boldog karácsonyt, Mr. Lawrence! című háborús filmjét is, amelyben David Bowie alakította Jack Celliers őrnagyot.

David Cronenberggel az A Dangerous Method című történelmi drámán dolgozott együtt, amelyben Keira Knightley és Michael Fassbender szerepelt.

Jeremy Thomast 2006-ban az Európai Filmakadémia a világ filmművészetében elért kiemelkedő teljesítményéért tüntette ki, 2009-ben pedig megkapta a Brit Birodalom Rendje parancsnoki fokozatát.

Utolsó filmje, a Takashi Miike rendezésében készült Bad Lieutenant: Tokyo hétfőn debütál a Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon.