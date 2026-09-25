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John Malkovich

Ez lehet az évszázad sztorija: a 72 éves John Malkovich ezzel a filmjével nyerheti meg első Oscar-díját

17 perce
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Lassan járj, Oscart érsz. Akár így is el lehetne ferdíteni a híres közmondást, tekintve, hogy John Malkovich bőven a hetedik X felett kaphatja meg azt a díjat, melyért korábban hiába áhítozott. De miért éppen most, és mégis mivel?
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John MalkovichdrámaOscar-díj

A 2027-es Oscar-gáláig még ugyan nagyon sok idő van, de már most megannyi izgalmas kérdést rejt magában a díjátadó. A jövő évi jelöltmezőny egyik legérdekesebb és leginkább érdekfeszítő kategória egyértelműen a legjobb férfi főszereplőké. Ebben a kategóriában ugyanis várhatóan olyan nevek bukkanhatnak majd fel, mint az Odüsszeia főhőse, Matt Damon, a saját nagybátyját, azaz Michael Jacksont alakító Jaafar Jackson, de mérget vehetünk rá, hogy a nomináltak listáján fog szerepelni a jövő héten mozikba érkező Tom Cruise (Digger) neve is, ahogy Robert Pattinson (Primetime) és Timothée Chalamet (Dűne: Harmadik rész) is fél kézzel már foghatják az Oscart. Ámde van még egy jelölt, aki lesöpörhet mindenkit a porondról, és 72 évesen érhet fel végre a csúcsok csúcsára. Ő pedig nem más, mint John Malkovich!

John Malkovich Oscar-díjra esélyes.
John Malkovich 2026-ra érte meg azt, hogy végre közelebb kerüljön az Oscar-díjhoz, mint valaha (Fotó: Searchlight Pictures/Entertainment Pictures)

John Malkovich Oscar-díja már zsebben is van?

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A zseniális ír drámaíró, Martin McDonagh csak ritkán ül a rendezői székbe, de akkor mindig valami feledhetetlennel szolgál. Olyan, csontig hatoló drámák köthetők a nevéhez, mint az In Bruges, a Három óriásplakát Ebbing határában vagy A sziget szellemei. Négy év elteltével pedig most idén is jelentkezik egy igazán ígéretes mozival, melynek főszerepében a Marvel által porig alázott John Malkovich-ot csodálhatjuk majd meg.

Martin McDonagh Wild Horse Nine, avagy magyarul Vadló Kilenc címre keresztelt legújabb dobásában John Malkovich és társa, Sam Rockwell két CIA ügynököt alakítanak, akik az 1973-as chilei puccsban próbálják segíteni a lakosságot, hogy együttes erővel buktassák meg az ország szocialista elnökét. A két főhős pedig egy izgalmas mellékküldetésre indul Chiléből a Húsvét-szigetekre, ahol aztán mindketten elvesztik a fejüket, de főleg Mr. Malkovich karaktere.

John Malkovich, a vadló kilenc főszereplője.
A Vadló Kilenc 2026. november 5-én kerül a hazai mozikba (Fotó: Searchlight Pictures/Entertainment Pictures)

Ez a kellő kis őrültség pedig könnyen lehet, hogy elhozza azt, amit a John Malkovich-filmek egyetlen korábbi darabja sem: az Oscar-díjat. A 72 esztendős sztár korábban már kétszer is közel került a tűzhöz. Először 1985-ben a Hely a szívemben, majd másodszor 1994-ben a Célkeresztben nyújtott alakításai miatt jelölték Oscar-díjra, ám ez az elismerés végül sosem vándorolt a vitrinjébe. John Malkovich első Oscar-díjának ötletét egyébként nem légből kapták filmjei fanatikusai.

A héten például a Santa Barbara-i Nemzetközi Filmfesztiválon vehette át az év kiváló előadója díját a Veszedelmes viszonyok, a Red és az Egerek és emberek sztárja, ami azt jelzi, az ítészek látóterében is ott van már a Vadló Kilenc főhőse.

 

 

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