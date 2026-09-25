Ez lehet az évszázad sztorija: a 72 éves John Malkovich ezzel a filmjével nyerheti meg első Oscar-díját

A zseniális ír drámaíró, Martin McDonagh csak ritkán ül a rendezői székbe, de akkor mindig valami feledhetetlennel szolgál. Olyan, csontig hatoló drámák köthetők a nevéhez, mint az In Bruges, a Három óriásplakát Ebbing határában vagy A sziget szellemei. Négy év elteltével pedig most idén is jelentkezik egy igazán ígéretes mozival, melynek főszerepében a Marvel által porig alázott John Malkovich-ot csodálhatjuk majd meg.

Martin McDonagh Wild Horse Nine, avagy magyarul Vadló Kilenc címre keresztelt legújabb dobásában John Malkovich és társa, Sam Rockwell két CIA ügynököt alakítanak, akik az 1973-as chilei puccsban próbálják segíteni a lakosságot, hogy együttes erővel buktassák meg az ország szocialista elnökét. A két főhős pedig egy izgalmas mellékküldetésre indul Chiléből a Húsvét-szigetekre, ahol aztán mindketten elvesztik a fejüket, de főleg Mr. Malkovich karaktere.

A Vadló Kilenc 2026. november 5-én kerül a hazai mozikba (Fotó: Searchlight Pictures/Entertainment Pictures)

Ez a kellő kis őrültség pedig könnyen lehet, hogy elhozza azt, amit a John Malkovich-filmek egyetlen korábbi darabja sem: az Oscar-díjat. A 72 esztendős sztár korábban már kétszer is közel került a tűzhöz. Először 1985-ben a Hely a szívemben, majd másodszor 1994-ben a Célkeresztben nyújtott alakításai miatt jelölték Oscar-díjra, ám ez az elismerés végül sosem vándorolt a vitrinjébe. John Malkovich első Oscar-díjának ötletét egyébként nem légből kapták filmjei fanatikusai.